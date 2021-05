Những mẫu xe tay ga phân khối lớn đáng chú ý tại Việt Nam

Honda SH 350i là mẫu xe mới nhất gia nhập nhóm này, bên cạnh các mẫu xe như BMW C 400, Yamaha TMax 560 hay Vespa GTS 300 HPE.

Vespa GTS 300 HPE (155 triệu đồng)

Ra mắt tại thị trường Việt Nam vào tháng 7/2019, Vespa GTS 300 HPE là phiên bản nâng cấp của dòng Vespa GTS 300. GTS 300 HPE không có sự khác biệt về kiểu dáng so với mẫu xe "tiền nhiệm". Một số thay đổi dễ nhận ra nhất là hệ thống đèn chiếu sáng LED thay cho bóng halogen trên đời cũ và 3 khe hút gió màu vàng nổi bật ở mặt nạ trước.

Vespa GTS 300 HPE là phiên bản nâng cấp của Vespa GTS 300 thế hệ trước. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Tương tự các mẫu maxi scooter khác, GTS 300 HPE được trang bị phanh ABS 2 kênh, hệ thống chống trượt ASR, cổng sạc USB và bảng đồng hồ TFT kích thước 4,3 inch. Bên cạnh đó, bảng đồng hồ của Vespa GTS 300 HPE còn có thể kết nối với điện thoại, thông báo cuộc gọi đến, dẫn đường...

Sở hữu đầy đủ trang bị, Vespa GTS 300 HPE là mẫu xe có giá bán thấp nhất trong phân khúc tay ga phân khối lớn. (Ảnh: Zing)

Cung cấp sức mạnh cho Vespa GTS 300 HPE là khối động cơ HPE mới, dung tích 278,3 cc, sản sinh công suất 23,8 mã lực và mô-men xoắn 26 Nm. Với mức giá 155 triệu đồng, Vespa GTS 300 HPE là mẫu xe có giá bán thấp nhất trong phân khúc tay ga phân khối lớn.

BMW C 400 (289-319 triệu đồng)

Để làm phong phú thêm danh mục sản phẩm tại Việt Nam, BMW Motorrad đã mang về 2 mẫu xe là C 400 X và C 400 GT. Cả C 400 X và C 400 GT đều sử dụng chung nền tảng khung xe và động cơ nhưng do định hướng sử dụng khác nhau nên 2 xe có một vài khác biệt ở bên ngoài như kích thước tổng thể, thiết kế đèn pha hay kính chắn gió.

C 400 X hướng đến nhu cầu sử dụng trong phố trong khi C 400 GT là mẫu xe đường trường. Ảnh: Vĩnh Phúc.

C 400 X và C 400 GT đều được trang bị đèn full-LED, hệ thống sưởi ấm tay lái, hệ thống loa giải trí, bảng đồng hồ TFT 6,5 inch đa sắc, phanh ABS 2 kênh, hệ thống chống trượt bánh ASC và cốp chứa đồ công nghệ Flexcase độc quyền của BMW.

Cung cấp sức mạnh cho 2 xe là khối động cơ SOHC, dung tích 350 cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 34 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn 35 Nm tại 6.000 vòng/phút. Theo công bố của hãng, tốc độ tối đa của 2 mẫu tay ga này là 139 km/h.

Yamaha TMax 560 (350-400 triệu đồng)

Ra mắt toàn cầu hồi giữa năm 2020, TMax 560 được nhập về Việt Nam bởi đơn vị tư nhân sau đó không lâu. TMax 560 là bản nâng cấp của TMax 530, có đôi chút nâng cấp so với phiên bản 530 cc.

Yamaha TMax 560 là bản nâng cấp của TMax 530. Ảnh: Minh Quân.

TMax 560 có kiểu dáng bệ vệ của mẫu tay ga đường trường. Ở phía trước, cụm đèn được thiết kế hầm hố, góc cạnh tích hợp công nghệ LED. Các trang bị đáng chú ý trên mẫu tay ga này là giảm xóc trước upside-down màu vàng, cặp mâm thể thao 5 chấu, phanh ABS 2 kênh, hệ thống kiểm soát lực kéo, kiểm soát hành trình, tay lái và yên xe có tính năng sưởi ấm.

TMax 560 sử dụng động cơ đạt chuẩn Euro5, loại 2 xy-lanh, dung tích 562 cc, sản sinh công suất 47,3 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men 55,7 Nm tại 5.250 vòng/phút. Sức mạnh này được truyền đến bánh sau thông qua hộp số vô cấp và dây đai.

Mẫu tay ga này được nhập khẩu bởi đơn vị tư nhân nên mức giá không được tiết lộ. Với tầm phân khối hơn 500 cc, TMax 560 có giá trong khoảng 350-400 triệu đồng.

Honda SH 350i (360-380 triệu đồng)

Sau 5 tháng ra mắt thế giới, Honda SH 350i vừa có mặt tại Việt Nam thông qua đơn vị nhập khẩu tư nhân. SH 350i khác biệt gần như hoàn toàn so với SH 300i nhờ mang ngôn ngữ thiết kế của SH 150i/125i vừa ra mắt cách đây một năm. Tuy nhiên, SH 350i được thay đổi đôi chút để có cái nhìn hầm hố hơn "đàn em".

Honda SH 350i có kiểu dáng tương tự SH 150i/125i đã ra mắt tại Việt Nam năm ngoái. Ảnh: Vĩnh Phúc.

SH 350i được trang bị đồng hồ kỹ thuật số tương tự 2 mẫu xe đàn em. Đây cũng là điểm nâng cấp của mẫu xe này khi SH 300i sử dụng đồng hồ analog. Khóa thông minh và hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC là trang bị tiêu chuẩn trên SH 350i.

Cung cấp sức mạnh cho SH 350i là động cơ 330 cc, làm mát bằng dung dịch, công suất 29 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn 32 Nm tại 5.250 vòng/phút.