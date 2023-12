Nhận 260 triệu đồng chuyển khoản nhầm, nam thanh niên tìm người trả lại

Ngày 20/12, Công an huyện Nghĩa Hành (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết vừa phối hợp với các đơn vị liên quan, trao trả lại số tiền 260 triệu đồng cho người chuyển nhầm.

Trước đó, lúc 8h30, ngày 19/12, anh Võ Văn Thinh (33 tuổi, ở thôn Đại An Đông 2, xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành) đã đến trụ sở Công an xã Hành Thuận để trình báo và nhờ tìm người đã chuyển khoản số tiền 260 triệu đồng để trả lại.

Anh Võ Văn Thinh chuyển trả lại 260 triệu đồng chuyển khoản nhầm. Ảnh: Công an huyện Nghĩa Hành

Sau khi xác minh, liên hệ với ngân hàng, lực lượng công an xác định người chuyển khoản là bà Trần Thị Viên (49 tuổi, ở thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai). Sau khi liên hệ bà Viên, lực lượng công an xác định bà Viên đã chuyển khoản nhầm cho anh Thinh. Ngay sau đó, anh Thinh đã chuyển trả lại số tiền trên cho bà Viên.

Nhận lại được số tiền chuyển khoản nhầm, bà Trần Thị Viên rất vui mừng, bày tỏ lòng biết ơn đối với việc làm tốt đẹp của anh Võ Văn Thinh và lực lượng Công an huyện Nghĩa Hành.