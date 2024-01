Nhu cầu tìm nhà gần trường tăng cao ở phía Đông Hà Nội

(VTC News) -

“Gần trường” trở thành tiêu chí số 1 khi chọn nhà

Theo tờ South China Morning Post, nhu cầu mua nhà gần các trường học danh tiếng ở Anh, Mỹ, Úc của các gia đình Trung Quốc tăng vọt trong những năm vừa qua, dù mức giá của mỗi tài sản có thể lên tới hàng triệu đô la.

Điều này xuất phát từ truyền thống văn hóa của người Trung Quốc, điển hình là câu chuyện từ năm 365 trước Công nguyên về mẹ của triết gia vĩ đại Mạnh Tử đã chuyển nhà ba lần để đảm bảo một môi trường thuận lợi cho việc học tập của con trai bà.

Góc nhìn từ ban công căn hộ ZR2 (The Zurich) với hàng loạt trường học chất lượng cao kề cận nhà.

Trên thực tế, đây cũng là xu hướng chung toàn cầu. Cụ thể, báo cáo mới nhất của Xu hướng thế hệ người mua và người bán nhà NAR năm 2023 (NAR Home Buyers and Sellers Generational Trends) cho thấy chất lượng của các trường học đóng vai trò quan trọng trong quyết định mua nhà. 30% người mua trong độ tuổi từ 33-42 ở Mỹ coi “chất lượng trường học” là yếu tố hàng đầu khi lựa chọn xuống tiền mua bất động sản.

Khảo sát của tờ Washington Post cũng cho thấy những ngôi nhà trong khu vực có các trường học danh tiếng ở thủ đô Washington như Trường trung học H-B Woodlawn ở Arlington, có giá trị trung bình lên đến hàng triệu đô la, cao hơn mức trung bình của cả bang.

Tại tòa căn hộ ZR2, cư dân nhí không chỉ được tận hưởng không gian giáo dục đẳng cấp, mà còn được sống hạnh phúc giữa thiên nhiên khoáng đạt (ảnh phối cảnh).

Trên thực tế, nhà gần trường học giúp các phụ huynh thuận tiện trong việc đưa đón con hoặc rèn luyện cho con tính tự lập khi có thể tự đi đến trường ở khoảng cách gần, tiết kiệm cả thời gian và nguồn lực.

Cả phụ huynh và con trẻ sẽ có thêm thời gian để nghỉ ngơi, vui chơi, tái tạo năng lượng, sum họp gia đình… từ đó đảm bảo chất lượng sống tốt hơn. Đồng thời ngôi nhà còn là tài sản này có giá trị gia tăng trong tương lai, dễ mua đi bán lại do nhu cầu của khách hàng mua nhà gần trường luôn ở mức cao.

Tâm điểm giáo dục giữa “thành phố điểm đến” đáng sống bậc nhất Thủ đô

Tại Việt Nam, BĐS xung quanh các khu vực trường học cũng luôn được các gia đình có trẻ nhỏ săn đón mạnh mẽ.

Nắm bắt nhu cầu khách hàng, Vinhomes đã cho ra mắt tòa căn hộ ZR2 thuộc phân khu The Zurich (Vinhomes Ocean Park 1), với lợi thế kề cận những trường học chất lượng cao hàng đầu tại Ocean City như Brighton College, Vinschool, VinUni đã đi vào hoạt động. Cùng với đó, các tổ chức giáo dục quốc tế được quy hoạch quanh nhà như: Dewey School, Korean Global School (KGS)…, hình thành nên "tâm điểm giáo dục" của phía Đông Hà Nội.

ZR2 The Zurich sở hữu vị trí tâm điểm giáo dục của Vinhomes Ocean Park 1 trong đó có Đại học tinh hoa VinUni, một trong những cơ sở giáo dục tinh hoa hàng đầu Việt Nam.

Những cư dân nhí của ZR2 sẽ được hưởng thụ một nền giáo dục chất lượng cao đẳng cấp quốc tế, chú trọng đến việc phát triển toàn diện kiến thức và kỹ năng sống mà không cần phải di chuyển đi xa. Điều này mang lại cho trẻ sự ổn định trong hành trình học tập cũng như lợi ích cho sự phát triển toàn diện. Bố mẹ các em cũng có thể tiết kiệm được thời gian, sức khỏe, tài chính cho các mục tiêu cuộc sống khác.

Do gần trường, trẻ còn có thể tham gia các câu lạc bộ và hoạt động ngoại khóa, tại các cơ sở thể thao, thư viện… một cách nhanh chóng, thuận tiện. Cùng với đó, hầu hết các trường đều có những quy định nghiêm ngặt về an toàn, an ninh, đảm bảo cho trẻ không phải đối mặt với các rủi ro, tạo sự yên tâm cho cả gia đình.

Bên cạnh việc hưởng thụ nền giáo dục đẳng cấp, ZR2 còn mở ra cho trẻ một khung trời tuổi thơ trọn vẹn khi được sống gần gũi với thiên nhiên, phát triển thể chất cũng như tinh thần với không gian và cảnh quan đậm chất biển, cùng hàng chục sân chơi, sân tập thể thao trong và ngoài trời, hiện diện ở khắp mọi nơi.

Cộng đồng văn minh tại "tâm điểm giáo dục" cũng sẽ là môi trường tốt để trẻ phát triển lành mạnh. Đặc biệt, những năm gần đây, Vinhomes Ocean Park 1 ngày càng quy tụ nhiều công dân nước ngoài đến sinh sống và làm việc, tạo thành cộng đồng đa quốc gia, hứa hẹn đem đến nhiều cơ hội thực hành ngôn ngữ và trải nghiệm các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao với các bạn nhỏ nước ngoài.

Cư dân nhí tại tòa căn hộ ZR2 thừa hưởng toàn bộ tiện ích của "thành phố điểm đến" Ocean City, cùng với vô số sự kiện, lễ hội văn hóa đặc sắc.

Lợi thế nằm lân cận các trường học danh tiếng trong phân khu The Zurich với cảnh quan đậm chất Thụy Sỹ khác biệt độc đáo và toàn bộ tiện ích - hạ tầng nghìn tỷ của "thành phố điểm đến" Ocean City khiến tòa căn hộ ZR2 mang trọn các tiềm năng tăng trưởng giá trị bền vững.

Đây không chỉ là một khoản đầu tư giáo dục cho tương lai con em, mà còn là đầu tư tài chính hợp lý, khi tính thanh khoản cũng như giá trị tài sản BĐS tại đây luôn tăng nhanh, tăng mạnh với những ưu thế vượt trội kể trên.