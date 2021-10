Nhận định bóng đá Oman vs Việt Nam vòng loại World Cup 2022

(VTC News) -

Đội tuyển Việt Nam chưa giành được điểm nào, tạm đứng cuối bảng B AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar (vòng loại thứ ba World Cup - khu vực châu Á). Những trận thua liên tiếp, dù không phải kết quả bất ngờ, khiến HLV Park Hang Seo đối mặt với rất nhiều sức ép.

Trận thua Trung Quốc cách đây vài ngày có lẽ là thời điểm nhà cầm quân người Hàn Quốc nhận lấy nhiều lời chê bai nhất kể từ khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Đó là trận đấu mà thầy trò HLV Park Hang Seo đã tiến rất gần tới điểm số đầu tiên, điểm số lịch sử của đội nhà ở vòng loại thứ ba World Cup - khu vực châu Á.

Đội tuyển Việt Nam xứng đáng có điểm ở 3 trận đầu tiên, theo lời HLV Branko Ivankovic của Oman.

HLV trưởng của đội tuyển Việt Nam đã thừa nhận sai lầm trong quyết định thay người của mình. Tuy nhiên, những chỉ trích không chỉ dừng lại ở một vấn đề như vậy. HLV Park Hang Seo nhìn ra bài toán làm mới đội tuyển Việt Nam - cả về nhân sự lẫn lối chơi - từ cuối năm 2019, nhưng ông vẫn chưa có lời giải làm hài lòng người hâm mộ bằng thành tích và màn trình diễn trên sân.

Không những vậy, nhà cầm quân người Hàn Quốc thậm chí còn bị chê là bảo thủ. Dư luận có lý do để đặt ra dấu hỏi, khi HLV Park Hang Seo vẫn tin tưởng vào những cầu thủ có phong độ không tốt trong thời gian gần đây và kiên trì với lối chơi phòng ngự có quá ít sự biến hóa. Sự cầu toàn của ông Park khiến đội tuyển Việt Nam bối rối trước một đối thủ không có gì đặc sắc về lối chơi như Trung Quốc.

Tuy nhiên, cũng chính ở trận thua cách đây vài ngày, HLV Park Hang Seo đã bước ra khỏi "vùng an toàn" khi xua quân lên chơi sòng phẳng với đối thủ. Đội tuyển Việt Nam thủng lưới liền 2 bàn khi đang mải mê dâng cao, nhưng màn trình diễn của Quang Hải và đồng đội khi dám chơi tấn công trước Trung Quốc mang đến nhiều tín hiệu đáng lạc quan.

Phải thừa nhận rằng đội tuyển Việt Nam đã có những tiến bộ qua từng trận đấu. Lý do quan trọng nhất là việc thầy trò HLV Park Hang Seo biết được mình phải đối mặt với điều gì và có thể làm được những gì trước các đối thủ với độ khó và phong cách chơi bóng khác nhau - Ả Rập Xê Út, Australia và Trung Quốc.

Đó là giá trị của sự trải nghiệm. Đội tuyển Việt Nam cho thấy khả năng học hỏi và thích ứng rất nhanh chóng với sân chơi đẳng cấp cao nhất của bóng đá châu Á. Tuy nhiên, để giành được điểm số đầu tiên thì không chỉ cần có sự cải thiện, mà sự chuyển biến ấy phải được thực hiện một cách phù hợp vào đúng thời điểm. Điều này phụ thuộc vào khả năng ra quyết định của HLV Park Hang Seo.

ĐT Việt Nam hướng tới điểm số đầu tiên.

Đội hình dự kiến

Oman: Al Rashidi; Al Busaidi, Al Musalami, Al Khamisi, Gheilani; Al Aghbari, Al Saadi, Fawaz; Al-Yahyaei; Al Hajri, Al Mandhar

ĐT Việt Nam: Tấn Trường; Tiến Dũng, Ngọc Hải, Duy Mạnh; Hồng Duy, Tuấn Anh, Hoàng Đức, Văn Thanh; Công Phượng, Quang Hải; Tiến Linh.

Dự đoán: Oman 1-1 Việt Nam

Ở bảng B vòng loại thứ ba World Cup - khu vực châu Á, Oman là đội bóng đứng gần đội tuyển Việt Nam nhất nếu xét theo vị trí trên bảng xếp hạng FIFA. Đại diện của Tây Á đang đứng thứ ba tại bảng đấu, nhờ vào chiến thắng gây sốc ngay trên sân của Nhật Bản ở trận ra quân.

Giống như đội tuyển Việt Nam, Oman gây khó dễ cho các đối thủ nhờ khả năng phòng ngự tốt. Do vậy, cuộc đối đầu đêm nay sẽ là màn so kè về mức độ lỳ lợm và thử thách sự tập trung của cả 2 đội. Trận đấu giữa Oman và đội tuyển Việt Nam có thể diễn ra trong thế giằng co và chỉ một khoảnh khắc mất tập trung là đủ định đoạt thắng thua.