Nhân viên y tế bị đánh trong lúc làm việc, Sở Y tế TP.HCM lên tiếng

(VTC News) -

Người nhà bệnh nhân hành hung bác sĩ Bệnh viện quận 7, TP.HCM.

Ngày 7/12, Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM làm việc với Bệnh viện quận 7 về trường hợp các nhân viên y tế tại đây bị hành hung khi đang làm nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đề nghị tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự y tế và đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế khi làm nhiệm vụ trên địa bàn quận 7.

Sở Y tế yêu cầu kiểm tra và củng cố Quy trình báo động “Code grey” về an ninh trật tự trong bệnh viện. Trong đó, lưu ý việc thông báo kịp thời đến Công an địa phương để hỗ trợ đảm bảo an ninh, trật tự tại bệnh viện.

Người nhà bệnh nhân hành hung bác sĩ ở Bệnh viện quận 7 tối 22/11. (Ảnh chụp màn hình)

Bệnh viện triển khai thêm các biện pháp như phân loại tiếp nhận, quy trình sàng lọc, nhận diện các nguy cơ tiềm ẩn gây rối trật tự an ninh trong bệnh viện và tăng cường phân bổ nhân viên bảo vệ tại các điểm nóng.

Ông Dũng mong muốn Công an phường Tân Phú và Công an quận 7 quan tâm, hỗ trợ trong vấn đề an ninh trật tự trong bệnh viện.

Theo Sở Y tế TP.HCM, chỉ trong 2 tuần, nhân viên y tế tại Bệnh viện quận 7 bị hành hung 2 lần khi đang thực hiện nhiệm vụ.

Cụ thể, ngày 3/12, Bệnh viện Quận 7 nhận được cuộc gọi cấp cứu 115 tại quán nhậu trên đường 47 phường Tân Quy, Quận 7. Khi đến nơi, bệnh nhân do say xỉn nên té trong nhà vệ sinh, bất tỉnh.

Do nhà vệ sinh hẹp, nhân viên y tế đã nhờ người thân trong cuộc nhậu hỗ trợ để đưa bệnh nhân vào băng ca chuyển đi. Tuy nhiên, người này đã có hành vi mắng chửi và dùng chân đạp mạnh vào lưng nhân viên y tế.

Trước đó, ngày 22/11, bệnh viện đã tiếp nhận bệnh nhân N.T.T nhập viện vì có vết thương hở do bị té. Nhân viên y tế tiếp nhận, tư vấn về vết thương và được sự đồng thuận từ phía bệnh nhân. Tuy nhiên, người thân của bệnh nhân không chịu ra ngoài để nhân viên y tế tiếp tục công việc mà đã có hành vi chửi bới, xúc phạm, tấn công khiến bác sĩ L.T.P buộc phải tạm ngưng công việc và rời khỏi phòng tiểu phẫu.

Cả hai vụ việc trên đã được bệnh viện thông báo cho Công an phường Tân Phú tiếp nhận, xử lý.