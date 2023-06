Những ký hiệu đèn cảnh báo quan trọng nhất trên ô tô, lái xe nên biết

(VTC News) -

Tài xế nên nắm rõ một số loại đèn cảnh báo quan trọng trên ô tô. (Ảnh minh họa)

Đèn báo động cơ

Đây là ký hiệu có tầm ảnh hưởng quan trọng nhất, thường thể hiện ý nghĩa các vấn đề xảy ra với động cơ xe. Trường hợp khi gặp vấn đề trùng với mã sự cố được lưu trữ ở trong bộ điều khiển xe của bạn thì đèn này sẽ xuất hiện.

Bạn sẽ phải tìm hiểu một số sự cố trong bộ điều khiển động cơ xem nó thể hiện điều gì, lúc đó mới có thể khắc phục và sửa chữa khi vấn đề này xảy ra. Cụ thể, phải sử dụng máy quét OBD-II thì bạn mới có thể đọc được bộ nhớ mã sự cố.

Tốt nhất, hãy gọi cứu hộ để bảo vệ động cơ xe, không nên tiếp tục điều khiển xe vì có thể làm cho động cơ hư hỏng nặng hơn.

Đây là ký hiệu thể hiện ý nghĩa các vấn đề xảy ra với động cơ xe. (Ảnh minh họa)

Đèn báo ắc quy

Khi bình ắc quy vẫn còn hoạt động tốt mà đèn báo này nổi lên màu da cam trong vài giây đầu tiên và tắt ngay sau đó thì trường hợp này cho biết, bình ắc quy bị cạn kiệt hay máy phát điện không được sạc.

Nếu không có nguồn điện từ bên ngoài hỗ trợ cộng với ắc quy của xe đang dần cạn kiệt thì xe sẽ không thể khởi động được. Hoặc nếu may mắn khởi động được sau đó, nhiều khả năng xe sẽ “nằm đường” bất cứ lúc nào. Do đó, hãy nhanh chóng thay ắc quy mới.

Đèn cảnh báo túi khí-Airbag/SRS

Khi đèn cảnh báo túi khí bật sáng, lúc này hệ thống túi khí xe của bạn đã bị vô hiệu hóa. Nguyên nhân của trường hợp này có thể đến từ các giắc cắm trong xe hay một cảm biến va chạm nào đó gặp trục trặc.

Trường hợp xấu nhất là khi xảy ra tai nạn sẽ không có túi khí nào để cứu bạn. Do đó, hãy nhanh chóng mang xe đến trạm dịch vụ chính hãng để khắc phục.

Khi đèn cảnh báo túi khí bật sáng, lúc này hệ thống túi khí xe của bạn đã bị vô hiệu hóa. (Ảnh minh họa)

Đèn cảnh báo hệ thống phanh

Có nhiều nguyên nhân khiến đèn cảnh báo hệ thống phanh bật sáng. Đó có thể là do má phanh bị mòn, do áp suất dầu phanh không đủ hay đèn phanh bị cháy.

Bạn nên làm gì khi nhìn thấy đèn này? Hãy bật đèn cảnh báo khẩn cấp và đưa xe vào vị trí an toàn. Không nên tiếp tục lái xe nếu dầu phanh bị cạn. Nếu dầu phanh vẫn đủ, nguyên nhân có thể do cảm biến ABS bị hư hỏng hoặc hệ thống dây dẫn đèn phanh bị đứt hay má phanh quá mòn đến ngưỡng cần phải thay thế. Khi đó, bạn có thể vẫn tiếp tục hành trình nhưng cần cảnh giác cao độ và khẩn trương đưa xe vào trạm dịch vụ uy tín để xử lý.

Đèn cảnh báo nhiệt độ nước làm mát

Khi đèn cảnh báo nhiệt độ nước làm mát trên ô tô bật sáng, sẽ có 2 trường hợp xảy ra gồm:

Chất làm mát có nhiệt độ quá cao và xe sắp nóng lên, đèn sẽ hiện màu đỏ. Ngược lại, chất làm mát có nhiệt độ quá thấp sẽ hiện màu xanh dương, trường hợp này xuất hiện khi xe mới khởi động lại sau một khoảng thời gian dài tắt máy, thường là vào buổi sáng.

