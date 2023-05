Những nguyên tắc lái xe máy trên đường trơn trượt

(VTC News) -

1. Hạn chế phanh gấp

Phanh gấp trên đường trơn có thể khiến bánh xe trượt dài. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới các vụ tai nạn. Để đảm bảo an toàn, tài xế nên di chuyển với tốc độ vừa phải, tạo khoảng cách đủ xa đối với các phương tiện đi trước.

Nhằm hạn chế tình trạng mất lái, tài xế nên sử dụng bộ phận phanh ở bánh xe phía sau. Đối với xe máy số, người lái cần nắm vững kỹ năng dùng bàn đạp phanh. Còn ở xe tay ga, người lái nên ưu tiên sử dụng phần phanh trái.

2. Sử dụng đèn chiếu gần

Thời tiết ngày mưa thường khiến trời tối hơn bình thường. Do đó, người lái xe máy nên bật đèn chiếu gần khi di chuyển. Điều này giúp họ quan sát đường tốt hơn cũng như báo hiệu cho xe đối diện nhận biết xe của mình. Lưu ý, người điều khiển không nên bật đèn pha (đèn chiếu xa) vì vừa phạm luật cũng như gây chói mắt với xe đối diện.

3. Chú ý hơn đối với lốp xe

Là bộ phận tiếp xúc trực tiếp với mặt đường ẩm ướt, người điều khiển xe máy cần ưu tiên sử dụng những loại lốp chống trượt trong mùa mưa. Được chế tạo từ cao su chất lượng cao, bộ phận này giúp tăng khả năng bám đường, thoát nước trên bề mặt lốp.

Chú ý những nguyên tắc lái xe máy để đi trên đường trơn trượt an toàn hơn. (Ảnh minh họa: imotorbike)

4. Giảm tốc độ

Để tránh bị ngã xe hay các rủi ro khác, khi đi xe máy đến những đoạn đường trơi bạn nên giảm tốc độ. Như vậy vừa làm giảm quán tính cho xe vừa tăng diện tích tiếp xúc của lốp xe với mặt đường, tăng độ bám, tránh bị trơn trượt.

Đường trơn trượt ảnh hưởng tới ma sát của bánh xe với mặt đường. Nếu không chú ý bạn có thể bị mất lái rất nguy hiểm. Do đó khi đi xe máy trên đường trơn trượt vào trời mưa bạn nên giảm tốc độ chỉ bằng 1/3 so với tốc độ bình thường để đảm bảo an toàn. Hơn nữa nếu chẳng may xảy ra tình huống bất ngờ bạn vẫn có thể xử lý kịp thời.

5. Bám theo vệt lốp của xe trước

Kinh nghiệm lái xe đường trơn trượt được nhiều lái xe chia sẻ là nên đi theo vệt lốp của xe phía trước. Vì họ đã dọn đường cho bạn rồi, đi theo vệt lốp này cũng giúp bánh xe đỡ bị trơn hơn.

6. Vững tay lái, không đột ngột chuyển làn

Bánh xe có thể dễ dàng bị lệch trên những đoạn đường trơn trượt. Do đó bạn cần giữ chặt tay lái, phanh nhẹ, đi ở tốc độ vừa phải cho đến khi kiểm soát tốc độ và làn xe.

Hãy tránh đi vào những vũng nước vì đó có thể là ổ gà khiến bạn khó khăn khi điều khiển xe. Nên chạy theo hướng đi của các xe trước.

7. Tuân thủ luật an toàn giao thông

Cũng vì trời mưa liên tục, một số người lái xe máy thường chủ quan, vượt đèn đỏ để tránh việc dừng xe, ướt giầy. Tuy nhiên, thói quen này cần phải loại bỏ ngay lập tức. Việc vượt đèn đỏ dẫn tới tình cảnh tắc đường cục bộ, giao thông hỗn loạn, gây mất thời gian hơn rất nhiều. Thậm chí, hành vi kể trên có thể gây ra những vụ va chạm nghiêm trọng.

8. Chú ý khi mang theo áo mưa

Khi gặp hạt mưa nhỏ, một số người thường chủ quan, không sử dụng áo mưa. Tuy nhiên, với mật độ mưa dày đặc trong những ngày qua tại Hà Nội, nếu di chuyển đường dài mà không mặc áo mưa, người lái xe máy vẫn sẽ bị ướt quần áo. Điều này sẽ khiến họ gặp nhiều bất tiện. Đồng thời, mặc áo mưa cũng sẽ giúp tài xế tránh cảnh bị các xe khác té nước vào người.

Tuy nhiên, người lái xe máy cần phải chọn loại áo mưa phù hợp với bản thân và phương tiện. Tránh sử dụng những loại mưa quá dài hoặc quá bé, giảm khả năng điều khiển phương tiện và quan sát.

Công Hiếu