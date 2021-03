Những mỹ nhân gốc Việt thành danh ở Hollywood

(VTC News) -

Diễn viên gốc Á ngày càng được giao nhiều vai diễn có trọng lượng hơn tại Hollywood, và nhiều cô gái gốc Việt cũng có cơ hội thể hiện tài năng ở "kinh đô điện ảnh thế giới".

Kelly Marie Trần

Sinh năm 1989 ở San Diego, bang California, tên thật là Trần Loan, Kelly Marie Trần đang là một trong những diễn viên gốc Việt tại Mỹ được biết đến nhiều nhất hiện nay. Cha cô từng là người vô gia cư, lớn lên trên hè phố ở Việt Nam. Khi tới Mỹ định cư, ông làm việc trong quán ăn nhanh. Mẹ cô làm việc ở nhà tang lễ để nuôi sống gia đình.

Năm 2011, Kelly bắt đầu tham gia vài bộ phim ngắn và phim truyền hình. Cô vượt qua hàng nghìn ứng viên để vào vai Rose Tico - nữ chiến binh phe kháng chiến trong 2 tập của phim bom tấn Star Wars (Star Wars: The Last Jedi và Star Wars: The Rise of Skywalker).Trước khi nổi tiếng, cô từng phải đấu tranh không ngừng để vượt qua sự kỳ thị đối với người không phải chủng tộc da trắng.

Kelly Marie Tran nổi tiếng nhờ phim bom tấn "Star Wars".

Kelly Marie Trần từng dõng dạc tuyên bố với cả thế giới thông qua bức thư đăng trên tờ The New York Times: “Các bạn biết đến tôi với cái tên Kelly. Tôi là người phụ nữ da màu đầu tiên diễn vai chính trong một phần của loạt phim 'Star Wars'. Tôi là phụ nữ châu Á đầu tiên lên bìa tạp chí 'Vanity Fair'. Tên thật của tôi là Loan và câu chuyện về tôi mới chỉ bắt đầu”.

Sau bom tấn Star Wars, Kelly Marie Trần trở thành “nàng thơ” của các phim hoạt hình. Mới đây nhất, cô lồng tiếng cho công chúa Raya trong bộ phim Raya và rồng thần cuối cùng. Đây là phim hoạt hình mới nhất của Disney, giới thiệu đến khán giả khắp thế giới hình tượng nàng công chúa đầu tiên đến từ Đông Nam Á.

Lana Condor

Thuộc thế hệ Z (sinh sau năm 1995), Lana Condor mang 100% dòng máu Việt, với tên khai sinh là Trần Đồng Lan. Cô sinh năm 1997 tại Cần Thơ, là trẻ mồ côi được cặp vợ chồng nhà báo người Mỹ Bob Condor và Mary Haubold nhận nuôi lúc 4 tháng tuổi.

Lana Condor mang dòng máu Việt 100%.

Lana bộc lộ đam mê nghệ thuật từ bé và theo học ballet ở New York. Vai diễn đầu tiên của cô là dị nhân Jubilee trong bom tấn X-Men: Apocalypse vào năm 2016.Tới năm 2018, Lana Condor trở thành thần tượng giới trẻ khi đóng vai chính Lara Jean trong phim tình cảm To All the Boys: I’ve Loved Before. Cô tiếp tục tham gia hai phần tiếp theo của loạt phim ăn khách này là To All the Boys: P.S. I Still Love You và To All the Boys: Always and Forever ra mắt lần lượt vào dịp Valentine 2020 và 2021.

Có chiều cao khiêm tốnm chỉ xấp xỉ 1,6 mét nhưng Lana Condor lại sở hữu thân hình gợi cảm và cân đối. Cuối năm 2019, Lana Condor lần đầu trở về quê hương Việt Nam. Cô tham gia chương trình thiện nguyện của cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama về bình đẳng giới và giáo dục trẻ em gái tại Long An.

Ali Wong

Nữ diễn viên sinh năm 1982 ở San Francisco, bang California, Mỹ. Cha cô là người Mỹ gốc Trung Quốc, còn mẹ cô là Tâm Wong, người gốc Huế, đến Mỹ du học năm 1960. Ali Wong học ngành Văn hóa châu Á và Người Mỹ gốc Á tại Đại học California, Los Angeles. Trước khi tốt nghiệp, cô dành một năm sống ở Hà Nội và học tiếng Việt. Ali Wong là diễn viên, danh hài và nhà biên kịch.

