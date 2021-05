Những điều cần lưu ý khi mua thiết bị vệ sinh online trong mùa dịch

(VTC News) -

Lựa chọn sản phẩm đúng với tiêu chuẩn kỹ thuật và địa hình

Mua sản phẩm trước, để đường ống chờ theo sản phẩm đã mua sẽ giúp bạn giảm được các vấn đề phát sinh khi lắp đặt, chẳng hạn như việc ống không khớp với thiết bị mua về. Tuy nhiên, việc lựa chọn thiết bị cũng cần đúng với tiêu chuẩn kỹ thuật và địa hình nhà bạn.

Trên thực tế, dù được thợ điện nước tư vấn, nhiều gia đình vẫn gặp phải sự cố như mua sen cây nhưng lắp đặt quá thấp, mua bồn tắm nhưng không khiêng qua cửa được… khiến việc lắp đặt, sử dụng khó khăn. Có nhiều yếu tố mà phải có đơn vị bán hàng chuyên nghiệp phải đến trực tiếp công trình mới tư vấn cụ thể được.

Chính vì vậy, bạn nên tìm những trang phân phối thiết bị vệ sinh online nhưng có dịch vụ tư vấn, khảo sát công trình, hỗ trợ lắp đặt như Khalinguyen.vn. Với những đơn vị như vậy, họ sẽ giúp bạn yên tâm khi “mua là đúng thiết bị, không lo sai sót, sự cố”.

Khalinguyen.vn tư vấn, hỗ trợ lắp đặt tận nhà.

Đừng chỉ quan tâm vào giá cả

Khi mua sắm thiết bị vệ sinh online, nhiều người có xu hướng “lướt” tìm thiết bị và chỉ nhìn vào giá. Mặc dù ai cũng biết giá là yếu tố quan trọng khi quyết định mua sắm nhưng nó không phải là tất cả. Hãy quan tâm đến một yếu tố quan trọng đó là dịch vụ bán hàng.

Hãy đặt những câu hỏi trong đầu và tìm câu trả lời ở phía trang web bạn muốn mua sắm trên đó:

- Bạn muốn được tư vấn thêm thông tin của sản phẩm có được không?

- Bạn muốn xem sản phẩm trực tiếp thì làm thế nào?

- Bạn muốn biết sản phẩm có hợp với không gian, với địa hình của ngôi nhà không?

- Mức chi phí đầu tư là X đồng thì nên mua sản phẩm của hãng nào?

Bạn cần phải được sự hỗ trợ từ phía đơn vị bán hàng để mua được thiết bị phù hợp nhất. Vậy những đơn vị có dịch vụ bán hàng như Khalinguyen.vn sẽ là địa chỉ mua thiết bị tin cậy cho bạn. Dịch vụ bán hàng của Khalinguyen.vn trong nhiều năm qua luôn khiến khách hàng hài lòng, thậm chí còn tốt hơn cả các showroom thực tế hoành tráng.

Các sản phẩm chất lượng có tại Khalinguyen.vn.

Khi bạn đặt vấn đề muốn mua sản phẩm, chuyên viên của Khalinguyen.vn sẽ phân tích, khảo sát công trình, tư vấn chi tiết cho bạn. Khi bạn muốn xem sản phẩm trực tiếp, Khalinguyen.vn cũng sẽ giúp bạn xem tại showroom chuyên nghiệp, phân tích cả ưu nhược điểm của sản phẩm giúp bạn có cái nhìn rõ nét nhất.

Lưu ý đến dịch vụ sau bán hàng

Khi mua thiết bị online, bạn gặp khó khăn về thông tin bảo hành mù mờ cũng như không biết nếu bảo hành thì cần làm thế nào? Khó khăn đó sẽ được những website chuyên nghiệp như Khalinguyen.vn giải quyết cho bạn.

Khalinguyen.vn có dịch vụ hỗ trợ lắp đặt tận nhà giúp bạn yên tâm, có lịch kiểm tra định kỳ sản phẩm (kể cả sản phẩm có hạn bảo hành lâu năm), giúp sớm phát hiện sự cố để xử lý. Phần lớn các đơn vị bán hàng sẽ phó mặc việc bảo hành cho hãng sản xuất khiến người tiêu dùng gặp khó. Riêng với Khalinguyen.vn, trực tiếp chuyên viên có kinh nghiệm của đơn vị sẽ kiểm tra và bảo hành, giúp bạn xử lý sự cố nhanh chóng, thuận tiện.

Khalinguyen.vn kiểm tra thiết bị tận nhà cho khách hàng.

Hãy tưởng tượng, nếu bạn gặp trục trặc với thiết bị mà không thể liên hệ bảo hành do đơn vị bán hàng và hãng không xử lý, còn thợ điện nước thì chưa chắc xử lý tốt (do đặc thù sản phẩm cần người am hiểu tốt), bạn lại mất tiền, thì sẽ thiệt hại hơn rất nhiều. Bạn sẽ thấy tầm quan trọng của dịch vụ hỗ trợ lắp đặt, bảo hành, bảo trì của Khalinguyen.vn đem lại.

Chọn đúng đơn vị bán hàng online uy tín

Việc mở một website bán hàng online không hề khó nên những web bán thiết bị vệ sinh online có thể nói là “nhan nhản”. Bởi vậy, bạn phải chọn đúng đơn vị bán hàng online uy tín như Khalinguyen.vn. Uy tín ở chỗ, đơn vị cung cấp đầy đủ thông tin sản phẩm, lựa chọn thiết bị chính hãng, chất lượng tốt để phân phối, quan tâm, đầu tư cho dịch vụ bán hàng, sau bán hàng chứ không “ngó lơ”, để khách hàng “bơ vơ”, thiếu thông tin xác thực. Đơn vị đáp ứng được những điều đó, bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi mua sắm.

Mua sắm thiết bị vệ sinh online thời dịch là cách làm hữu hiệu vừa giúp bạn mua được thiết bị, vừa góp phần phòng chống dịch bệnh lây lan. Hãy quan tâm đến những lưu ý trên để lựa chọn được sản phẩm ưng ý nhất.