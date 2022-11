Sáng 23/11 (giờ Hà Nội), trang chủ MU thông báo: "Hội đồng quản trị bắt đầu quá trình tìm kiếm các lựa chọn thay thế chiến lược lâu dài cho câu lạc bộ. Chúng tôi sẽ xem xét tất cả phương án, bao gồm đầu tư mới vào câu lạc bộ, bán hoặc các giao dịch khác tương tự".

Theo "Quỷ đỏ", quá trình này cũng dựa trên việc đánh giá một số hoạt động mới để có thể giúp câu lạc bộ củng cố vị thế, tái phát triển cơ sở hạ tầng và sân vận động đồng thời mở rộng hoạt động thương mại của đội bóng trên quy mô toàn cầu.

Nhà Glazer rao bán Man Utd

Giới chủ MU tỏ ra nghiêm túc với kế hoạch chuyển nhượng CLB. Đội chủ sân Old Trafford thuê tập đoàn The Raine Group đóng vai trò cố vấn tài chính độc quyền, Latham & Watkins LLP là cố vấn pháp lý. Riêng tập đoàn Rothschild and Co. sẽ trở thành cố vấn tài chính cho các cổ đông của nhà Glazer.

Theo The Athletic, gia đình Glazer sớm chỉ đạo các ngân hàng xử lý việc bán Manchester United. Daily Mail tiết lộ giới chức "Quỷ đỏ" chỉ cân nhắc xem xét lời đề nghị với giá thấp nhất là 5 tỷ bảng dù họ có thể yêu cầu tới 9 tỷ bảng.

MU không phải đội bóng duy nhất ở Premier League có thể đổi chủ trong tương lai. Hồi đầu tháng, Fenway Sports Group (FSG), chủ sở hữu Liverpool, mời chào các đối tác mua lại đội bóng thành phố cảng. Trong khi đó, Chelsea đã được bán cho chủ sở hữu mới Todd Boehly với giá 2,5 tỷ bảng.

Ông trùm thể thao Mỹ, Malcolm Glazer, lần đầu giành quyền kiểm soát Manchester United với giá 790 triệu bảng vào năm 2005. Trong 17 năm cầm quyền, nhà Glazer thường xuyên bị người hâm mộ phản đối. Họ liên tục tổ chức các cuộc biểu tình gây sức ép, đòi giới chủ phải chuyển nhượng lại đội bóng.

Thành tích của MU cũng lao dốc trong hơn 10 năm qua. "Quỷ đỏ" không giành được danh hiệu Premier League nào kể từ năm 2013. Việc MU đòi tham dự Super League khiến chủ sở hữu của CLB càng mất điểm trong mắt người hâm mộ.

Sir Jim Ratcliffe, người đàn ông giàu nhất nước Anh với tổng tài sản 12 tỷ bảng, xác nhận mối quan tâm dành cho CLB chủ sân Old Trafford trong hè 2022. Chủ tịch Tập đoàn Ineos có thể trở lại với thương vụ này trong thời gian tới.