Nhiều xe công an phường không có tem kiểm định: Công an TP Huế nói gì?

Ngày 15/7, sau khi rà soát các xe tải chuyên dụng giao cho công an các phường trên địa bàn, Công an TP Huế phát hiện 4 xe của các phường Kim Long, Phước Vĩnh, Trường An, Hương Long được đăng kiểm nhưng không dán tem kiểm định và 5 xe của các phường Phú Cát, Phú Hoà, Vĩnh Ninh, Vỹ Dạ và Phường Đúc dù hết hạn nhưng không đăng kiểm.

Một chiếc xe của Công an phường Phước Vĩnh (TP Huế) không dán tem kiểm định nhưng vẫn được lưu thông trên đường.

Một lãnh đạo Công an TP Huế cho biết, sau khi phát hiện, đơn vị yêu cầu 4 xe đã đăng kiểm nhưng không dán tem kiểm định phải thực hiện dán tem theo quy định mới được lưu thông.

Riêng các xe hết hạn đăng kiểm, Công an TP Huế yêu cầu công an các phường tạm dừng việc lưu thông và liên hệ đội Đăng ký Quản lý phương tiện - Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế để làm các thủ tục đăng kiểm.

Lý giải về tình trạng nêu trên, lãnh đạo Công an TP Huế cho biết, qua nắm bắt thông tin, thời gian qua công an các phường tập trung xử lý một số vấn đề liên quan đến trật tự đô thị như: Đỗ xe trái quy định, vi phạm hành lang an toàn giao thông, họp chợ dưới lòng đường.... nên chưa bố trí được thời gian để đưa các xe ô tô đi đăng kiểm.

Sau khi ra soát, Công an TP Huế yêu cầu công an các phường tạm dừng sử dụng các xe hết hạn kiểm định và đưa xe đi thực hiện thủ tục đăng kiểm mới.

Hiện Công an TP Huế đã yêu cầu trưởng công an các phường này giải trình cụ thể và sẽ xử nghiêm việc để xảy ra thiếu sót này.

Lãnh đạo Công an TP Huế khẳng định sẽ xử lý nghiêm và cho biết xe đi thực thi nhiệm vụ xử lý các vi phạm pháp luật thì không thể không tuân thủ các quy định của pháp luật được. Trách nhiệm để xảy ra chuyện này trước hết một phần do lãnh đạo công an TP Huế không thường xuyên rà soát, kiểm tra, tiếp đến là trách nhiệm của chỉ huy công an các phường để xảy ra vi phạm.