Nhân vật nào được yêu thích nhất trong 'Trò chơi con mực - Squid Game'?

(VTC News) -

Ra mắt từ 17/9, bộ phim “Squid Game - Trò chơi con mực” gây ra cơn sốt toàn cầu về một trò chơi sinh tồn khốc liệt nơi người chơi phải trả giá bằng mạng sống. Điều hấp dẫn của trò chơi không chỉ là tìm ra người chiến thắng mà còn ở cách từng nhân vật vừa đấu tranh, vừa hé lộ những sự thật bất ngờ về bản thân. Lưu ý thông tin dưới đây tiết lộ một phần nội dung phim.

Số 101, Jang Deok-soo (Heo Sung-tae đóng)

Heo Sung-tae. (Nguồn: Netflix)

Jang Deok-soo là một tay xã hội đen máu lạnh với hình xăm con rắn trên cổ, kẻ không ngần ngại ném nạn nhân xuống gầm xe buýt. Jang Deok-soo bước vào trò chơi để có tiền giải quyết khoản nợ cờ bạc khổng lồ. Mỗi khi xuất hiện, nhân vật số 101 luôn tạo ra cảm giác ghê rợn và đầy nguy hiểm cho những người chơi khác, ngay cả trong thời gian nghỉ giữa các thử thách.

Deok-soo do Heo Sung-tae thủ vai. Ánh mắt nham hiểm và giọng nói đầy hăm dọa giúp nam diễn viên gạo cội này luôn hóa thân xuất sắc vào vai những tên tội phạm mờ ám, chẳng hạn như trùm xã hội đen trong bộ phim truyền hình “Beyond Evil” cũng ra mắt năm nay.

Số 212, Han Mi-nyeo (Kim Joo-ryoung đóng)

Kim Joo-ryoung. (Nguồn: Netflix)

Trong lần hiếm hoi thủ vai chính, Kim Joo-ryoung đã thực sự gây ấn tượng trong vai Han Mi-nyeo - một phụ nữ đầy mưu mô và cơ hội trong vẻ ngoài đáng thương. Chiến thuật của Han Mi-nyeo giúp cô về với đội của Jang Deok-soo. Tuy nhiên sự phản bội và trả thù dẫn đến kết cục tồi tệ cho cả hai nhân vật này trong thử thách cuối cùng. Khán giả sẽ rất ấn tượng với những phân cảnh bùng nổ của Han Mi-nyeo trong bộ phim, khi cô tức giận và cố gắng làm chủ cuộc chơi.

Nữ diễn viên Kim Joo-ryoung đã gây ấn tượng với nhiều vai phụ trong phim “Sleepless Night” hay một tác phẩm khách của Netflix là “The School Nurse Files”. “Squid Game” được coi là một trong những bộ phim thành công nhất của Kim Joo-ryoung trong thời gian gần đây.

Số 218, Cho Sang-woo (Park Hae-soo đóng)

Park Hae-soo. (Nguồn: Netflix)

Cho Sang-woo là người bạn thời thơ ấu của Seong Gi-hun (người chơi số 456). Thông minh và thực dụng, Cho Sang-woo nhanh chóng bắt nhịp với “trò chơi con mực” và điều hành nhóm của mình vượt qua các đối thủ khó nhằn khác. Thế nhưng trò chơi đã biến Cho Sang-woo thành con người rất đáng sợ, dùng thủ đoạn để loại bỏ các người chơi khác hay thậm chí kết liễu họ bằng dao. Đây là một nhân vật phức tạp và khó lường, có vai trò tạo ra những bước ngoặt kịch tính cho bộ phim.

Kể từ sau vai diễn đột phá trong “Prison Playbook”, Park Hae-soo với vẻ ngoài lạnh lùng thường xuyên đóng vai những kẻ khó tính và bí hiểm trên màn ảnh. Nam diễn viên còn được biết đến với bộ phim “Time to Hunt” và dự án sắp tới của Netflix là “The House of Paper” – bản làm lại của Hàn Quốc từ siêu phẩm “Money Heist”.

Số 240, Ji-yeong (Lee Yoo-mi đóng)

Lee Yoo-mi (trái).

Dù không có nhiều đất diễn nhưng Ji-yeong là một trong những nhân vật gây ấn tượng nhất của bộ phim. Cô được Sae-byeok (#47) mời vào đội trong thử thách thứ 3 nhưng lại dừng bước ở thử thách ngay sau đó. Trong vai một cô gái trẻ vừa ra tù, Ji-yeong mang tới những cảm xúc lẫn lộn cho bộ phim; đặc biệt là phân cảnh cô bất ngờ tiết lộ lý do vào tù, trước khi mất mạng vì trò chơi chết chóc.

