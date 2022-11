Nhà thoáng, sáng 'thuận tự nhiên' - sự khác biệt của chủ đầu tư Văn Phú - Invest

(VTC News) -

“Chuyên tâm tạo giá trị sống” là phương châm được Văn Phú - Invest theo đuổi và hiện thực hóa trong suốt 20 năm qua. Điều này thể hiện ngay từ thiết kế kiến trúc trong từng dự án. Mỗi dự án mang một thiết kế riêng, không lặp lại, nhưng đều thỏa mãn bộ tiêu chuẩn sản phẩm đô thị khắt khe do chính Văn Phú - Invest đặt ra.

Các công trình mang thiết kế đặc trưng tạo nên thương hiệu Văn Phú - Invest (Dự án Grandeur Palace - Giảng Võ)

Một trong những tiêu chuẩn đó là tiện nghi về môi trường. Các yếu tố như gió, không khí, nhiệt, âm thanh, thị giác – ánh sáng, đa dạng sinh thái được các kiến trúc sư, kỹ sư nghiên cứu kỹ lưỡng khi hình thành bản vẽ.

Tận dụng lợi thế từ gió và ánh sáng

Dự án The Van Phu - Victoria có hướng tòa tháp xoay nghiêng 45 độ để tận dụng lợi thế về hướng gió và ánh sáng.

Dân gian quan niệm “Lấy vợ hiền hòa, làm nhà hướng Nam”. Với đặc tính khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta thì nhà hướng Nam và các hướng cận Nam (Đông Nam,Tây Nam) được coi là hướng tốt để đón những cơn gió mát lành từ biển thổi vào và hưởng nguồn ánh sáng chan hòa, ổn định.

Hiểu rõ điều này, Văn Phú – Invest cũng coi “Gió” là một trong những điều kiện tiên quyết khi thiết kế công trình nhà ở cao tầng. Các dự án của Văn Phú - Invest đều có hướng đón gió, với tỉ lệ đón gió cho mỗi công trình lên tới 80%, nhờ đó nhà ở do Văn Phú – Invest thiết kế và phát triển luôn thoáng mát, không khí điều hòa.

Tất cả các dòng sản phẩm từ tiêu chuẩn, cao cấp đến hạng sang của Văn Phú – Invest, phòng khách và phòng ngủ đều có thể nhìn ra không gian bên ngoài, nhiều dự án có bếp và ít nhất 2 WC có khả năng mở thoáng, tỷ lệ diện tích sàn có hướng nhìn ra bên ngoài lên tới hơn 85%, giúp căn hộ thông gió, khử mùi tốt. Ưu điểm của thiết kế này còn giúp đón sáng tự nhiên và hạn chế việc vận hành các thiết bị cơ khí.

Bên cạnh khả năng đón gió, việc bài trí các phòng, tường ngăn, vị trí cửa chính, cửa sổ bên trong mỗi căn hộ của Văn Phú - Invest cũng được thông gió tự nhiên xuyên phòng, giúp căn hộ luôn được cấp khí tươi trực tiếp.

Diện tích sàn có hướng nhìn ra khoảng không bên ngoài tại Grandeur Palace - Giảng Võ lên tới 85%.

“Chúng tôi nghiên cứu rất kỹ lưỡng về khí hậu, hướng gió khi quyết định hướng của cả tòa nhà, cũng như từng căn hộ. Bởi không chỉ đón gió, việc điều tiết tốc độ gió trong đô thị rất quan trọng. Việc phân bổ công trình không hợp lý có thể tạo ra những vùng không khí ngột ngạt, oi bức, dẫn đến nền nhiệt tăng cao.

Ngược lại, khi tính toán không chính xác có thể sẽ tạo ra những vùng hút gió tăng nguy cơ rủi ro khi có bão. Do đó, chúng tôi đề cao tiêu chí đô thị mát và an toàn trong gió bão”, đại diện Văn Phú - Invest chia sẻ.

Theo chia sẻ, Văn Phú - Invest chú trọng nhiều đến ảnh hưởng của gió và nhiệt trong đô thị. Để điều hòa nhiệt, làm mát không khí, Văn Phú – Invest quy hoạch, bố trí diện tích cây xanh, mặt nước hợp lý giúp tạo ra bóng râm làm giảm nhiệt bề mặt, giảm bức xạ trao đổi nhiệt, hạ nhiệt nền đô thị.

