Nhiều lãnh đạo cử cán bộ dự họp thay, Chủ tịch tỉnh Bình Dương đề nghị hoãn họp

Ngày 2/11, nguồn tin từ UBND tỉnh Bình Dương cho biết, ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh vừa đề nghị hủy một cuộc họp liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông do ông chủ trì. Lý do, lãnh đạo một số đơn vị cử cán bộ đi họp thay.

Ông Nguyễn Hoàng Thao - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho rằng, do thành phần tham dự không đúng, người đứng đầu một số đơn vị đã cử cán bộ, hoặc cấp phó đi họp, cho nên cuộc họp sẽ được bố trí vào một ngày khác.

Theo ông Nguyễn Hoàng Thao, thời gian tới, tại các cuộc họp liên quan đến những vấn đề quan trọng phải có lãnh đạo các đơn vị, huyện, thị, thành phố tham dự để báo cáo, đưa ra giải pháp tháo gỡ những vấn đề còn hạn chế.

Liên quan đến việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, những năm gần đây, trên địa bàn Bình Dương xuất hiện nhiều “điểm đen” mất an toàn giao thông, nhiều tuyến đường bị kẹt xe. Chính vì vậy, việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông được tỉnh đặt lên hàng đầu.

Tại các cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khẳng định, ngoài nghiên cứu xây dựng, mở rộng các tuyến đường, cầu vượt, lãnh đạo tỉnh sẽ chỉ đạo ngành Giao thông tăng cường kiểm tra, giám sát để tháo gỡ những nút thắt về kẹt xe, tai nạn giao thông.