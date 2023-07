Nhận định bóng đá Barcelona vs Real Madrid: Kinh điển giao hữu

(VTC News) -

Trận El Clasico (kinh điển) phiên bản giao hữu diễn ra tại Arlington, Texas (Mỹ). Không phải một giải đấu chính thức, màn so tài lần này có thể mang tính chất biểu diễn nhiều hơn. Tuy nhiên, trong bất kì hoàn cảnh nào, những cuộc đối đầu giữa Barcelona và Real Madrid luôn mang ý nghĩa đặc biệt với các cổ động viên bóng đá.

Trong cuộc ganh đua ở mùa giải trước, Barcelona chiếm ưu thế so với Real Madrid. Họ vô địch La Liga, giành Siêu cúp Tây Ban Nha và thắng 3 trận trong 5 lần đối đầu trực tiếp giữa 2 đội. Real Madrid có thể tự an ủi bằng danh hiệu Cúp Nhà vua và 2 trận thắng, nhưng rõ ràng họ vẫn thua kém về tổng thể so với đối thủ.

Barcelona chạm trán Real Madrid trong trận giao hữu.

Các cổ động viên Real Madrid rõ ràng không muốn thấy đội nhà chịu lép vế trước đại kình địch, kể cả trong trận giao hữu. Thầy trò HLV Carlo Ancelotti có sự chuẩn bị không tồi khi giành liên tiếp 2 chiến thắng trong chuyến du đấu hè (đánh bại AC Milan 3-2 và Man Utd 2-0).

Real Madrid sẽ không mua sắm rầm rộ trong kì chuyển nhượng. Cả 2 tân binh Jude Bellingham và Joselu đều ghi bàn ở trận giao hữu gần nhất. Tuy nhiên, người hâm mộ đội bóng chưa thể yên tâm về hàng công sau khi Karim Benzema, Marco Asensio và Eden Hazard ra đi.

Real Madrid thắng Man Utd trong trận giao hữu gần nhất.

Bên kia chiến tuyến, rắc rối về tài chính khiến Barcelona không thể tăng cường lực lượng rầm rộ. Họ mới chiêu mộ Ilkay Gundogan (tự do) và Oriol Romeu (3,4 triệu euro từ Girona). Lực lượng Barcelona cũng có biến động lớn giống như đại kình địch khi chia tay 2 công thần là Sergio Busquets và Jordi Alba.

Nhìn chung, Barcelona và Real Madrid đang ở trong hoàn cảnh tương tự nhau. Thực lực của 2 đội bóng ở mức tương đương và kết quả thắng thua của trận Kinh điển phiên bản giao hữu phụ thuộc vào việc đội nào ở trạng thái sẵn sàng tốt hơn.

Đội hình dự kiến Barcelona vs Real Madrid

Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Araujo, Garcia, Balde; Kessie, Romeu, De Jong; Dembele, Lewandowski, Fati

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Tchouameni, Valverde; Bellingham; Joselu, Vinicius Jr

Dự đoán: Barcelona 2-2 Real Madrid