Đối với các công trình bên trong đô thị, chủ đầu tư tạo nên lớp vỏ nhiệt tối ưu, bằng cách sử dụng bê tông có tỉ lệ tro bay cao để giảm khả năng tuyền tải nhiệt, kết hợp với thiết kế lớp vỏ hoàn thiện sử dụng vật liệu có khả năng giảm bức xạ nhiệt, nhờ đó giúp điều hòa nhiệt độ bên trong công trình, giảm tiêu thụ năng lượng từ các thiết bị điều hòa.

Thỏa mãn nhiều yếu tố, tiêu chuẩn khắt khe liên quan đến thiết kế, vật liệu sử dụng, khả năng tiết kiệm năng lượng của toàn bộ công trình… nhiều dự án của Văn Phú - Invest đã được cấp chứng nhận công trình xanh quốc tế EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) như The Terra - An Hưng và Oakwood Residence Hanoi.

Chú trọng âm thanh, màu sắc và ánh sáng

Văn Phú - Invest sử dụng hiệu quả vật liệu kính cho mặt đứng để giảm bức xạ nhiệt, chống ồn (Minh họa: Dự án Oakwood Residence Hanoi).

Liên quan đến âm thanh, ở khu vực công cộng, Văn Phú - Invest trồng nhiều cây xanh giúp tán xạ sóng âm truyền đến từ đường giao thông. Đối với không gian trong nhà, Văn Phú - Invest sử dụng tường, trần – sàn có cấu tạo cách âm cách nhiệt tốt, kính mặt đứng đảm bảo cách âm. Bên cạnh đó, các thiết bị giảm rung, giảm ồn cũng được lắp đặt cùng hệ thống kỹ thuật toà nhà, làm giảm thiểu ảnh hưởng đến sinh hoạt cư dân.

Một số kiến trúc sư trong ngành đánh giá, điểm đặc biệt Văn Phú - Invest có được trong các công trình mà ít chủ đầu tư quan tâm đến chính là vấn đề về thị giác – ánh sáng bên trong đô thị. Theo đó, Văn Phú - Invest lựa chọn các thiết kế với vật liệu có màu sắc hài hòa giữa các yếu tố trong dự án và cảnh quan xung quanh, các công trình điểm nhấn nổi bật, có quy định bảng màu và vật liệu riêng cho từng dự án giúp đảm bảo tính thẩm mỹ.

Văn Phú - Invest có quy chuẩn về màu sắc dùng trong dự án đảm bảo thẩm mỹ nhưng không gây ô nhiễm ánh sáng (Minh họa: Dự án Grandeur Palace - Giảng Võ).

“Dưới điều kiện từ nhiều nguồn chiếu sáng như ánh sáng tự nhiên, chiếu sáng ban đêm, chiếu sáng từ đèn đường, các phương tiện giao thông… thì vật liệu sử dụng phải đảm bảo không gây chói làm ảnh hướng tới sinh hoạt hay mất an toàn. Đặc biệt, chúng tôi có một tiêu chí quan trọng tạm gọi là “bầu trời sao đêm”, làm sao để các cư dân dễ dàng thấy được bầu trời khi về đêm”, đại diện Văn Phú - Invest chia sẻ.

Các tiện nghi về môi trường không chỉ giúp nâng cao không gian sống, giá trị sống cho cư dân mà cũng là cách để xây dựng những công trình bền vững. Bên cạnh thiết kế kiến trúc, Văn Phú - Invest còn nghiên cứu, đưa ra các giải pháp nhằm tận dụng những loài thực vật địa phương đưa vào cảnh quan, quy hoạch khu vực bảo tồn hoặc tham quan riêng, nhằm hạn chế tối đa tác động đến môi trường xung quanh.

Sống hòa hợp với thiên nhiên, nương tựa vào tự nhiên là cách Văn Phú - Invest hình thành nên những khu đô thị kiểu mẫu, đạt chuẩn công trình xanh quốc tế, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, để mỗi công trình là di sản kế thừa cho thế hệ tương lai.