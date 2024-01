(VTC News) -

Rau là nguồn thực phẩm bổ dưỡng cực kỳ cần thiết cho cơ thể, cung cấp chất xơ và nhiều vi chất dinh dưỡng quý giá, giúp tăng cường tiêu hóa, giảm nguy cơ mắc các bệnh như đái tháo đường, tim mạch, lại hỗ trợ giảm cân.

Tuy nhiên, rau củ quả cũng có thể là nguồn đưa chất độc vào cơ thể nếu bị phun hóa chất bảo vệ thực vật hoặc kích thích sinh trưởng.

Những loại rau ngon - bổ - rẻ ít phun thuốc nhất chợ

Việc mua loại rau có nguồn gốc rõ ràng được bán ở siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch sẽ giúp bạn an tâm hơn. Còn nếu mua rau ở chợ, việc nhận biết những loại rau ngon - bổ - rẻ ít bị phun thuốc sẽ giúp giảm phần nào nguy cơ mua phải rau nhiễm độc.

Rau dền cơm

Rau dền cơm thường mọc dại nhưng gần đây được nhiều người trồng từ hạt. Dền cơm có bộ rễ khỏe, ăn sâu nên chịu hạn, chịu nước đều tốt, là một những loại rau được nông dân đánh giá là hiếm khi phải sử dụng đến thuốc trừ sâu.

Các loại rau dền khác như dền đỏ, rau dền gai... cũng đều có sức sống mãnh liệt, phát triển tốt mà không cần chăm sóc cầu kỳ, cũng ít khi phải dùng hóa chất diệt sâu bọ.

Rau dền lại có thành phần dinh dưỡng tốt cho sức khoẻ. Theo tư vấn của các bác sỹ trên website Bệnh viện quốc tế Vinmec, rau dền có nhiều công dụng như:

- Ngăn ngừa nguy cơ loãng xương, tăng độ cứng của xương do có thành phần khoáng chất phong phú, hàm lượng canxi cao gấp 3 lần so với cải bó xôi và 2 lần so với sữa.

- Cải thiện thiếu máu do thiếu sắt: Rau dền giúp tăng lượng hemoglobin và tế bào hồng cầu, giảm thiểu tình trạng thiếu máu do thiếu sắt.

- Chống viêm, ngăn ngừa ung thư: Thành phần acid amin trong rau dền phong phú, đặc biệt là lysin. Nó cũng giàu khoáng chất như kali, photpho, magie, sắt, vitamin C, vitamin E... Do đó, rau dền có vai trò ngăn ngừa các gốc tự do và giảm nguy cơ ung thư, cải thiện hệ tiêu hoá, chống viêm và tốt cho bệnh nhân đái tháo đường...

Bạn nên biết về những loại rau ngon - bổ - rẻ ít phun thuốc. (Ảnh minh hoạ: Istock)

Rau cải xoong

Rau cải xoong thường mọc nhiều vào mùa đông. Trong danh sách những loại rau tốt cho sức khỏe nhất, nhiều dưỡng chất nhất mà Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ công bố, cải xoong đứng đầu với số điểm tuyệt đối về mật độ dinh dưỡng: 100 điểm. Nó có tác dụng hỗ trợ chống ung thư, cải thiện sức khoẻ tim mạch, chống lão hoá xương.

Theo công bố ở tạp chí The British Journal of Nutrition (Anh), việc ăn cải xoong thường xuyên hỗ trợ ngăn ngừa nguy cơ bị ung thư vú và một số bệnh ung thư khác. Đặc biệt, trong cải xoong còn có hàm lượng vitamin C cao giúp tác dụng chống ung thư tăng lên.

Loại rau này dễ trồng, dễ chăm lại phát triển tốt mà không cần dùng thuốc trừ sâu.

Rau khoai lang

Khoai lang là món ăn yêu thích của nhiều người bởi vị thơm ngon lại tốt cho sức khoẻ và là "trợ thủ đắc lực" cho những ai đang có nhu cầu giảm cân. Không chỉ phần củ mà lá, ngọn khoai lang ăn cũng rất ngon, cung cấp nhiều dinh dưỡng.

Rau lang được xem là kho tàng vitamin bởi hàm lượng vitamin B2 cao gấp 10 lần so với phần củ. Rau khoai lang giúp thanh lọc cơ thể, thải độc ruột, chống táo bón. Nó còn rất giàu vitamin K, nếu bổ sung thường xuyên sẽ giúp giảm nguy cơ ung thư ruột kết, tuyến tiền liệt và chống các bệnh tim mạch, dạ dày.

Rau khoai lang có giá rẻ hơn nhiều so với cải bắp, su hào, củ cải..., thực sự là loại rau ngon bổ rẻ ít bị phun thuốc trừ sâu hay thuốc kích thích tăng trưởng.

Rau sam

Theo chia sẻ của Lương y đa khoa Bùi Hồng Minh (Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội) trên báo Phụ nữ Việt Nam, rau sam (tên gọi khác là mã xỉ hiện, mã xỉ thái) có vị chua, tính hàn, là nguồn kháng sinh tự nhiên, có khả năng giải độc.

Rau sam giúp kích thích hệ tiêu hoá, thanh nhiệt, trị nóng do có tính hàn. Nó được xem là nguồn kháng sinh tự nhiên, có khả năng sát trùng, chữa trị mẩn ngứa. Rau sam còn có khả năng tiêu thũng nên hỗ trợ điều trị các mụn nhọt mẩn ngứa sưng đau ngoài da.

Rau sam gặp đất ẩm là lan mạnh, phát triển tốt mà không cần dùng hóa chất, thực sự là loại rau ngon - bổ - rẻ ít bị phun thuốc nhất chợ.