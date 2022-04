Nhét gần 1 kg vàng trong hậu môn để qua mặt an ninh sân bay

(VTC News) -

Ngày 23/4, hành khách này đáp chuyến bay của hãng hàng không Air Arabia đến thành phố Jaipur, Ấn Độ.

Theo tờ Daily Star, thấy vị khách có cử chỉ đáng ngờ, nhân viên an ninh sân bay yêu cầu khám người. Ba viên nang nhựa trong suốt đã được tìm thấy trong hậu môn của ông ta, bê trong là những hạt vàng gần như nguyên chất.

“Có 791 gr vàng với độ tinh khiết 99,50%, trị giá khoảng 43.000 bảng Anh bị phát hiện và thu giữ”, quan chức địa phương thông tin.

An ninh sân bay phát hiện người đàn ông giấu gần 1kg vàng trong hậu môn.

Những vụ việc kiểu này thường xuyên xảy ra tại các sân bay Ấn Độ. Kể từ năm 2011 đến nay, đã có khoảng 1.632 hành khách, bao gồm 324 người nước ngoài, đã bị vì lý do tương tự.

Vụ bắt giữ đáng chú ý nhất xảy ra vào năm ngoái tại sân bay quốc tế Chennai, Ấn Độ. Hai người đàn ông tên là Magroob Akbarali và Zubair Hassan Rafiyutheen, di chuyển từ Dubai, bị phát hiện giấu số vàng và tiền mặt trị giá hơn 298.000 bảng Anh trong tóc giả và hậu môn. Họ bị an ninh sân bay chặn lại ở lối ra do kiểu tóc bất thường khiến lực lượng chức năng nghi ngờ. Khi kiểm tra, nhân viên an ninh phát hiện 2 miếng vàng dạng dán nặng 698 gr trong bộ tóc giả và nhiều miếng vàng khác được giấu trong tất, hậu môn.

Theo The Tribune, mang theo vàng dạng miếng dán là phương pháp hay được bọn buôn lậu áp dụng với hy vọng “né” máy dò kim loại và máy chụp X-quang tại các sân bay.

Một quan chức giấu tên của Ấn Độ cho biết: “Đầu tiên, những kẻ buôn lậu sẽ tán vàng thành bột và tạo ra các hợp chất ở dạng bột nhão". Sau đó, vàng được lấy ra từ hỗn hợp này bằng cách thực hiện một quy trình hóa học.

Vị quan chức cho biết họ chưa loại trừ được tình trạng thợ kim hoàn và đại lý vàng nổi tiếng trên khắp các thành phố lớn tiếp tay cho bọn luôn lậu. "Chúng tôi đang cố gắng xác định đầu mối thu mua cuối để phá vỡ mối quan hệ giữa những kẻ buôn lậu và thợ kim hoàn”, ông nói.