Những phiền toái khi lái xe vào mùa đông

(VTC News) -

Xe bị chết ắc quy

Thời tiết lạnh không phải là lý do duy nhất khiến ắc quy hết điện và không sử dụng được. Những chiếc xe càng hiện đại, có nhiều chức năng thì việc tiêu thụ điện càng nhiều. Tuy nhiên, vào mùa lạnh, nhu cầu sử dụng các chức năng như bộ sưởi, điều hòa, đèn ô tô...cao hơn những ngày khác.

Bên cạnh đó, các tính năng như chống trộm, cảnh báo...vẫn hoạt động và tiêu thụ điện ngay cả khi xe không vận hành cũng là nguyên nhân khiến ắc quy ô tô nhanh bị hết điện.

Xe khó khởi động. (Ảnh minh họa).

Cách khắc phục đồng thời cũng là cách bảo vệ ắc quy là khởi động xe và vận hành xe ít nhất 15 phút mỗi ngày. Ngoài ra, bạn có thể trang bị thêm một bộ sạc để giữ ắc-quy luôn đầy điện. Bạn nên mang theo bộ dây câu sạc đề phòng trường hợp xe ô tô hết điện, chết máy giữa đường.

Xe khó khởi động

Hiện tượng xe ô tô khó khởi động không chỉ xảy ra với các xe đời cũ mà ngay cả các xe ô tô mẫu mới cũng hay gặp phải. Nguyên nhân của lỗi này tùy thuộc vào các hãng và các phiên bản xe khác nhau. Có thể do rơ le hoặc van bị nguội khi trời lạnh.

Cách khắc phục lỗi này là hạn chế để xe ô tô ngoài trời lạnh quá lâu mà không sử dụng. Bạn nên thường xuyên vận hành ô tô mỗi ngày để làm nóng ô tô. Bên cạnh đó, bạn có thể trang bị cho xe của mình bộ kích nổ ô tô để có thể sử dụng trong những trường hợp cần thiết.

Cần gạt nước hoạt động kém

Kết quả các cuộc thử nghiệm đã chỉ ra rằng cần gạt nước sẽ hoạt động kém hiệu quả sau khi sử dụng xe được 6 tháng. Dấu hiệu sẽ là các vết bẩn hoặc xước trên kính.

Người dùng có thể tăng tuổi thọ của cần gạt nước bằng cách làm sạch bề mặt cao su bằng khăn giấy và dụng cụ làm sạch thủy tinh. Nếu sử dụng cách này vẫn không mang lại hiệu quả thì người dùng nên thay cần gạt nước mới. Ngoài ra, các chuyên gia cũng khuyên khách hàng nên thay cần gạt theo chu kỳ 2 lần/năm.

Kính xe bị mờ khiến tầm nhìn hạn chế. (Ảnh minh họa).

Kính mờ khi sử dụng điều hòa

Mờ kính bên trong khoang lái là hiện tượng phổ biến hay xảy ra khi thời tiết chuyển lạnh, lý do vì có sự chênh lệch nhiệt độ/độ ẩm không khí bên trong và ngoài xe. Vào mùa đông, bề mặt kính xe lạnh, trong khi đó hơi ấm từ thân nhiệt hoặc sưởi từ điều hòa khiến hơi nước bên trong khoang xe bốc hơi rồi ngưng tụ trên kính. Chế độ sưởi kính trên xe sẽ giúp giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, có nhiều cách khác để hạn chế tình trạng mờ kính xảy ra.

Tài xế có thể hạ bớt cửa kính xuống để nhiệt độ/độ ẩm bên trong và ngoài xe cân bằng, giúp giảm tình trạng mờ kính. Ngoài ra, không nên bật chế độ sưởi của điều hòa ở mức nóng nhất khi mới lên xe, thay vào đó nên bắt đầu ở mức mát, sau đó mới tăng lên dần.

Bên cạnh đó nên để điều hòa ở chế độ lấy gió ngoài để không khí ẩm bên trong không bị tù đọng. Không nên để bên trong khoang lái những đồ vật bị ẩm ướt, như áo khoác, giày…vì chúng sẽ khiến độ ẩm tăng cao.

Một mẹo nhỏ để giảm ẩm bên trong xe là sử dụng cát vệ vốn có độ hút nước cao, cho vào túi vải và đặt dưới sàn xe. Việc làm này sẽ giúp giảm độ ẩm bên trong cabin, khiến tình trạng mờ kính khó xảy ra hơn. Nên thay thế cát mỗi tuần.

Lốp non hơi

Khi lái xe vào mùa đông, không khí lạnh sẽ khiến áp suất lốp giảm. Thông thường, áp suất sẽ giảm khoảng 1-2 PSI (0,07-0,14 bar) khi nhiệt độ hạ 10 độ C. Xe chạy với lốp non hơi sẽ khiến tuổi thọ lốp giảm, tốn xăng hơn, ảnh hưởng đến cảm giác lái và độ an toàn. Do đó tài xế nên kiểm tra áp suất lốp thường xuyên hơn khi thời tiết chuyển lạnh.

Lưu ý nên bơm đúng áp suất lốp có ghi trên bệ cửa, việc bơm quá căng sẽ khiến lốp mòn không đều và dễ bị hiện tượng trượt nước nếu đi trên bề mặt đường trơn, có vũng nước.