Chất làm mát có nhiệt độ quá cao và xe sắp nóng lên, đèn sẽ hiện màu đỏ. (Ảnh minh họa)

Nếu trường hợp mực nước trong bình làm mát vẫn ổn mà đèn báo đỏ thì có thể động cơ xe của bạn đang gặp vấn đề. Nguyên nhân có thể là do thiếu nước làm mát, có không khí trong hệ thống nước làm mát hoặc bơm nước bị hư hỏng.

Hãy nhanh chóng đưa xe vào chỗ an toàn, để máy nổ ở chế độ không tải, đồng thời chuyển điều hòa sang chế độ nóng tối đa và quạt gió mạnh nhất rồi nhanh chóng mở ca-pô lên quan sát xem nước làm mát xem có bị hao hụt hay không.

Nếu thấy nước làm mát có dấu hiệu cạn (có thể kèm theo mùi khét) thì cần tắt máy ngay. Nếu còn nước nhưng nước đang sôi thì hãy để động cơ nổ không tải cho nước được lưu thông trong ít phút đến khi nguội mới tắt máy. Sau đó, bạn có thể bổ sung bằng nước sạch rồi tiếp tục hành trình nhưng hãy theo dõi liên tục, hoặc tốt nhất là đưa xe về garage uy tín để xử lý.

Đèn cảnh báo áp suất dầu

Đèn này sẽ xuất hiện khi bật chìa khóa điện và biến mất khi động cơ được khởi động thì đó là bình thường. Nhưng khi hệ thống cảm biến phát hiện ra áp suất dầu bôi trơn ở dưới ngưỡng an toàn thì đèn này sẽ bật sáng. Nguyên nhân thiếu áp suất dầu có thể do dầu bị rò rỉ và thiếu, hao dầu, bơm dầu hỏng…

Hãy nhanh chóng dừng xe ở nơi an toàn và tắt máy, đồng thời kiểm tra mức dầu động cơ có bị hao hụt hay không. Nếu hao hụt thì kiếm thêm dầu bôi trơn đổ vào. Nếu dầu không hao thì nguyên nhân có thể do bơm dầu và cần sửa chữa ở garage có uy tín.

Nếu áp suất dầu không đủ, các bộ phận cơ khí chính xác cao bên trong động cơ sẽ không được bôi trơn và bị mài mòn nhanh chóng. Các cơ cấu chịu áp lực cao như piston, xi-lanh, trục khuỷu…bị ảnh hưởng nặng nề đầu tiên, thậm chí bị phá vỡ do các chi tiết cào vào nhau. Động cơ của bạn trong phút chốc có thể sẽ biến thành đống sắt vụn.

Đèn báo ABS

Đèn cảnh báo này chỉ xuất hiện trên những chiếc xe có trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Khi đèn báo hiệu màu đỏ, có nghĩa hệ thống chống bó cứng phanh đang gặp trục trặc, có thể phanh vẫn hoạt động nhưng sẽ ảnh hưởng tới sự an toàn của cả xe.

Đèn cảnh báo hệ thống trợ lực vô lăng

Đèn cảnh báo vô lăng trợ lực phát sáng có nghĩa là hệ thống trợ lực của vô lăng đang gặp vấn đề. Lúc này, khi xoay vô lăng sẽ cảm thấy nặng và khó xoay. Điều này rất nguy hiểm, nhất là khi lái xe ở tốc độ cao.

Điều bạn cần làm là thay thế dầu trợ lực lái định kỳ (đối với hệ thống trợ lực lái thủy lực) giúp cho hệ thống lái xe ở trạng thái tốt nhất. Nếu có bất kỳ vấn đề gì liên quan đến hệ thống trợ lực lái thì bạn nên mang xe ngay đến xưởng sửa chữa.

Đèn báo chưa thắt dây an toàn

Loại ký hiệu này nhằm cảnh báo bạn cần cài dây an toàn ngay lập tức. Hiện nay, một số hãng xe đã áp dụng chế độ chỉ kích hoạt túi khí khi dây an toàn đã được cài. Bạn cần lưu ý điều này để đảm bảo an toàn cho bản thân và hành khách trên xe.

Đèn báo cửa xe mở

Loại ký hiệu này nhằm cảnh báo cửa ra vào của xe hiện đang mở hoặc chưa đóng chặt. Bạn cần kiểm tra ngay trước khi xe lăn bánh để đảm bảo an toàn cho phương tiện và người đi đường.

Đức Thiện (tổng hợp)