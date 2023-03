Những mẫu xe 4 chỗ giá rẻ dưới 200 triệu đáng mua nhất

Thị trường xe năm 2023 được dự báo có thể sẽ ảm đạm hơn 2022 do kinh tế toàn cầu suy thoái, thị trường bất động sản trùng lắng và lãi vay ngân hàng cao.

Do đó, một bộ phận không nhỏ người dân Việt muốn mua ô tô đang có xu hướng chuyển sang lựa chọn xe cũ bởi giá bán hợp lý, khấu hao thấp và dễ tìm được xe hơn.

Với tài chính chỉ khoảng 200 triệu, hiện người dùng có thể lựa chọn những mẫu xe 4 chỗ phù hợp sau đây:

KIA Morning (2004-2016)

Là lựa chọn phù hợp với đại đa số người dùng, KIA Morning hiện đang bán trên thị trường xe cũ có đầy đủ các phiên bản khác nhau, trong đó loại xe nhập khẩu được nhiều người tìm mua hơn cả do trang bị có sự chênh lệch nhẹ với bản lắp ráp và “lành xe” hơn.

Mẫu xe hạng A trong tầm tiền này vẫn có bản số tự động nếu người dùng hay đi phố, tuy nhiên đời xe hơi sâu từ 2010-2011. Muốn xe đời cao (2014-2016), người dùng phải chấp nhận chọn bản số sàn.

Ưu điểm của KIA Morning là kích thước nhỏ gọn, dễ di chuyển, luồn lách trong đường phố đông đúc. Mức tiêu hao nhiên liệu của xe khá thấp. Đây là lựa chọn phù hợp cho người mới có bằng lái, gia đình nhỏ dùng để “tránh mưa tránh nắng” cho cung đường ngắn. Xe ít hỏng vặt hơn so với các đối thủ cùng đời.

Đánh đổi lại là không gian khá chật chội, khả năng cách âm kém khiến người dùng mệt mỏi cho cung đường dài. Do đời sâu và nhiều xe đã chạy trên 200.000 km, người dùng khi mua KIA Mornoing nên kiểm tra kĩ hoặc thuê thợ cùng xem xe để tránh gặp phải “taxi hoàn lương”. Hệ thống điều hòa, động cơ và khung gầm có thể gặp vấn đề sau thời gian dài sử dụng.

Hyundai i10 (2013-2017)

Một lựa chọn khác trong phân khúc xe hạng A ở tầm tiền 200 triệu có kiểu dáng không bị lỗi thời và rộng rãi hơn đôi chút là Hyundai i10 (biến thể hatchback). Để có được xe tốt (xe gia đình sử dụng), người dùng cần bỏ thời gian và công sức cũng như tiền bạc để kiểm tra kĩ càng nhằm tránh xe đã chạy dịch vụ, taxi.

Phần lớn bản số sàn của dòng xe này đều là xe dịch vụ, do bản số tự động thường có giá cao hơn.

Tương tự Morning, Hyundai i10 cũng có không gian khá chật chội. Nếu cần một chiếc xe đi làm gần hay một phương tiện “tránh mưa tránh nắng”, đây cũng là lựa chọn tốt trong tầm giá. Ưu điểm chính là động cơ, khung gầm ít hỏng hóc. Phụ tùng thay thế nhiều, chi phí thấp.

Theo chia sẻ của nhiều người dùng và thợ sửa xe, i10 thế hệ cũ hỏng vặt khá nhiều, đặc biệt là hệ thống điều hòa. Ngoài ra, thước lái cũng hay gặp trục trặc. Với những xe chạy trên 300.000 km, chi phí sửa chữa có thể lên tới 40-50 triệu đồng do nhiều bộ phận cần thay mới.

Toyota Vios (2004-2010)

Mẫu xe "quốc dân" Toyota Vios là phương án mà nhiều người dùng nghĩ đến nếu không chọn KIA Morning, bởi mẫu sedan hạng B vẫn giữ được dáng vẻ truyền thống, ít bị lỗi thời dù phong cách không sắc sảo, hiện đại như Vios thế hệ mới.

Những xe đang bán trên thị trường xe cũ đều có ODO trên mức 150.000 km và thậm chí ít xe giữ được màu sơn nguyên bản. Phiên bản số tự động cũng khá ít.

Giữ giá, bền bỉ luôn là ưu điểm chính của Toyota Vios. Nhìn chung, dòng xe này ít hỏng vặt. Khung gầm, máy móc hay hệ thống điều hòa khá ổn định. Phụ tùng thay thế luôn có sẵn trên thị trường với mức giá phải chăng. Tuy nhiên, vẫn nên kiểm tra kĩ để tránh mua phải xe dịch vụ.

Nhược điểm của Vios đời sâu là trang bị và công nghệ an toàn ít, nội thất thiết kế chưa thực sự phù hợp với xu thế hiện nay.

Honda Civic (2007-2010)

“Đáng tiền” nhất trong danh sách là mẫu sedan hạng C đến từ Nhật Bản là Honda Civic. Mẫu xe này hội tụ đầy đủ các yếu tố bền bỉ, giữ dáng, rộng rãi và cảm giác lái tốt. Ở phân khúc dưới 200 triệu, ít mẫu xe nào so sánh được với Civic. Ngay cả những xe có giá bán và đời cao hơn cũng chưa thể cạnh tranh với chiếc sedan hạng C.

Do “chất” xe tốt, số lượng Civic đời 2007-2010 trên thị trường xe cũ không nhiều. Theo đánh giá của những người đã và đang sử dụng xe, khung gầm và máy móc của xe khá tốt dù nhiều xe có ODO cao.

Nhược điểm trên mẫu xe này có thể kể đến như ít công nghệ, điểm mù cột A lớn, khả năng cách âm chưa tốt so với xe cùng phân khúc hạng C.

Tuy nhiên, người dùng khó có thể tìm được một mẫu xe như Civic với nhiều điểm cộng lớn trong tầm tiền dưới 200 triệu: ít hỏng vặt, động cơ mạnh mẽ, không gian rộng rãi, cảm giác lái tốt và chi phí bảo dưỡng rẻ.

Ford Mondeo (2003-2008)

Nếu thích trải nghiệm và không ngại chi phí bảo dưỡng, người dùng có thể lựa chọn Ford Mondeo – một mẫu sedan hạng D cùng phân khúc với Toyota Camry. Tiện nghi, cảm giác lái của xe vượt trội so với các đối thủ cùng đời.

Nhiều người dùng đánh giá, động cơ của xe ít gặp vấn đề. Mức tiêu hao nhiên liệu của động cơ V6 chỉ ngang loại 4 xy-lanh của Camry.

Điểm cộng dành cho Mondeo là động cơ mạnh mẽ, cảm giác lái đầm chắc, khả năng cách âm tốt cùng nhiều tiện nghi (cửa sổ trời, ghế chỉnh điện,.v.v…).

Tuy nhiên, người mua nên cân nhắc bởi mức tiêu hao nhiên liệu của xe cao (11-16 lít/100 km trong phố), phụ tùng thay thế đắt đỏ. Bên cạnh đó, hệ thống điện tử, cảm biến của xe có thể gặp vấn đề. “Bệnh nan y” trên thế hệ này cũng được nhiều người phản ánh gồm sôi két nước, hỏng bơm nhớt và bơm xăng, thậm chí nhiều xe dễ bị hỏng hộp số khiến người mua chán nản do chi phí thay thế rất đắt.

(Nguồn: Vietnamnet)