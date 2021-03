Những điểm nhấn vòng 24 Bundesliga 20/21: Siêu kinh điển mãn nhãn

Lewandowski định đoạt Der Klassiker

Những gì mà Bayern Munich và Borussia Dortmund đã cống hiến xứng đáng với cái tên ‘Siêu kinh điển nước Đức’ mà người hâm mộ đã đặt cho cặp đấu này. Đội khách tràn đầy cơ hội chấm dứt chuỗi bốn thất bại liên tiếp ở Der Klassiker, khi đã vươn lên dẫn trước 2-0 sau 10 phút nhờ cú đúp của Erling Haaland. Nhưng câu trả lời đanh thép của Lewandowski với một cú hat-trick đã góp phần giúp Bayern Munich giành thắng lợi chung cuộc 4-2.

Tiền đạo người Ba Lan cũng chỉ cần thêm 10 bàn trong 10 trận cuối mùa để phá vỡ kỷ lục 40 bàn một mùa Bundesliga của Gerd Muller.

RB Leipzig tiếp tục hâm nóng cuộc đua vô địch

Thắng lợi giàu cảm xúc trước Dortmund chưa thể giúp Bayern Munich gia tăng khoảng cách với nhóm bám đuổi, bởi RB Leipzig cũng giành trọn ba điểm ở vòng 24. Thầy trò Julian Nagelsmann tiếp tục thể hiện sự đa dạng trong lối chơi tấn công. Ba bàn thắng trước Freiburg, ba cầu thủ khác nhau lập công, và Leipzig hiện có tới 15 cái tên đã ghi bàn ở Bundesliga mùa này. Dẫn đầu là Christopher Nkunku, người mở tỉ số trong trận đấu với Freiburg, đồng thời có bốn bàn trong sáu trận gần nhất.

Cả sáu trận đó, RB Leipzig đều thắng, qua đó áp sát ngôi đầu của Bayern Munich với khoảng cách chỉ là hai điểm.

Dortmund ‘thở phào’ vì Haaland

Không ít CĐV Dortmund đã ước trận Der Klassiker chỉ kéo trong 10 phút. Nhưng một trận bóng đá có tới 90 phút, còn Erling Haaland phải ra nghỉ sớm sau hai phần ba thời gian, trong ngày anh cán mốc 100 bàn thắng cả sự nghiệp.

Dortmund kể từ lúc mất tiền đạo người Na Uy phải chịu trận trước Bayern và chấp nhận thua ngược, nhưng ít nhất thì chấn thương gót chân của Haaland không quá tệ. Đích thân HLV Edin Terzic xác nhận chân sút sinh năm 2000 đủ khả năng ra sân ở trận đấu với Sevilla tại Champions League giữa tuần này.

Hertha Berlin cuối cùng cũng biết thắng

Chuỗi chín trận toàn hòa và thua của Hertha Berlin cũng đã đi tới hồi kết. Krzysztof Piatek và Dodi Lukebakio lập công để giúp nửa xanh của thủ đô lội ngược dòng trước Augsburg, đồng thời có chiến thắng đầu tiên dưới thời HLV Pal Dardai. Ba điểm càng trở nên ngọt ngào khi cả ba đội bóng xếp dưới Hertha là Bielefeld, Mainz 05 và Schalke đều có những kết quả hòa. Hertha hiện có nhiều hơn nhóm cầm đèn đỏ hai điểm, một chút vốn liếng trước khi họ lần lượt chạm trán Dortmind, Leverkusen, Union và Mönchengladbach.

Cuộc đua top 4 hấp dẫn

Không chỉ cuộc đua vô địch, mà cuộc đua vào top 4 ở Bundesliga cũng đang đến hồi cao trào. Bayer Leverkusen với chiến thắng trước Gladbach không chỉ một tay đẩy đối thủ ra khỏi cuộc chơi, mà còn thu hẹp khoảng cách với nhóm xếp trên, trong bối cảnh cả Wolfsburg, Frankfurt và Dortmund đều không thắng ở vòng 24. Khoảng cách từ vị trí thứ ba của Wolfsburg tới vị trí thứ sáu của Dortmund chỉ là sáu điểm, và cuộc cạnh tranh giành vé dự Champions League mùa sau vẫn còn nhiều điều thú vị phía trước.

Hãy theo dõi những diến biến hấp dẫn của Bundesliga 20/21, giải đấu được mang tới người hâm mộ Việt Nam bởi Next Media.

Với mong muốn mang tới khán giả Việt Nam những giải đấu thể thao hấp dẫn và đẳng cấp hàng đầu thế giới, tháng 6 vừa qua, Next Media đã công bố hợp tác toàn diện với Bundesliga trong vòng 5 năm (2020-2025). Ở mùa giải năm nay, khán giả cả nước sẽ được theo dõi những trận cầu hấp dẫn của Bundesliga thông qua các kênh các kênh truyền hình quảng bá gồm On Sports (VTC3) và VTV6. Đồng thời, giải đấu sẽ được tường thuật trực tiếp trên các kênh thể thao chuyên biệt là Bóng đá TV, Thể thao TV và Thể thao Tin tức thuộc hệ thống VTVCab. Bên cạnh việc khai thác bản quyền phát sóng và quảng cáo, Next Media cam kết đưa hình ảnh của giải đấu đến đông đảo khán giả Việt Nam thông qua nhiều hoạt động quảng bá trên truyền hình, báo chí, mạng xã hội, sự kiện ngoài trời,...