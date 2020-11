Những chiếc xe đời 1990, không còn được sản xuất nhưng vẫn 'hot'

Nếu lười uống nước, bạn hãy ăn dưa chuột thường xuyên mỗi ngày để cung cấp đủ nước và hưởng đủ thứ lợi ích to lớn khác của loại quả này.

Bị stress do biến đổi khí hậu, cây thủy tùng cổ thụ ở Scotland tự chuyển thành giống cái sau 3.000 năm làm cây đực.

PGS.TS Lê Quý Đức cho biết, việc cho bắn pháo hoa không phải do chúng ta không quản lý được mà phải “nhượng bộ”, mà sự “nhượng bộ” này là vì văn hóa truyền thống.

Người Eskimo được coi là những người chịu lạnh giỏi nhất thế giới, khi có thể sinh tồn ở nơi nhiệt độ thường xuyên xuống thấp khoảng âm 40 độ C.

Gần 100 phi công đến từ Hà Nội, Đà Nẵng, TP. HCM, Nha Trang… tham gia tranh tài trong chương trình “Bay trên Phụng Hoàng Sơn” tổ chức tại An Giang.

Chiều 29/11, Công an TP.HCM cho biết đang hoàn tất quá trình lấy lời khai Jeong In Cheol để mở rộng điều tra vụ án mạng xảy ra tại khu dân cư Him Lam (Quận 7).