Nhiều phân khúc bất động sản sẽ tăng trưởng mạnh trong quý II/2022

(VTC News) -

Theo Batdongsan.com.vn, quý II/2022, xu hướng tăng trưởng sẽ diễn ra ở hầu hết các phân khúc, trong đó phân khúc bất động sản công nghiệp, đất nền, nhà ở có nhiều khả năng tăng trưởng mạnh nhất. Bên cạnh đó là sự phục hồi mạnh mẽ của nhóm bất động sản nghỉ dưỡng và thương mại.

Sự phục hồi của phân khúc bất động sản nhà ở được thúc đẩy từ cả hai yếu tố cung và cầu, cộng hưởng với mặt bằng lãi suất thấp, pháp lý được nới lỏng và chiến lược phát triển nhà ở quốc gia của Chính phủ giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó có mục tiêu phát triển các sản phẩm nhà ở phù hợp túi tiền của người có thu nhập thấp và trung bình.

Ngay từ đầu năm, nhiều doanh nghiệp bất động sản đã công bố dự án mới, hứa hẹn những tín hiệu tích cực cho nguồn cung nhà ở giá rẻ từ nay đến cuối năm, mặc dù lượng cung của phân khúc này vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu lớn của người dân.

Nhiều phân khúc bất động sản sẽ trỗi dậy trong quý 2/2022.

Phân khúc bất động sản công nghiệp có nhiều yếu tố thuận lợi từ vị trí địa lý, quỹ đất cho khu công nghiệp lớn, dòng vốn FDI chảy mạnh vào Việt Nam do tác động của các hiệp định thương mại tự do mới được ký kết, môi trường kinh tế - chính trị ổn định và lợi thế cạnh tranh khi giá đất khu công nghiệp ở Việt Nam vẫn ở mức thấp trong khu vực. Những yếu tố này sẽ tạo lực đẩy phát triển và sức hấp dẫn đầu tư vào phân khúc bất động sản công nghiệp trong quý II/2022.

Ở phân khúc biệt thự nghỉ dưỡng, theo DKRA Việt Nam, 3 tháng đầu năm có 12 dự án mở bán, cung cấp 1.020 căn, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ tiêu thụ đạt 57%, tăng gấp 2,3 lần cùng kỳ năm ngoái. Do vướng kỳ nghỉ Tết, nguồn cung và lượng tiêu thụ chủ yếu rơi vào tháng 3. Giá bán sơ cấp miền Bắc và miền Nam không có nhiều biến động so với quý trước, nhưng miền Trung ghi nhận tăng từ 10-17%.

Với phân khúc nhà phố, shophouse nghỉ dưỡng trong khu phức hợp ven biển, quý I có 13 dự án mở bán, trong đó có 2 dự án mới và 11 dự án thuộc giai đoạn tiếp theo, cung cấp ra thị trường 2.768 căn, tăng gấp 12,4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ tiêu thụ đạt xấp xỉ 87%, cao hơn gấp 14,7 lần so với cùng kỳ. Nhưng các giao dịch chủ yếu ở thị trường sơ cấp, còn thị trường thứ cấp (nhà đầu tư mua đi bán lại) kém sôi động.

Hơn một nửa nguồn cung là nhà phố, shophouse biển ở miền Bắc, trong đó dẫn đầu là Thanh Hóa. Địa phương này cũng có tỷ lệ tiêu thụ cao nhất. Giá bán sơ cấp khu vực miền Bắc và miền Nam không có nhiều biến động so với quý trước, nhưng miền Trung lại ghi nhận tăng từ 15-17%.

DKRA cũng dự báo, trong năm 2022, các thị trường truyền thống có thương hiệu du lịch như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc… sẽ phục hồi và trỗi dậy mạnh mẽ.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc miền Nam Batdongsan.com.vn cho rằng, tầm nhìn trong dài hạn, bất động sản nghỉ dưỡng với những tiềm năng phát triển đột phá sẽ trở thành phân khúc quan trọng và chủ chốt của thị trường. Khách mua bất động sản nghỉ dưỡng thường sẽ có tâm lý đầu tư dài hạn hơn là lướt sóng trong ngắn hạn.

“Không chỉ phụ thuộc vào các thị trường truyền thống, xu hướng đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng sắp tới có thể dịch chuyển đến các thị trường mới, sở hữu tiềm năng về du lịch, lợi thế về quỹ đất, hạ tầng, quy hoạch địa phương và chính sách thu hút đầu tư như Quy Nhơn, Phước Hải, Long Hải…”, Tuấn chia sẻ thêm.