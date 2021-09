Nhan sắc siêu mẫu Hàn bỏ sàn diễn quốc tế đóng 'Trò chơi con mực'

(VTC News) -

Bom tấn sinh tồn "Squid game" (tựa Việt: Trò chơi con mực) đang trở nên phổ biến khi chiếm lĩnh bảng xếp hạng Netflix trên toàn thế giới. Bộ phim xoay quanh một trò chơi sinh tồn chết người. Có tổng cộng 455 người tham gia vì khao khát tiền bạc đã đồng ý đặt cược mạng sống của mình vào một loạt trò chơi trẻ em gay cấn. Người chiến thắng nhận được giải thưởng trị giá 45,6 tỷ won.

Bom tấn sinh tồn "Squid game" của Hàn Quốc thống trị Netflix toàn cầu.

Ngay sau khi phát hành, "Squid game" đã đứng đầu bảng xếp hạng Netflix toàn cầu và trở thành hiện tượng truyền hình với nhiều bài đánh giá phân tích. Với mức độ nổi tiếng của bộ phim, sự quan tâm của công chúng đối với dàn diễn viên cũng tăng lên. Bên cạnh những tên tuổi kỷ cựu như Lee Jung Jae, Park Hae Soo, Gong Yoo, Lee Byung Hun... thì những gương mặt như Wi Ha Jun, Huh Seong Tae, Kim Joo Ryeong,...cũng nhận được sự chú ý.

Đặc biệt, nổi bật là nữ diễn viên kiêm người mẫu Jung Ho Yeon. Cô đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với vai diễn Kang Seo Byeok, một công dân Triều Tiên vượt biên muốn dùng số tiền thưởng để giúp gia đình đoàn tụ. Mặc dù đây là vai diễn đầu tiên của Jung Ho Yeon nhưng cô đã chứng minh tiềm năng diễn xuất, mang đến cho khán giả một cái nhìn đa chiều về nhân vật Seo Byeok với những cảm xúc và vết thương lòng bên trong.

Trước khi đến với diễn xuất, Jung Ho Yeon được biết đến là một trong những siêu mẫu hàng đầu của Hàn Quốc. Cô tham gia vào lĩnh vực thời trang từ năm 16 tuổi. Năm 20 tuổi, Ho Yeon xuất sắc giành vị trí Á quân tại cuộc thi "Korea's Next Top Model". Cô gây ấn tượng trên sàn diễn trong nước và quốc tế với gương mặt góc cạnh đậm chất Á Đông cùng những sải bước mạnh mẽ.

Jung Ho Yeon nhận được nhiều sự chú ý sau vai diễn Kang Seok Byeok trong phim.

Sau khi được chọn làm người mẫu cho show Louis Vuitton "World Exclusive", cô đã nhận được những lời mời từ giới thời trang toàn cầu như Chanel, Fendi, Gucci và Marc Jacobs. Từ đó, cô trở thành gương mặt quen thuộc của nhiều tuần lễ thời trang lớn như New York, London, Milan và Paris. Sau khi củng cố vị trí người mẫu hàng đầu, Ho Yeon đã có màn ra mắt thành công với tư cách là một diễn viên trong "Squid game".

Chia sẻ về cơ duyên đến với vai diễn này, nữ diễn viên họ Jung cho biết đạo diễn Hwang Do Hyuk đã liên hệ với cô khi cô đang chuẩn bị cho Tuần lễ thời trang New York: "Tôi đang chuẩn bị cho Tuần lễ thời trang ở New York, và anh ấy yêu cầu tôi gửi một video thử vai, vì vậy tôi nhớ mình chỉ có thời gian xem kịch bản vào giờ nghỉ trưa và diễn. Sau đó, đạo diễn đã liên hệ với tôi vì muốn xem trực tiếp diễn xuất nên tôi đã trở về Hàn Quốc”.

Trước khi thử sức với diễn xuất, Ho Yeon được biết đến là một trong những người mẫu Hàn Quốc thành công tại làng thời trang quốc tế.

Đây không phải một quyết định dễ dàng với một người mẫu khi rời khỏi sàn diễn quốc tế để trở về Hàn Quốc chỉ để thử vai. Kết quả là sự lựa chọn của cô ấy đã đúng. Jung Ho Yeon đã thể hiện xuất sắc hình ảnh một cô gái làm mọi cách để gia đình có thể đoàn tụ dù phải trở thành kẻ móc túi hay tham gia trò chơi sinh tử, đánh đổi mạng sống để có được số tiền thưởng. Dù sát cánh bên cô là những diễn viên gạo cội trong làng phim ảnh nhưng diễn xuất của Jung Ho Yeon vẫn không hề thua kém.