Ali Wong là ngôi sao đa tài.

Cô từng tham gia viết kịch bản 3 mùa đầu tiên của series hài sitcom Fresh Off the Boat. Năm 2019, cô vừa sản xuất, viết kịch bản vừa đóng vai chính trong phim tình cảm hài Always Be My Maybe, có sự tham gia của tài tử Keanu Reeves trong vai khách mời. Năm 2020, Ali Wong đóng một vai trong bom tấn siêu anh hùng DC Birds of Prey cùng Margot Robbie. Tạp chí Time cũng đưa cô vào danh sách Top 100 người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới vào năm 2020.

Hồng Châu

Trong số các nữ diễn viên gốc Việt hiện nay ở Hollywood, Hồng Châu được đánh giá cao nhất về diễn xuất và liên tục đóng chung với nhiều tên tuổi lớn. Cô sinh năm 1979, được đào tạo bài bản về điện ảnh cũng như diễn xuất. Năm 2006, Hồng Châu bắt đầu sự nghiệp với một số phim truyền hình, trong đó nổi bật là series Treme (2010 - 2013).

Hồng Châu liên tục được đóng chung với nhiều tên tuổi lớn.

Vai diễn điện ảnh đầu tiên của Hồng Châu thuộc về phim Inherent Vice (2014) của đạo diễn Paul Thomas Anderson. Sự nghiệp của cô tiếp tục thăng hoa khi diễn xuất chung với nhiều tài tử lớn như Matt Damon, Kristen Wiig hay Christoph Waltz trong phim Downsizing của đạo diễn Alexander Payne. Với phim này, Hồng Châu giành được đề cử Quả Cầu Vàng ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Cũng trong năm 2017, cô xuất hiện bên cạnh Meryl Streep, Nicole Kidman, Reese Witherspoon trong phim truyền hình Big Little Lies.

Sau thành công của vai diễn trong Downsizing, Hồng Châu được mời tham gia nhiều dự án lớn ở Hollywood như series truyền hình Watchmen, Homecoming hay các phim điện ảnh Driveways, Artemis Fowl... Phim mới nhất của cô là The Whale - tác phẩm của đạo diễn Thiên nga đen - Darren Aronofsky. Trong tác phẩm này, cô đóng chung với ngôi sao Brendan Fraser.

Levy Trần

Levy Trần (tên thật Trần Lê Vy) là người Mỹ gốc Việt sống ở thành phố San Jose, California (Mỹ). Sau khi tốt nghiệp trung học, thay vì tiếp tục theo ngành sư phạm tại Cao đẳng Mortuary để trở thành giáo viên mẫu giáo, người đẹp bỏ học để dấn thân vào nghề người mẫu. Levy Trần khá nổi tiếng tại Mỹ bởi vẻ ngoài sexy và những hình xăm dày đặc trên khắp cơ thể. Cô từng tham gia show truyền hình Guy Code của MTV và làm người mẫu cho những tạp chí chuyên về hình xăm như Inked hay Tattoo Life.

Levy Trần nổi tiếng bởi vẻ ngoài và những hình xăm dày đặc trên cơ thể.

Năm 2015, nhờ vẻ ngoài quyến rũ cùng những hình xăm cá tính, Levy Trần lọt vào mắt xanh của đạo diễn James Wan cùng diễn viên kiêm nhà sản xuất Vin Diesel. Cô nhận vai trong phim bom tấn Fast & Furious 7. Sau vai diễn đầu tay này, nữ diễn viên gốc Việt Levy Trần bắt đầu sự nghiệp diễn xuất. Năm 2018, cô gây chú ý với vai Roenick trong phim kinh dị The First Purge và sau đó là vai phụ Trish Park trong series truyền hình đình đám The Haunting of Hill House.

Mới đây nhất, Levy Trần đóng nữ chính trong series phim truyền hình hành động phiêu lưu MacGyver mùa thứ tư và thứ năm.