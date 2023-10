Những khu vực không nên đỗ ô tô khi trời mưa bão

(VTC News) -

Dưới gốc cây

Nhiều người thường chọn đỗ xe dưới gốc cây, bởi những khu vực này thường có bóng râm để tránh nắng. Tuy nhiên, khi trời chuyển mưa, việc đỗ ô tô dưới tán cây tiềm ẩn nhiều rủi ro, bởi các cành cây khô, mục có thể rơi vào xe gây trầy xước sơn, vỡ kính. Thậm chí khi gió to nhiều cây xanh còn bị bật gốc, ngã đổ đè lên ô tô.

Ảnh minh họa: (M.H)

Gần cột điện

Cột điện thường có dây điện và cáp nối và đôi khi có thể xảy ra sự cố, chẳng hạn như rò rỉ điện hoặc gãy cột. Nếu bạn đỗ xe quá gần cột điện, bạn nguy cơ bị thương trong trường hợp xảy ra sự cố.

Ngoài ra, đỗ xe quá gần cột điện có thể che khuất tầm nhìn của bạn và của người khác, làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Do đó, luôn luôn hạn chế đỗ xe gần cột điện và tuân thủ các quy tắc an toàn giao thông. Để đảm bảo an toàn cho bạn và người khác, hãy tìm nơi đỗ an toàn và không gây cản trở cho việc di chuyển.

Gần khu vực công trường đang thi công

Bên cạnh tán cây, cột điện…người dùng ô tô cũng không nên đỗ ô tô ở các khu vực gần công trình, tòa nhà đang thi công.

Nếu không được che chắn kỹ, bụi sơn, xi măng hay bụi bẩn rất dễ rơi xuống bám vào xe khiến cho việc rửa xe tốn khá nhiều công sức.

Bên cạnh đó, việc đỗ ô tô dưới các công trường, tòa nhà đang thi công vào mùa mưa cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm do vật liệu bên trên các công trình xây dựng có thể rơi trúng vào xe.

Khu vực gần biển quảng cáo

Vào mùa mưa bão, không nên đỗ ô tô ở những khu vực gần biển quảng cáo. Các tấm biển quảng cáo thường có kích thước lớn, treo cao…nếu không được chằng buộc kỹ khi trời mưa, gió giật thì rất dễ rơi vào xe gây vỡ kính chắn gió và hư hỏng xe.

Khu vực thấp hơn lòng đường

Vào mùa mưa, nhiều khu vực thường bị ngập nước. Do đó, khi đỗ ô tô không nên đỗ ở những nơi thấp trũng dễ ngập nước. Bởi với thời tiết chuyển biến nhanh, một cơn mưa lớn sẽ khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu, đỗ ô tô tại những khu vực này nếu không kịp thời di chuyển khi trời mưa sẽ khiến xe bị ngập, gây hiện tượng thủy kích.