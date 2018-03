Những khoảnh khắc tuyệt đẹp khép lại mùa Oscar thứ 90

Mùa giải Oscar lần thứ 90 đã chính thức khép lại, còn đọng lại là những hình ảnh rạng rỡ của các ngôi sao Hollywood khi cùng chia sẻ niềm vui chiến thắng.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 90 diễn ra vào ngày 5/3 (giờ Việt Nam) đã khép lại với những bức tượng vàng tôn vinh các đóng góp nổi bật trong làng điện ảnh năm qua. Trong buổi tiệc hậu Oscar, các tên tuổi đình đám nhất làng điện ảnh Mỹ cùng tề tụ lại với nhau và ăn mừng. Trong ảnh là nụ cười chiến thắng của hai tài tử Gary Oldman và Sam Rockwell, người đạt giải Oscar Nam diễn viên chính và Nam diễn viên phụ xuất sắc

Jordan Peele vẫn chưa hết ngỡ ngàng khi trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên trong lịch sử Oscar giành giải Kịch bản gốc xuất sắc. Thành công của anh trong lần đầu đảm nhận vai trò đạo diễn, biên kịch đã truyền cảm hứng cho nhiều nhà làm phim da màu.

Sự ngại ngùng bên trong vẻ ngoài mạnh mẽ, gai góc nhưng không kém phần hài hước của Frances McDormand, người đoạt giải Nữ diễn viên chính, được thể hiện qua hành động lấy tượng vàng che mặt khi chụp ảnh với đồng nghiệp.

Frances McDormand và con trai là Pedro McDormand Coen cùng nhau ăn mừng chiến thắng một cách đầy tình cảm.

Cặp đôi của Call Me by Your Name Armie Hammer và Timothee Chalamet thân thiết khoác vai nhau trong bữa tiệc. Timothee Chalamet, 22 tuổi, được xem là một nhân tố bất ngờ của điện ảnh trong năm qua và hứa hẹn sẽ tiếp tục tỏa sáng.

Nam diễn viên Sam Rockwell cùng với cô vợ xinh đẹp Leslie Bibb ăn mừng chiến thắng Oscar Nam phụ xuất sắc với biểu cảm vui nhộn trên thảm đỏ buổi tiệc.

Nữ diễn viên phụ xuất sắc Allison Janney trong I, Tonya cùng với nụ cười kiêu hãnh. Hình ảnh đẹp này được tờ Vanity Fair chú thích là "Khi sức mạnh và vẻ đẹp của phụ nữ tỏa sáng".

Các nghệ sĩ bất kể màu da cùng làm động tác biểu tượng của siêu anh hùng Báo Đen trong bom tấn Black Panther. Đây được xem là một hình ảnh đầy ý nghĩa nói lên nỗ lực bình đẳng sắc tộc của Viện Hàn lâm Mỹ tại buổi tiệc hậu Oscar, một trong những lễ trao giải điện ảnh danh giá nhất thế giới.

Đến tham dự buổi tiệc hậu Oscar có cả dàn diễn viên da màu trong bom tấn Black Panther. Trong ảnh là Chadwick Boseman (Black Panther) và nữ diễn viên Angela Bassett, người đóng vai hoàng hậu trong phim.

Hai "bông hồng đen" của Black Panther là Danai Gurira và Lupita Nyong'o xuất hiện lộng lẫy tại bữa tiệc. Nyong'o từng đoạt giải Oscar Nữ diễn viên phụ xuất sắc với bộ phim 12 Years of Slave.

Oscar không còn chỉ là "sân chơi" của các ngôi sao da trắng mà có sự góp mặt ngày càng đông đảo của nhiều màu da, chủng tộc, góp phần làm đa dạng hóa và tăng sức ảnh hưởng của lễ trao giải điện ảnh này.

Các chân dài xinh đẹp thả dáng trong những bộ váy thướt tha. Năm nay, theo ghi nhận của tờ Vanity Fair, buổi tiệc hậu Oscar năm nay thu hút đông đảo nhiều nghệ sĩ ở nhiều lĩnh vực cùng với những tên tuổi mới nổi từ châu Phi, châu Mỹ La tinh đến châu Á.

Khoảnh khắc đồng điệu của nữ diễn viên da màu Lupita Nyong'o và nam diễn viên da trắng Aaron Paul.

Nữ diễn viên kỳ cựu Laura Dern dành cho nam diễn viên trẻ Timothee Chalamet những lời khen ngợi về diễn xuất tinh tế của anh trong Call Me By Your Name.

Màn hội ngộ ấn tượng của hai thế hệ diễn viên ở Hollywood - Frances McDormand và "Wonder Woman" Gal Gadot. Tờ Vanity Fair gọi đây là "sự giao thoa và kế thừa tuyệt vời của Hollywood".

Nữ diễn viên Lady Bird Saoirse Ronan toả sáng với chiếc váy hồng satin. Ra về tay trắng tại lễ trao giải Oscar năm nay nhưng ở độ tuổi 23, Ronan được kỳ vọng vẫn sẽ tiếp tục tỏa sáng và trở thành một trong những mỹ nhân thế hệ mới của Hollywood.

Một gương mặt ấn tượng khác của mùa Oscar năm nay là Margot Robbie. Dù cũng không nhận được tượng vàng Oscar, nhưng nỗ lực thoát mác "quả bom sex" của cô đào Australia đã thành công với diễn xuất đầy thuyết phục trong I, Tonya. Sắp tới, khán giả sẽ được thưởng thức màn kết hợp của hai mỹ nhân tài sắc Margot Robbie và Saoirse Ronan trong bộ phim tiểu sử về nữ hoàng Elizabeth I.