Lee Yoo-mi là một gương mặt mới mẻ của điện ảnh Hàn Quốc, cô thường được lựa chọn cho những vai diễn kỳ quặc nhưng thú vị trong các bộ phim “Superpower Girl”, “Young Adult Matters” hay “Hostage: Missing Celebrity”.

Số 456, Seong Gi-hun (Lee Jung-jae đóng)

Lee Jung-jae. (Nguồn: Netflix)

Với bề dày kinh nghiệm 23 năm diễn xuất, Lee Jung-jae ngày càng nổi tiếng từ những vai lãng mạn cho đến các bộ phim hành động và kinh dị. Giữ vai trò trung tâm với nhân vật số 456 Seong Gi-hun, “Squid Game” giới thiệu tới khán giả một Lee Jung-jae hoàn toàn khác biệt.

Trước khi dấn thân vào “trò chơi con mực”, Seong Gi-hun là một người đàn ông thất bại, vợ bỏ, mất quyền nuôi con vì nghiện cờ bạc. Khi bước tới đường cùng, Seong Gi-hun tham gia trò chơi sinh tồn với ước muốn đổi đời. Trong phim, khán giả sẽ bất ngờ khi nhận ra bản chất giàu tình cảm của nhân vật này, thậm chí liều mạng để cứu người khác.

Số 199, Ali Abdul (Anupam Tripathi đóng)

Anupam Tripathi. (Nguồn: Netflix)

Nhân vật Ali Abdul phản ánh những định kiến vẫn tồn tại ở Hàn Quốc về người nhập cư từ Nam Á và cách họ vượt qua các rào cản tiêu cực đó. Ali Abdul đã giúp đỡ nhiều người chơi khác và hết lòng với đội nhóm của mình. Sự tốt bụng và cả tin khiến anh khó lòng trụ vững trong cuộc chơi khốc liệt đầy rẫy âm mưu ở “Squid Game - Trò chơi con mực”.

Vào vai nhân vật người Pakistan này là nam diễn viên Ấn Độ Anupam Tripathi, từng theo học tại Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc và hoạt động tích cực trên màn ảnh kể từ phim “Ode to My Father”. Trước khi có bước đột phá trong "Squid Game", nam diễn viên này thường đóng các vai phụ, cũng với vai diễn về những người lao động nhập cư.

Số 001, Oh Il-nam (Oh Yeong-su đóng)

Oh Yeong-su. (Nguồn: Netflix)

Nhân vật Oh Il-nam lớn tuổi nhất nhưng cũng là người đầu tiên chấp nhận tham gia trò chơi chết chóc. Với khối u trong não và cơ hội sống mong manh, ông tham gia trò chơi với tinh thần thoải mái, bình thản. Có lẽ điều đó giúp Oh Il-nam rất được khán giả yêu thích và ủng hộ mỗi lần người chơi này vượt qua các thử thách. Oh Il-nam thậm chí khiến khán giả bất ngờ tận những phút cuối cùng của bộ phim.

Là một diễn viên kỳ cựu, Oh Yeong-su là gương mặt quen thuộc với người hâm mộ điện ảnh Hàn Quốc qua bộ phim “Spring, Summer, Fall, Winter… and Spring” hay “God of War”. Ông thường xuyên đóng vai các nhà sư Phật giáo.

Số 067, Kang Sae-byeok (Jung Ho-yeon đóng)

Jung Ho-yeon. (Nguồn: Netflix)

Nếu được hỏi nhân vật yêu thích nhất trong “Squid Game - Trò chơi con mực”, rất nhiều khán giả sẽ lựa chọn Kang Sae-byeok (Jung Ho-yeon đóng). Trong phim, Sae-byeok chịu vị thế thấp kém sau khi đào tẩu khỏi quốc gia láng giềng và kiếm sống ở Hàn Quốc với nghề móc túi. Ẩn dưới vẻ gầy gò yếu ớt là một cô gái cứng rắn và nhạy bén - người theo đuổi những điều tốt đẹp nhất cho gia đình nhưng lại có kết thúc đầy bi kịch.

Đáng chú ý, nhân vật số 67 trong “Squid Game” chỉ là vai diễn đầu tiên của Jung Ho-yeon, một người mẫu quen mặt trên tạp chí và truyền hình kể từ chương trình Next Top Model của Hàn Quốc. Sau vai diễn xuất sắc trong “Squid Game”, trang Instagram cá nhân của Jung Ho-yeon đã chứng kiến lượng người theo dõi tăng gấp hơn 30 lần và chưa dừng lại.