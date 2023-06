Nhà máy giết mổ theo dây chuyền chiếm khoảng 60% nguồn cung thịt heo cho TP.HCM

(VTC News) -

Ngày 8/6, tại họp báo cung cấp thông tin định kỳ tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, ông Đinh Minh Hiệp, Giám đốc Sở NNPTNT TP.HCM cho hay, TP có 5 nhà máy giết mổ gia súc đang hoạt động theo dây chuyền công nghiệp.

Từ 1/4 - 8/6 khoảng 5.200 - 6.000 con/ngày, chiếm khoảng 60% tổng nguồn cung thịt heo trên thị trường thành phố.

Ông Đinh Minh Hiệp, Giám đốc Sở NNPTNT TP.HCM thông tin tại họp báo.

Tại huyện Củ Chi, có 3 nhà máy giết mổ gia súc công nghiệp bao gồm: Nhà máy giết mổ gia súc Lộc An của Công ty TNHH Thực phẩm Lộc An, công suất giết mổ bình quân 900 - 1.000 con/ngày; tăng khoảng 20% so trước ngày 1/4/2023; Nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH một thành viên, công suất giết mổ bình quân 50 - 80 con/ngày.

Nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm An Hạ của Công ty TNHH Dịch vụ An Hạ, công suất giết mổ bình quân 1.900 - 2.300 con/ngày.

Tại huyện Hóc Môn: Nhà máy giết mổ gia súc Xuân Thới Thượng của Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Hóc Môn với công suất giết mổ bình quân 1.900 - 2.100 con/ngày.

Tại quận Bình Thạnh: Nhà máy giết mổ gia súc của Công ty Cổ phần Việt Nam kỹ nghệ súc sản (Vissan): công suất giết mổ bình quân 400 - 500 con/ngày; tương đương với số lượng giết mổ trước đây của Công ty.

"Về tổng thể nguồn cung thịt heo cho thị trường thành phố so với thời điểm trước ngày 1/4 có sự biến động không đáng kể, vẫn tương đối ổn định, với sản lượng bình quân khoảng 9.500 - 10.000 con heo/ngày", ông Hiệp nói.

Theo ông Hiệp, nguồn heo giết mổ trên địa bàn giảm khoảng 700 - 1.200 con/ngày (giảm khoảng 10-15%), do một số chủ gia súc dịch chuyển về Long An, Bình Dương để giết mổ hoặc chuyển đổi sang hình thức kinh doanh thịt, không mua heo sống về để giết mổ.

Đồng thời lượng thịt heo từ các tỉnh đưa về thành phố tiêu thụ tăng khoảng 500 - 1.300 con (tăng khoảng 15-20%).

Từ ngày 1/4, 8 các cơ sở, khu vực giết mổ gia súc thủ công trên địa bàn thành phố đã ngưng hoạt động, bao gồm: cơ sở giết mổ Trung tâm Bình Tân (quận Bình Tân); cơ sở giết mổ Phước Kiển (huyện Nhà Bè); cơ sở giết mổ Tân Phú Trung, Hòa Phú, Phú Hòa Đông, Tân Thạnh Đông, Xuyên Á (huyện Củ Chi) và khu vực giết mổ thủ công của Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Hóc Môn (huyện Hóc Môn). Riêng cơ sở giết mổ Trung Tuyến, huyện Cần Giờ tiếp tục hoạt động, với số lượng giết mổ heo bình quân 20 - 30 con/ngày để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân huyện Cần Giờ theo Quyết định số 231/QĐ-UBND.

