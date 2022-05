Những mẫu xe thể thao mới bán chạy nhất hiện nay

(VTC News) -

Ford Mustang: 18.363 chiếc đã bán

Ford Mustang là một trong những mẫu coupe thể thao bán chạy nhất trong thời gian gần đây, vượt xa Camaro và Challenger. Cho đến nay, Ford Mustang 2022 đã bán được 18.363 chiếc.

(Ảnh: Hotcars)

Tuy nhiên, so với năm ngoái, doanh số Mustang 2022 đã giảm và lý do chính là sự chậm trễ trong sản xuất do tình trạng thiếu vi mạch trên toàn thế giới.

Một lý do khác khiến doanh số bán hàng giảm mạnh là giá xăng tăng đột biến. Khi giá xăng cao nhất mọi thời đại, việc lái một chiếc xe thể thao sử dụng động cơ V8 và ngốn 13 lít xăng/100 km không thực sự tiết kiệm.

Dodge Charger: 15.438 chiếc đã bán

(Ảnh: Hotcars)

Chỉ với 32.500 USD, bạn hoàn toàn có cơ hội sở hữu Dodge Charger 2022 với khả năng xử lý tốt và mạnh mẽ. Mẫu sedan cỡ lớn đi kèm động cơ V6 300 mã lực và nhiều cấu hình V8 khác nhau để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Cho đến nay, doanh số bán hàng Dodge Charger 2022 là 15.438 chiếc.

Dodge Challenger: 11.125 chiếc đã bán

(Ảnh: Hotcars)

Là chiếc xe cơ bắp hai cửa duy nhất có hệ dẫn động tất cả các bánh, Dodge Challenger 2022 có thể cạnh tranh với Mustang và Camaro. Xe được trang bị động cơ V6 3,6 lít trên SXT tạo ra 303 mã lực. Trong khi đó, khách hàng cần thêm cảm giác hồi hộp, có thể lựa chọn gói R / T Scat với động cơ V8 6,4 lít 485 mã lực.

Challenger 2022 khởi đầu chậm chỉ bán được khoảng 11.125 chiếc trong quý đầu tiên của năm. Nhìn qua, nó có thể không thể bán chạy hơn Challenger 2021, nhưng nó vẫn là một trong những chiếc xe cơ bắp bán chạy nhất trong năm cho đến nay.

Chevrolet Corvette: 8.812 chiếc đã bán

Nếu cần một chiếc xế hộp hàng ngày nhưng có khả năng vận hành siêu xe với mức giá hợp lý, bạn không thể bỏ qua Chevrolet Corvette. Phiên bản năm 2022 có dạng coupe và mui trần. Chevrolet đã giới thiệu các tính năng mới như tùy chọn cánh gió sau dạng thấp và bơm nhiên liệu mới.

(Ảnh: Hotcars)

Trong khi nhiều mẫu xe thể thao 2022 đang gặp khó khăn khi bán ra phiên bản 2021 thì Corvette 2022 lại làm được điều đó một cách dễ dàng. Đến nay, 8.812 chiếc Corvette đã được bán ra và nếu Chevrolet giữ được đà phát triển, nó có thể đạt 35.248 chiếc vào cuối năm nay.

Chevrolet Camaro: 6.710 chiếc đã bán

Dù ở dạng coupe hay mui trần, không thể phủ nhận rằng Chevrolet Camaro mới rất thú vị khi có thể vượt qua nội thất chật chội và tầm nhìn ra bên ngoài. Với tùy chọn động cơ V6 335 mã lực hoặc V8 455 mã lực, khách hàng có thể mở khóa các cấp độ tăng tốc mới mạnh mẽ hơn.

(Ảnh: Hotcars)

Camaro 2022 đã bán được khoảng 6.710 chiếc trong quý 1 năm 2022. Nếu doanh số bán hàng tiến triển với tốc độ này, Chevrolet Camaro mới có thể vượt qua con số 21.893 chiếc được bán vào cuối năm 2021.