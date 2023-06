Nhà phố biệt lập, pháp lý hoàn thiện được người mua nhà quan tâm

(VTC News) -

Đi vào hoạt động từ tháng 3/2022, The Standard thu hút lượng lớn các chuyên gia, người có thu nhập cao đến sinh sống và dần hình thành nên cộng đồng cư dân đa quốc gia như Nhật Bản, Đan Mạch…

Hiện, chủ đầu tư An Gia đang tiến hành bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho những cư dân đầu tiên của khu biệt lập The Standard (Bình Dương).

Khu biệt lập The Standard được quy hoạch hoàn thiện, đồng bộ.

Theo đại diện An Gia, ngoài vị trí và mức giá, pháp lý dự án là một trong những yếu tố được khách hàng quan tâm hàng đầu. Với nhóm khách hàng mua nhà để ở, khi tìm hiểu một dự án, họ sẽ cảm thấy an tâm khi dự án đã có sổ hồng, được xây dựng hoàn thiện. Với nhóm nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn, dự án có giấy tờ pháp lý minh bạch và hoàn chỉnh sẽ giúp hoạt động đầu tư thuận lợi hơn, lợi nhuận cũng cao hơn.

“Tiêu chuẩn khác biệt cùng số lượng hạn chế giúp nhà phố biệt lập The Standard ghi nhận lực cầu tốt ở cả thị trường sơ cấp lẫn thứ cấp. Nhiều người mua tìm kiếm lợi nhuận bền vững từ cho thuê, hướng đến nhóm chuyên gia trong và ngoài nước vốn đòi hỏi cao về chất lượng không gian sống. Đây cũng là loại hình bất động sản có tính tích lũy và an toàn cao, đảm bảo tăng trưởng về giá”, đại diện chủ đầu tư nhận định.

Khảo sát cho thấy, trong năm qua, nhà liền thổ đã thiết lập mặt bằng giá mới từ hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng một căn, tốc độ tăng giá trung bình 20-25% một năm.

Lợi suất cho thuê nhà phố trong 9 tháng đầu năm 2022 cũng hồi phục rõ rệt, tiệm cận giai đoạn trước COVID-19. Chưa kể, nhiều lao động từ nước ngoài đang có xu hướng quay lại Việt Nam và cần phải bỏ ra một số tiền lớn hơn so với thời điểm trước dịch để có một căn hộ, nhà phố với chất lượng tương đương.

Trong khi đó, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực TP.HCM cho biết, nhà liền thổ là loại hình sản phẩm có giá bán khá cao và liên tục tăng mạnh trong các năm vừa qua. Xét về hướng mua ở thực, nhà liền thổ cũng là loại hình được ưa chuộng nhất, đặc biệt là các dự án có pháp lý minh bạch, hiện trạng hoàn thiện, linh hoạt chính sách thanh toán từ chủ đầu tư.

Đơn cử, các sản phẩm nhà phố biệt lập The Standard đang được người mua nhà quan tâm nhờ chính sách thanh toán không cần vốn vay, không áp lực tài chính.

Cụ thể, khách hàng chỉ cần thanh toán tối đa 20% là có thể nhận nhà ở ngay. Khoản tiền còn lại, chủ đầu tư hỗ trợ thanh toán trong 24 tháng cùng loạt ưu đãi tài chính hấp dẫn như chiết khấu 1-3% cho khách hàng thân thiết, miễn phí quản lý trong 2 năm...

Nhà phố biệt lập The Standard có thiết kế lệch tầng thông minh.

Đây được coi là một trong những chính sách khá cạnh tranh khi dự án The Standard đã đi vào hoạt động và bàn giao sổ hồng cho cư dân. Mặt khác, động thái này cũng cho thấy nỗ lực của chủ đầu tư trong việc chia sẻ khó khăn với khách hàng, vực dậy sức mua, gia tăng thanh khoản cho dự án trước bối cảnh nhà nước kiểm soát chặt chẽ thị trường vốn, tín dụng.

Anh Hoàng Nam (42 tuổi, Bình Dương) đánh giá cao các giải pháp hỗ trợ từ chủ đầu tư. Thay vì phải thanh toán khoảng 5,7 tỷ đồng cho một căn nhà phố The Standard 1 trệt 2 lầu, diện tích sàn khoảng 230 m2, anh chỉ cần chuẩn bị khoảng hơn 1,1 tỷ đồng là có thể nhận nhà ở ngay mà không cần chờ đợi.

“Vợ chồng tôi có thể dễ dàng phân bổ nguồn vốn nhàn rỗi cho các kế hoạch khác do không phải thanh toán 100% để nhận nhà. Chưa kể, chính sách cam kết thuê lại nhà phố The Standard trong 18 tháng với tổng giá trị ưu đãi khoảng 450 triệu đồng cũng giúp vợ chồng tôi có thêm thu nhập thụ động sau khi nhận nhà”, anh Nam cho biết.

Tọa lạc tại mặt tiền đường Trịnh Công Sơn (TP Tân Uyên), khu biệt lập The Standard có quy mô khoảng 374 căn nhà liền kề và shophouse. Dự án sở hữu lợi thế lớn về kết nối, liền kề tuyến Vành đai 3, Vành đai 4 giúp cư dân dễ dàng di chuyển đến các thành phố, thị xã, khu công nghiệp, trung tâm thương mại, kho bãi logistics…

Tiện ích phong cách resort tại khu biệt lập The Standard.

Đặc biệt, toàn bộ nội khu dự án được chủ đầu tư mạnh tay trang bị chuỗi tiện ích phong cách resort như clubhouse, công viên trung tâm 4.000 m2, khu vực cafe, hồ bơi, khu vui chơi ngoài trời, phòng gym, yoga, bar-lounge...

Mặt khác, An Gia còn tập trung nâng cao chất lượng quản lý, vận hành và hệ thống dịch vụ theo tiêu chuẩn Nhật Bản. Điểm đặc biệt trong quản lý vận hành khu biệt lập The Standard là hệ thống quản gia “All in One”.

Cư dân kết nối với đội ngũ quản gia để được cung cấp các tiện ích - dịch vụ với chất lượng tương đương các khách sạn 5 sao như: giúp việc, giặt ủi, rửa xe, bảo trì, sửa chữa các thiết bị điện nước, chăm sóc cây xanh hoặc thậm chí là đặt hoa, mua bánh sinh nhật, tổ chức tiệc…

Có thể nói, với The Standard, An Gia không chỉ tiên phong phát triển dự án nhà ở theo mô hình khu compound tại thị trường Bình Dương mà còn tái khẳng định tiêu chuẩn sống mới, phù hợp với giới chuyên gia và tầng lớp thu nhập cao.

Độc giả truy cập www.thestandard.vn hoặc liên hệ hotline 0916.770.880 - 0903.998.939 để biết thêm chi tiết.