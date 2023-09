Những đồ vật không nên mang khi đi du lịch

(VTC News) -

Ô cầm tay

Ô cầm tay cũng có thể liệt vào dạng "hành lý cồng kềnh và nặng nề", ngay cả với những chiếc ô gấp gọn. Vì nó chiếm chỗ đáng kể trong túi xách, còn khi giở ra dùng, nó "cầm tù" luôn một bên tay của bạn, khiến các thao tác như rút ví tiền, cầm vé tàu xe, chụp ảnh, uống nước...đều trở nên vướng víu.

Chưa kể khi gió to, chiếc ô tạo lực cản rất lớn khiến bạn phải vất vả mới đi bộ được trên đường. Còn nữa, vì nó là vật cầm tay nên bạn rất dễ để quên hoặc rơi mất, vừa tốn thêm tiền vừa bực mình.

Để giải phóng đôi tay, bạn hãy thay thế ô bằng mũ rộng vành che nắng và mang theo áo mưa giấy đề phòng lúc trở trời. Khi đi tham quan, tốt nhất là hãy đi tay không, sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh.

Trang phục nặng nề

Những món quần áo dù đẹp đến mấy, sành điệu đến mấy mà tạo gánh nặng cho bạn thì cũng nên mạnh dạn để ở nhà, bởi khi đi du lịch, cần giảm tối đa trọng lượng hành lý và đồ đạc trên người. Các trang phục nặng nề như quần áo bằng vải bò, quần áo da, áo khoác dạ... thường nặng hơn nhiều lần mà lại giữ ấm kém so với áo gió, áo nỉ, kaki hoặc lông vũ. Mặt khác khi những trang phục nặng nề đó không may ngấm nước thì sẽ tốn nhiều thời gian và công sức để làm sạch, làm khô.

Do đó, khi đi du lịch mùa đông, hãy ưu tiên chọn trang phục gọn nhẹ, mặc nhiều lớp mỏng sẽ giữ ấm tốt hơn một áo to dày. Mùa hè thì chọn quần áo may bằng sợi vải tự nhiên để cơ thể được dễ chịu khi vận động.

Bình nước giữ nhiệt

Trừ khi bạn đi dã ngoại ở những nơi có nhiệt độ thấp, nước uống có thể đóng băng, nếu không thì bình giữ nhiệt là một gánh nặng trong hành trang du lịch.

Thực tế là sự sảng khoái trong chốc lát mà bình giữ nhiệt mang lại không xứng đáng với công sức bạn bỏ ra để mang vác. Cùng một lượng nước mang theo, bình giữ nhiệt có trọng lượng và kích thước lớn gấp 3-4 lần chai nhựa, chiếm một thể tích không nhỏ trong ba lô, túi xách và có thể khiến bạn mỏi nếu đeo cả ngày.

Ảnh minh họa: Travelgear

Thay vì thế, bạn nên đem theo chai nhựa dùng nhiều lần, vừa gọn nhẹ vừa nhìn xuyên được, giúp bạn kiểm soát lượng nước đã uống và chuẩn bị lấy thêm nước khi cần. Bình nhựa thể thao có cả ống hút cố định, có thể gài trên ba lô để dễ dàng uống mà không cần thao tác nhiều.

Giày cao gót

Nếu xác định chỉ ở trong khách sạn nghỉ ngơi thì bạn không cần quan tâm đến giày dép. Nhưng nếu bạn di chuyển nhiều, nhất là ở những nơi địa hình không thuận lợi, hoặc cần đi bộ dài, thì giày cao gót và các loại giày cứng, nặng nề sẽ khiến bạn nhanh chóng mất sức, đau chân, đau đầu, thậm chí mệt mỏi.

Nói cho cùng, chúng không được thiết kế để hỗ trợ vận động, chỉ có tác dụng ngắn khi tạo dáng chụp ảnh thôi. Bạn hãy ưu tiên giày đế mềm, giày thể thao để đôi chân luôn được thoải mái.

Các loại túi xách không có khóa kéo

Tới địa điểm du lịch, người dân địa phương thường dễ dàng nhận ra bạn qua vẻ ngơ ngác. Do đó không ít kẻ xấu lợi dụng điều này để "kiếm chác". Vì vậy, bạn nên để ở nhà những chiếc túi xách không có khóa kéo hoặc nút bấm, hoặc túi kẹp nách dễ bị giật mất.

Hãy mang theo ba lô, túi đeo chéo, vừa bảo vệ được giấy tờ và tiền bạc, vừa giải phóng cho đôi tay. Túi xách nên may bằng vật liệu chắc chắn và chống thấm, để trong mọi trường hợp, đồ đạc trong túi không bị hư hỏng, rách nhòe.

Máy sấy tóc

Hầu hết những khách sạn cũng sẽ có luôn máy sấy tóc để phục vụ khách hàng nếu trong trường hợp cần sử dụng. Nên bạn không phải mang theo máy sấy cá nhân để tiết kiệm được một khoảng không gian trong hành lý.

Mang quá nhiều sách

Dẫu biết rằng, sách là một người bạn tốt cho mỗi chuyến du lịch, giúp bạn giết thời gian trong lúc chờ đợi. Thế nhưng bạn chỉ cần mang theo một hoặc hai cuốn trong hành lý vì hiếm khi nào bạn sẽ đọc hết được một quyển sách trong chuyến đi, vì bạn cần phải dành thời gian để thăm thú, trải nghiệm vùng đất bạn đến.

Đồ dùng công nghệ

Nếu bạn đang cần có một chuyến du lịch trong nước để đi nghỉ ngơi, thư giãn, hòa mình cùng thiên nhiên thì bạn không cần phải mang theo quá nhiều đồ công nghệ trong hành lý của mình. Tốt nhất bạn nên bỏ qua laptop, ipad…và thật sự chỉ lấy những thứ cần thiết cho chuyến đi.

Đồ có giá trị cao

Trong những chuyến du lịch dù dài ngày hay ngắn ngày, du lịch theo tour hay tự túc thì bạn cũng nên hạn chế mang theo những vật dụng đắt tiền như trang sức, đồ kỷ niệm thì khi đi du lịch bạn sẽ không thể nào quản lý được tất cả hành lý của mình nên nguy cơ mất sẽ khá cao và gây nguy hiểm đến sự an toàn của bạn.