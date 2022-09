Nhận định bóng đá Inter Milan vs Bayern Munich Cúp C1 hôm nay

(VTC News) -

Bảng C được xem là bảng đấu "tử thần" rất khó lường khi có sự hiện diện của Bayern Munich, Inter, Barca. Điều này đảm bảo rằng người hâm mộ luôn được chứng kiến các trận cầu đinh ở bảng C trong mỗi lượt trận, bắt đầu bằng màn so tài giữa Inter và Bayern Munich.

Đây không phải thời điểm mà Inter hay Bayern có phong độ cao. Đội bóng Đức vừa hoà 2 trận trong 3 vòng gần nhất ở Bundesliga. HLV Nagelsmann có lý do để lo lắng với màn trình diễn của các học trò bởi tính ổn định chính là điều mà họ còn thiếu. Bayern có thể thắng rất đậm nhưng ngay sau đó lại bị một đối thủ khác không mạnh cầm hoà.

Inter Milan chờ đợi vào Lautaro Martinez.

Trong khi đó, Inter Milan cũng phải trải qua những ngày không mấy vui vẻ khi họ thua Lazio và AC Milan. Những thất bại này ảnh hưởng không nhỏ đến tham vọng vô địch của Inter ở Serie A. HLV Simone Inzaghi vẫn gặp nhiều khó khăn khi chèo lái đội bóng lớn như Inter.

Nhà cầm quân này còn phải chịu thiệt thòi lớn khi tiền đạo Romelu Lukaku gặp chấn thương và không thể ra sân tại đấu trường châu Âu đêm nay. HLV Inzaghi nhiều khả năng phải sử dụng bộ đôi tiền đạo Dzeko và Lautaro Martinez. Dzeko lớn tuổi và sa sút khá nhiều. Việc anh có thể toả sáng trước các hậu vệ giàu thể lực của Bayern Munich hay không vẫn là câu hỏi chưa có lời giải.

Phía bên kia chiến tuyến, Bayern không có sự vắng mặt nào đáng chú ý. Đại diện nước Đức vẫn là những người được đánh giá cao hơn vào thời điểm này. Vấn đề là những mũi công như Mane, Muller có thể toả sáng hay không. Họ sẽ cần nhiều sự hỗ trợ từ Gnabry hay Sane để có thể tìm kiếm cơ hội cho riêng mình.

Dù phải chơi trên sân khách nhưng có nhiều lý do để tin rằng Bayern sẽ nắm thế chủ động. Inter Milan thừa hiểu rằng họ không thể mạo hiểm chơi đôi công để rồi phải trả giá đắt trước đối thủ mạnh. Thế trận phòng ngự chắc chắn sẽ là điều mà Inter nhắm tới, nhưng không dễ để đội bóng nước Ý cầm chân đối phương thời điểm này.

Dự đoán: Inter Milan 1-3 Bayern Munich