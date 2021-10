Những cảnh hôn hấp dẫn nhất của phim Hàn trong thập niên 2010

Trang Koreaboo đã liệt kê 10 cảnh hôn khó quên nhất trong phim truyền hình Hàn Quốc trong giai đoạn 2010 – 2019.

1. Secret Garden (2010)

“Nụ hôn bọt sữa” của Hyun Bin và Ha Ji Won trong “Secret Garden” (Khu vườn bí mật) gây sốt toàn châu Á thời điểm phim lên sóng, thu hút hàng trăm bản chế. Nó được bình chọn là cảnh hôn “hot” nhất năm 2010.

2. Dream High (2011)

Năm 2011, khán giả khắp châu Á “bấn loạn” với cảnh hôn của Kim Soo Hyun và Suzy trong “Dream High” (Bay cao ước mơ), được gọi là “nụ hôn xe buýt”. Mặc dù cảnh quay rất ngọt ngào nhưng khó thực hiện ngoài đời thực bởi vì xe buýt không bao giờ dừng lâu như vậy để cho đôi uyên ương trao gửi yêu thương.

3. Queen And I (2012)

Cảnh hôn mãnh liệt của Ji Hyun Woo và Yoo In Na trong “Queen And I” (Lá bùa hộ mệnh) từng được khán giả bình chọn là nụ hôn đẹp nhất màn ảnh xứ Hàn. Tương tác ngọt ngào trong phim đưa đẩy cặp sao trở thành người yêu ngoài đời thực. Thời điểm cặp đôi chia tay hai năm sau đó, rất nhiều người hâm mộ bày tỏ sự tiếc nuối.

4. My Love from the Star (2013)

Sau Suzy, Kim Soo Hyun có thêm cảnh hôn gây “bão” châu Á khác là với đàn chị Jun Ji Hyun trong bom tấn truyền hình “My Love from the Star” (Vì sao đưa anh tới) năm 2013. Giữa núi rừng phủ trắng tuyết, nhân vật của Kim Soo Hyun dùng siêu năng lực tạm ngưng thời gian và không gian để hôn trộm “mợ chảnh”.

5. It’s Okay, That’s Love (2014)

Trong bộ phim “It’s Okay, That’s Love” (Chỉ có thể là yêu), Jo In Sung và Gong Hyo Jin đã có phản ứng hóa học tuyệt vời đến nỗi nhiều khán giả tin rằng họ thực sự yêu nhau ngoài đời. Cặp đôi có với nhau nhiều cảnh hôn ngọt ngào, nhưng khó quên nhất là khoảnh khắc “khóa môi” trên bãi biển đêm vừa lãng mạn, vừa rung động.

6. Reply 1988 (2015)

“Reply 1988” (Lời hồi đáp 1988) là bộ phim truyền hình ăn khách tập trung nhiều vào tình cảm gia đình, nhưng không vì thế mà thiếu đi những phân cảnh tình yêu ngọt ngào “rụng tim”. Sau nhiều năm bỏ lỡ nhau vì tình bạn, nhân vật của Park Bo Gum và Hyeri cuối cùng cũng trở thành người yêu và trao nhau nụ hôn mỹ mãn trên xe lúc cuối phim.

7. Goblin (2016)

Nhắc đến năm 2016, những “mọt phim Hàn” không thể không xem “Goblin” (Yêu tinh) – bộ phim “hot” nhất năm ở xứ kim chi và toàn châu Á. Một trong những phân cảnh đáng nhớ nhất phim là khoảnh khắc nhân vật của Kim Go Eun trao cho chàng yêu tinh điển trai Gong Yoo nụ hôn đầu trong Pojangmacha (quán nhậu dựng bằng lều bạt trên vỉa hè ở Hàn Quốc) khi cô tròn 18 tuổi – đủ tuổi để uống rượu soju.

8. Strong Girl Bong-Soon (2017)

Cảnh hôn của Park Hyung Sik và Park Bo Young trong “Strong Girl Bong-Soon” (Cô nàng mạnh mẽ Do Bong-soon) gây chú ý nhất năm 2017 chủ yếu là do khác biệt ngoại hình giữa hai người. So với cảnh trên phim, video hậu trường được chia sẻ rầm rộ hơn như một ví dụ cho “sự chênh lệch chiều cao lý tưởng” giữa hai người yêu nhau.

9. What’s Wrong with Secretary Kim? (2018)

So với những cảnh hôn trên, “nụ hôn đi văng” trong “What’s Wrong with Secretary Kim?” (Thư ký Kim sao thế?) có yếu tố 18+ khi nhân vật của Park Seo Joon vừa hôn say đắm vừa cởi khuy áo của “thư ký Kim” Park Min Young. Dù chỉ dừng lại ở đó, nhiều dân mạng kiến nghị nhà đài xếp hạng R (cấm trẻ em dưới 18 tuổi) cho cảnh phim này.

10. When the Camellia Blooms (2019)

“When the Camellia Blooms” (Khi hoa trà nở) một lần nữa chứng minh vị thế nữ hoàng phim hài – lãng mạn của Gong Hyo Jin. Trong bộ phim ăn khách năm 2019 này, cô cùng đàn em Kang Ha Neul đã có nụ hôn vô cùng đáng yêu làm “bùng cháy” cộng đồng mạng châu Á. Nhiều cô gái độc thân đặt ra tiêu chuẩn tìm bạn trai là người đàn ông tốt bụng, ấm áp như nhân vật Hwang Yong Shik.