Nhiệt độ trên đỉnh Mẫu Sơn tăng lên 0 độ C, băng giá bắt đầu tan chảy

Ngày mai (26/1), dự báo nhiệt độ miền Bắc tăng nhẹ, tuy nhiên vẫn trong ngưỡng rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày và đêm 26/1 ở vùng núi Bắc Bộ 4-7 độ C, có nơi dưới 0 độ C, các nơi khác dao động 10-12 độ C. Đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ có thể kéo dài đến ngày 29/1.