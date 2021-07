Những mỹ nhân nào thay thế dàn thiên thần của Victoria's Secret?

(VTC News) -

Victoria's Secret được thành lập vào những năm 1970 và nhanh chóng đạt vị thế là một trong những hãng thời trang nội y hàng đầu thế giới. Cùng với đó, show trình diễn thời trang nội y mang tên "Victoria’s Secret Fashion Show" được khán giả khắp thế giới đón đợi, đặc biệt là các quý ông. Hình ảnh những cô nàng người mẫu nóng bỏng nhất hành tinh sải bước trên sàn catwalk trong bộ đồ lót gợi cảm cùng đôi cánh "thiên thần" đã giúp cho thương hiệu thời trang nội y đến từ xứ cờ hoa này trở nên nổi tiếng nhất thế giới.

Dàn "thiên thần" đình đám của Victoria's Secret một thời.

Những năm gần đây, Victoria's Secret bị chỉ trích rất nhiều vì chỉ hướng đến những gì đàn ông muốn thay vì nhìn vào nhu cầu của phụ nữ. Mặt khác, do đại dịch Covid-19, ngành thời trang toàn cầu bị khủng hoảng nghiêm trọng. Do đó, Victoria's Secret quyết định xây dựng hình ảnh mới. Không có dàn mẫu tóc vàng, thân hình mảnh mai, không có những bộ đồ lót cầu kỳ, hào nhoáng, Victoria’s Secret chấp nhận xóa sổ thiên thần nội y với mục tiêu chính là trở thành nhà vận động hàng đầu thế giới cho phụ nữ.

Thay thế cho dàn "thiên thần" là nhóm “VS Collective” gồm 7 phụ nữ ở nhiều độ tuổi, ngành nghề, cân nặng và giới tính. Danh sách này gồm: ngôi sao bóng đá Megan Rapinoe, vận động viên trượt tuyết 17 tuổi gốc Hoa Eileen Gu, nhà báo nhiếp ảnh gia Amanda de Cadenet, người mẫu ngoại cỡ Paloma Elsesser, người mẫu chuyển giới Valentina Sampaio, mẫu da màu gốc Nam Sudan Adut Akech và Priyanka Chopra - Hoa hậu Thế giới người Ấn Độ.

Sự thay đổi này đánh dấu sự khởi đầu sẽ thay đổi tương lai của Victoria's Secret.

Adut Akech

Adut Akech, sinh năm 1999, là một người tị nạn đến từ Sudan. Cô được một công ty người mẫu phát hiện năm 15 tuổi. Năm 2016, Adut Akech lần đầu catwalk tại Tuần thời trang Australia. Show của Saint Laurent năm 2017 đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời Adut. Nhà mốt này tiếp tục ký hợp đồng ba mùa thời trang với người mẫu. Sau đó, cô catwalk cho hầu hết thương hiệu danh tiếng thế giới như Chanel, Valentino, Fendi, Prada, Alexander McQueen... đồng thời lên trang bìa các tạp chí L’Officiel, i-D, Vogue...

Trong 2 năm 2018 và 2019, cô đã được trang models.com bình chọn là "Người mẫu của năm".

Priyanka Chopra Jonas

Có lẽ cái tên Priyanka Chopra Jonas đã quá quen thuộc với chúng ta - một nữ diễn viên, nhà sản xuất, ca sĩ, doanh nhân, và nhiều hơn nữa. Priyanka Chopra Jonas chiến thắng cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2000, cô ấy cổ vũ và có tiếng nói về các vấn đề xã hội như quyền phụ nữ, môi trường và bình đẳng giới. Về việc tham gia VS Collective, nữ diễn viên cho biết, “Tôi rất vui mừng cho những khách hàng mới và những người đã là khách hàng quen thuộc trước đây của Victoria's Secret sẽ cảm thấy được là chính mình".

Paloma Elsesser

Paloma là một người mẫu ngoại cỡ người Mỹ gốc Thụy Sĩ sinh ra tại Anh. Cô ấy đã được phát hiện trên Instagram bởi chuyên gia trang điểm nổi tiếng Pat McGrath và kể từ đó, cô ấy làm người mẫu cho các thương hiệu như Nike, Fenty Beauty và Mercedes-Benz. Gần đây, Paloma đã xuất hiện trên trang bìa của Vogue. Paloma chia sẻ: “Tôi vô cùng hào hứng khi được hợp tác với Victoria's Secret trên cương vị này và hỗ trợ sứ mệnh chung của chúng tôi là nâng niu và tôn vinh sự đa dạng và vẻ đẹp của phụ nữ".

Amanda de Cadenet

Amanda de Cadenet - nhà báo, nhiếp ảnh gia, người sáng lập GirlGaze và người ủng hộ bình đẳng giưới, tham gia nhóm VS và cô ấy sẽ là người dẫn chương trình podcast định kỳ, nơi các thành viên sáng lập của VS sẽ chia sẻ những câu chuyện và quan điểm đáng chú ý. Về VS Collective, cô ấy tin rằng “sự thay đổi thực sự đến từ trong ra ngoài và một nhóm những người phù hợp có thể thay đổi văn hóa”.

Megan Rapinoe

Megan Rapinoe sinh năm 1985. Cô là cầu thủ bóng đá Mỹ chơi cho câu lạc bộ Reign FC và là đội trưởng của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia. Năm 2019, Rapinoe giúp Mỹ giành chiến thắng World Cup, giành danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc" và "Vua phá lưới" ở giải đấu này. Thành tích chuyên môn cũng mang tới cho Rapinoe danh hiệu FIFA The Best và Quả bóng vàng. Ngoài chuyên môn, cô còn được nhiều người ngưỡng mộ khi liên tục đấu tranh cho quyền lợi của cộng đồng LGBT.

Valentina Sampaio

Nữ diễn viên kiêm người mẫu Brazil Valentina Sampaio cũng là một nhà hoạt động LGBTQIA +. Vào tháng 8/2019, cô trở thành người mẫu chuyển giới công khai đầu tiên của Victoria's Secret. Valentina Sampaio là một người ủng hộ bình đẳng giới, nhận thức về người chuyển giới và cô ấy đã đấu tranh chống lại sự phân biệt đối xử đối với người chuyển giới ở quê nhà. Khi tham gia VS Collective, Valentina cho biết, “Là một thương hiệu toàn cầu, Victoria's Secret cam kết mở ra những cánh cửa này cho những phụ nữ chuyển giới như tôi, bằng cách tôn vinh, nâng cao tinh thần và ủng hộ tất cả phụ nữ".

Eileen Gu

Eileen Gu sinh năm 2003 tại San Francisco trong gia đình có bố là người Mỹ, mẹ là người Trung Quốc. Cô đến với môn trượt tuyết từ năm ba tuổi. Khi mới chín tuổi, cô đã trở thành nhà vô địch thiếu nhi của Hiệp hội trượt ván và trượt tuyết Mỹ, bước vào đội ngũ thi đấu cấp cao từ năm 13 tuổi. Với gương mặt xinh đẹp, hình thể cân đối, Eileen Gu được làng mốt chú ý. Cô nhận được nhiều lời mời chụp hình từ các thương hiệu lớn, xuất hiện trên nhiều tạp chí thời trang như Vogue, Instyle, Harper's Bazaar, Cosmopolitan, Elle...