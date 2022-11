Đêm Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2022 đã tìm ra top 35 thí sinh xuất sắc vào vòng chung kết toàn quốc. Trong đó nhiều thí sinh có vòng eo "con kiến" thon thả, quyến rũ. Thí sinh Phạm Giáng My (SBD 114) có vòng eo 56 cm. Giáng My sinh năm 2004 đến từ Ninh Bình, là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất của Hoa hậu Việt Nam năm nay. Trước khi đến với Hoa hậu Việt Nam 2022, Giáng My từng đạt danh hiệu Người đẹp Hoa Lư 2022.