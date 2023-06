(VTC News) -

Vì sao ngủ trong ô tô lại có nguy cơ tử vong?

Không ít người lên ý tưởng ngủ trong ô tô bật điều hoà, và bạn hoàn toàn có thể ngủ ngon trong ô tô bật điều hoà. Tuy nhiên, nhiều trường hợp ngủ quên trong ô tô dẫn đến tử vong.

Vietnamnet dẫn nguồn ehiclefreak cho biết, lý do chính khiến việc ngủ liên tục nhiều giờ trong ô tô bật điều hoà trở nên nguy hiểm là do khí CO (hay carbon monoxide). Để máy điều hòa ô tô hoạt động nghĩa là giữ cho động cơ ô tô của bạn hoạt động.

Khí CO nguy hiểm thế nào?

BS Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy cao áp Việt - Nga (Bộ Quốc phòng) cho biết, hồng cầu vận chuyển oxy nhờ chất gọi là hemoglobin (huyết sắc tố). Mỗi phân tử hemoglobin như một chiếc xe tải để chở oxy đi khắp cơ thể.

Ở điều kiện bình thường, oxy được vận chuyển trong máu động mạch ở hai dạng, kết hợp với hemoglobin (96-97%) và hoà tan trong máu (3-4%).

Khi CO xâm nhập đường thở, chúng lập tức kết hợp rất nhanh với hemoglobin và tạo thành hợp chất rất bền vững. Có thể hiểu nôm na rằng, CO này nhanh chóng nhảy lên chiếm hết chỗ trên các xe tải (hemoglobin) và cố thủ ở đó.

Như vậy lúc này, các phân tử hemoglobin trong máu nạn nhân trở nên vô dụng, ko thể vận chuyển được oxy nữa. Cơ thể nạn nhân cạn kiệt oxy, khiến họ rơi vào trạng thái chết ngạt trên cạn.

Ngoài ra, khí CO lại không màu, không mùi, không vị nên nạn nhân rơi vào tình trạng hôn mê rất âm thầm, không có dấu hiệu nào cảnh báo.

Ngủ trên xe ô tô rất nguy hiểm

Những lưu ý sống còn khi ra ô tô bật điều hòa ngủ

Khi nhà bị cắt điện giữa trời nóng, hoặc khi mệt mỏi sau một hành trình dài, nhiều người có ý tưởng ngủ ở trong ô tô bật điều hòa. Việc này không phải là không thể, nhưng để an toàn bạn cần lưu ý những điều dưới đây:

Theo Báo Dân trí, bạn hãy chọn nơi thông thoáng và râm mát để đỗ xe, hạn chế việc khí thải từ ống xả nhanh tản đi, không quẩn quanh ô tô.

Vào mùa hè, khó ngủ được trong ô tô nếu không bật điều hòa, nên giải pháp cho việc lấy dưỡng khí là mở hé cửa kính khoảng 1,5-2,5cm.

Các chuyên gia khuyên bạn hãy đặt chuông báo thức liên tiếp 15-30-45-60 phút để không ngủ quên trên xe quá lâu, tránh trường hợp quá mệt hoặc buồn ngủ mà vô thức tắt chuông ngủ tiếp.

Đặc biệt, cần mở hé cửa sổ hoặc sử dụng cửa sổ trời nếu ô tô của bạn có. Chú ý, các cánh cửa luôn phải chốt để tránh kẻ gian đột nhập.

Treo rèm cửa thực hiện 2 chức năng: ngăn người qua đường nhìn thấy những gì đang xảy ra trong xe và tránh các tia sáng, côn trùng chui vào xe. Nếu chưa chuẩn bị sẵn rèm, bạn có thể lấy bìa cứng, cắt thành hình như ô cửa sổ.

Để giữ không khí lưu thông, hãy chuẩn bị sẵn một chiếc quạt nhỏ.

Ngủ trên xe chỉ là biện pháp cuối cùng, tài xế nên chủ động lên lộ trình phù hợp, tránh di chuyển nhiều vào ban đêm nếu không bắt buộc, chuẩn bị sức khỏe để luôn tỉnh táo.

Thanh Thanh