Đạo diễn Hwang Do Hyuk đã dành nhiều lời khen cho Jung Ho Yeon: "Tôi đã tìm rất nhiều gương mặt để thử vai cho Seo Byeok nhưng không tìm thấy ai phù hợp. Cho đến khi xem Jung Ho Yeon diễn và tôi rất ngạc nhiên khi đây là lần đầu cô ấy thử sức với diễn xuất. Nay lập tức tôi có cảm giác cô ấy chính là Seo Byeok. Đôi mắt, ngoại hình, giọng nói và phong cách diễn xuất của cô ấy chính xác là những gì tôi đang tìm kiếm”.

Jung Ho Yeon cho biết để nhập vai, cô đã xem rất nhiều phim tài liệu về những người đào tẩu để nghiên cứu cuộc sống của họ. Cô cũng cho biết mình và Seok Byeok có rất nhiều điểm giống nhau: "Tôi rời Hàn Quốc vào năm 2016 và làm người mẫu ở nước ngoài một mình cho đến đầu năm ngoái. Cảm xúc luôn thường trực trong tôi là nỗi cô đơn. Seok Byeok cũng rời quê hương và sống ở Hàn Quốc cùng em trai mà không có cha mẹ. Người bạn đó là một kẻ móc túi, còn tôi chỉ là một người mẫu, nhưng sống một mình và cảm thấy cô đơn ở nước ngoài cũng không khác mấy".

Là một người mẫu hàng đầu, quen thuộc với ánh đèn sân khấu nhưng khi đứng trước máy quay, Jung Ho Yeon vẫn đầy lo lắng và sợ hãi: "Thời điểm mà nỗi sợ hãi của tôi lên đến đỉnh điểm là trong lần đọc kịch bản đầu tiên. Hơn 20 diễn viên tham dự, trước mặt tôi là tiền bối Lee Jung Jae và bên cạnh là Park Hae Soo, thậm chí các vai diễn phụ cũng thể hiện rất tốt. Nỗi sợ hãi đó dường như đã tiếp tục đến khi bắt đầu quay phim. Dù vậy, đạo diễn đã cảm nhận được nỗi bất an của tôi và dành nhiều lời động viên.

Tôi không tin vào bản thân mình, nhưng những người còn lại đã tin vào tôi. Và tôi nghĩ dù sao đạo diễn cũng nhìn thấy một khả năng nào đó và chọn tôi. Vì vậy dù tôi không thể hiện được 200% hay 300% thì tôi cũng phải thể hiện được những gì đạo diễn tin tưởng".

Ho Yeon chia sẻ mình và Seok Byeok giống nhau.

Khi được hỏi đang ở đỉnh cao sự nghiệp người mẫu lại đột ngột thử sức ở một lĩnh vực mới như diễn xuất, Jung Ho Yeon cho biết: "Khi mới bắt đầu làm người mẫu, tôi không có động lực gì cả. Lúc đầu mọi chuyện không suôn sẻ nhưng tôi cảm thấy vui. Tôi là một người luôn tìm thấy niềm vui trong bất cứ việc gì và lấy thời gian đó làm động lực. Diễn xuất cũng vậy. Không có động cơ rõ ràng, nhưng động lực để diễn xuất dường như rải rác ở chỗ này và chỗ khác. Tôi đã dành nhiều thời gian ở nước ngoài một mình, xem rất nhiều bộ phim hay, đọc những cuốn sách hay, và điều đó đã lấp đầy trái tim trống rỗng của mình. Sau đó, đột nhiên, tôi mong muốn được thể hiện điều đó thông qua diễn xuất".

Cô cho biết thêm: "Đứng ở vạch xuất phát của một diễn viên, tôi cảm thấy tốc độ phản ứng của mình còn nhanh hơn cả khi còn là một người mẫu. Điều đó kích thích tôi diễn xuất".

Sau khi xây dựng sự nghiệp người mẫu toàn cầu, Jung Ho Yeon đã ký hợp đồng độc quyền với Saram Entertainment vào năm ngoái, công ty quản lý của các diễn viên tài năng như Jo Jin Woong, Honey Lee, Han Yeri và Byun Yo Han. Hiện, Jung Ho Yeon đang tham gia các lớp học để trau dồi khả năng diễn xuất và tiếp tục thử giọng trong các dự án phim ảnh tiếp theo. Bên cạnh đó, Ho Yeon còn được biết đến với chuyện tình đẹp 6 năm với nam diễn viên "Reply 1988" Lee Dong Hwi.

