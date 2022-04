Nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, đỉnh Fansipan xuất hiện băng giá dày đặc

(VTC News) -

Sáng 2/4, trả lời PV VTC News, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Lào Cai cho biết, từ đêm qua, băng giá bắt đầu xuất hiện trên đỉnh Fansipan (thị xã Sa Pa). Đến trưa nay, lượng băng giá càng dày đặc hơn.

"Nhiệt độ thấp nhất đo được tại thị trấn Sa Pa sáng nay là 6.5 độ C. Theo tính toán của ngành khí tượng thuỷ văn, trên đỉnh Fansipan nhiệt độ xuống dưới 0 độ C. Do nhiệt độ thấp kết hợp với mưa nhỏ, mưa phùn nên hình thành băng giá", ông Lưu Minh Hải lý giải.

Băng giá phủ trắng đỉnh Fansipan sáng 2/4.

Nhiều người bất ngờ khi thấy băng giá xuất hiện vào tháng 4 nhưng theo ông Hải, đây không phải hiện tượng bất thường. Miền Bắc vẫn còn đợt rét nàng Bân gây rét sâu nên vẫn có thể xuất hiện băng giá vào đầu tháng 4, tuy nhiên khoảng vài năm mới xảy ra một lần.

"Dự báo đêm và sáng 3/4, nhiệt độ tại núi Fansipan vẫn trong tình trạng giảm thấp. Nếu thời tiết tại đây vẫn tồn tại mưa nhỏ, mưa phùn thì băng giá tiếp tục xảy ra với cường độ mạnh hơn", Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Lào Cai dự báo.

Băng giá phủ trắng cây cối trên đỉnh Fansipan sáng 2/4.

Dự báo hiện tượng băng giá vẫn có thể xuất hiện vào ngày mai (3/4).

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, sáng nay, không khí lạnh ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Dự báo, ngày và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào; Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ở Bắc Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, vùng núi 12-14 độ C, có nơi dưới 12 độ C; khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C.