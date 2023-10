(VTC News) -

Nhóm nhạc Maroon 5 là nghệ sĩ tham gia trình diễn tại Đại nhạc hội 8Wonder mùa hai sẽ diễn ra tại Phú Quốc vào ngày 16/12 tới. Đây là lần đầu tiên Maroon 5 đến Việt Nam biểu diễn.

Ra mắt từ năm 2002, Maroon 5 là nhóm nhạc pop rock nổi tiếng của Mỹ. Nhóm gồm 6 thành viên, nam ca sĩ Adam Levine là trưởng nhóm. Nhóm thành công về mặt thương mại lẫn chinh phục được giới chuyên môn.

Nhóm nhạc Maroon 5 lần đầu đến Việt Nam biểu diễn.

Maroon 5 nổi tiếng với những bản hit đình đám như She will be loved, Payphone, Move Like Jagger, Sunday Morning, Animals, Sugar, Maps,.... Ngoài tạo ra những ca khúc solo "làm mưa làm gió", Maroon 5 kết hợp với nhiều nghệ sĩ và gặt hái được thành công lớn. Trong đó, Girls like you kết hợp Cardi B lập kỷ lục khi ở vị trí top 10 bảng xếp hạng Billboard trong 33 tuần, là một trong những ca khúc bán chạy nhất năm.

Trong sự nghiệp âm nhạc, Maroon 5 được xem là một trong những nhóm nhạc thành công nhất của Mỹ trong thập niên đầu tiên của thế kỷ 21. Nhóm từng thắng ba giải Grammy trong số 10 lần được đề cử.

Ngoài ra, Maroon 5 bán được 10 triệu album trên nước Mỹ và 15 triệu trên toàn thế giới kể từ năm 2002. Tạp chí Billboard xếp Maroon 5 đứng ở vị trí thứ 9 trong danh sách Nghệ sĩ xuất sắc thập niên 2010. Trưởng nhóm Adam Levine còn được biết đến với vai trò huấn luyện viên của chương trình âm nhạcThe Voice.