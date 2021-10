Những chiếc sedan lớn nhất từng được sản xuất

(VTC News) -

1. Lincoln Continental

Lincoln Continental là chiếc sedan hạng sang cỡ lớn, được trang bị động cơ V8 7,0 lít duy nhất. Nhờ cấu hình của đèn pha và kích thước của nó, chiếc xe này có được biệt danh "quái vật mắt xếch" trong xưởng thiết kế Ford.

(Ảnh: Hotcars)

Đến nay, Lincoln Continental là chiếc sedan có trục cơ sở dài nhất do Ford sản xuất.

2. Rolls-Royce Silver Spur

Rolls-Royce nổi tiếng với những chiếc sedan cỡ lớn. Rolls-Royce Silver Spur là phiên bản trục cơ sở kéo dài của Silver Spirit. Với chiều dài cơ sở là 124,1 inch (tương đương 3,14 m), mẫu xe được công ty giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1980.

(Ảnh: Hotcars)

Rolls-Royce Silver Spur sử dụng động cơ V8 6.8 lít với hộp số tự động 3 cấp GM Turbo 400.

3. Ford LTD

Ford LTD là sedan sang trọng cỡ lớn đã ngừng sản xuất vào năm 1986. Tự hào với chiều dài cơ sở là 121 inch (tương đương 3,07 m) và tổng chiều dài là 224,1 inch (568 cm), Ford LTD là một thành công của thương hiệu. Nó thậm chí còn được xuất hiện trong các bộ phim nổi tiếng như Men In Black.

(Ảnh: Hotcars)

Cung cấp sức mạnh cho Ford LTD là động cơ V8. Đáng chú ý, các tính năng thường dành cho các thương hiệu cao cấp hơn của Ford, như Lincoln cũng được trang bị trên LTD.

4. Pontiac Bonneville

(Ảnh: Hotcars)

Pontiac Bonneville được sản xuất từ năm 1957 đến 2005. Pontiac Bonneville thế hệ thứ ba có chiều dài 218,9 inch (5,54 m). Các tùy chọn bao gồm điều hòa không khí và cửa sổ chỉnh điện. Những thứ mà chúng ta cho là đương nhiên trong ô tô hiện đại.

5. Bentley Mulsanne 1980

(Ảnh: Hotcars)

Bentley Mulsanne được Bentley sản xuất từ năm 1980 đến năm 1992. Xe được trang bị động cơ V8 6,7 lít. Chiều dài cơ sở tối đa của xe là 124 inch (3,14 m).

Khi Bentley Mulsanne lần đầu tiên ra đời năm 1980, nó là phát súng mở màn cho sự phục hưng của Bentley. Đó là sự trở lại với hình ảnh những cỗ máy siêu sang trọng, mạnh mẽ và bền bỉ của thập niên 20, thay vì chỉ là cái bóng của Rolls-Royce.

6. Oldsmobile 98

(Ảnh: Hotcars)

Oldsmobile 98 là chiếc sedan lớn nhất do Oldsmobile chế tạo. Trước khi được giảm kích thước sau thế hệ thứ chín, nó có chiều dài cơ sở là 127 inch (3,22 m). Nó cũng trang bị động cơ Rocket V8 455 phân khối tiêu chuẩn.