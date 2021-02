Nhận định bóng đá Man Utd vs Everton: Quỷ đỏ tiếp đà hưng phấn

(VTC News) -

Trận đấu Man Utd vs Everton vòng 23 Ngoại Hạng Anh diễn ra lúc 3h ngày 7/2 trên sân Old Trafford. Cuộc đối đầu này đánh dấu cột mốc 100 trận cầm quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer ở giải đấu hạng cao nhất của bóng đá Anh.

Man Utd tiếp đà hưng phấn

Thất bại trước Sheffield và trận hòa Arsenal đẩy Man Utd khỏi vị trí đầu bảng, khiến Quỷ đỏ rơi xuống mặt đất sau chuỗi ngày thăng hoa. Dẫu vậy, sự tự tin và hưng phấn đã quay trở lại với HLV Solskjaer và các học trò ở vòng đấu trước khi họ đánh bại Southampton với tỉ số kỷ lục 9-0.

Man Utd tìm lại sự tự tin đúng lúc, sau 2 trận liên tiếp không thắng.

"Chúng tôi đã bật dậy sau trận thua Sheffield và bây giờ đã sẵn sàng để bắt đầu lại. Chúng tôi biết sẽ không dễ dàng khi chỉ có 3 hay 4 ngày nghỉ. Nhưng nếu chúng tôi tăng dần sự ổn định, phong độ và sự tự tin, ai biết được chuyện gì có thể xảy ra?", HLV Solskjaer chia sẻ trước trận đấu.

Sân nhà lúc này không còn là dớp của Man Utd như giai đoạn đầu mùa giải. Trận thua Sheffield là thất bại duy nhất của Quỷ đỏ trong 7 vòng gần nhất họ được chơi ở Old Trafford.

Chiến thắng trước Southampton có tác dụng giải tỏa rất lớn đối với Man Utd cũng như những ngôi sao bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi của họ.

Bruno Fernandes tìm lại cảm hứng sau ba trận liên tiếp không ghi bàn hay kiến tạo. Trong khi đó, Anthony Martial lần đầu tiên ghi cú đúp ở mùa này để chấm dứt chuỗi 8 trận tịt ngòi. Đây sẽ là điều đáng lo đối với Everton, bởi tiền đạo người Pháp đã góp dấu giày vào 9 bàn thắng trong 11 lần đối đầu gần nhất với đối thủ này.

Everton trông cậy phong độ sân khách

Đội hình không đủ chiều sâu của Everton bắt đầu cho thấy sự đuối sức trong cuộc đua đường dài khi không thể duy trì sự ổn định. James Rodriguez không còn thăng hoa như những ngày đầu đến Ngoại Hạng Anh. Dominic Calvert-Lewin chỉ ghi hai bàn trong 10 trận gần nhất.

Everton không có phong độ ổn định gần đây.

Everton chỉ giành được 2 chiến thắng trong 5 vòng đấu gần nhất. Đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti bị đẩy dần từ vị trí nhì bảng ra khỏi top 4 và trôi dần về giữa bảng xếp hạng.

Hầu hết những chiến thắng gần đây của Everton ở giải đấu này đều chỉ có cách biệt một bàn, trong đó The Toffees là đội ghi bàn trước. Do đó, nếu những ngòi nổ như Richarlison, Calvert-Lewin và James không tỏa sáng, đội khách sẽ khó có điểm rời Old Trafford.

Tuy nhiên, điều giúp các CĐV Everton lạc quan là phong độ trên sân khách của đội bóng này. Thầy trò HLV Ancelotti đang có chuỗi 6 trận liên tiếp không thua khi thi đấu xa nhà. Họ trở thành một trong những đội có thành tích sân khách tốt nhất Ngoại Hạng Anh với số trận thắng (7 trận) chỉ kém Man Utd và Leicester (8 trận).

Lực lượng

Với việc Edinson Cavani hồi phục tốt, Man Utd sẽ có đầy đủ nhân sự tốt nhất, trừ trường hợp Eric Bailly chưa chắc đạt trạng thái lý tưởng để ra sân.

Everton tiếp tục phải sử dụng thủ môn Robin Olsen, người mới bắt 3 trận ở Ngoại Hạng Anh, khi Jordan Pickford chưa bình phục. Allan, Fabian Delph mới trở lại tập luyện và khó có thể ra sân ngay.

Đội hình dự kiến

Man Utd (4-2-3-1): De Gea; Shaw, Maguire, Lindelof, Wan-Bissaka; McTominay, Fred; Pogba, Bruno, Rashford; Cavani.

Everton (4-2-3-1): Olsen; Digne, Keane, Mina, Holgate; Doucoure, Sigurdsson; Richarlison, James, Iwobi, Calvert-Lewin.

Dự đoán: Man Utd 2-0 Everton.