Nguyên nhân ban đầu vụ cháy quán bar District K ở TP.HCM

Liên quan vụ cháy quán bar District K gần chợ Bến Thành, TP.HCM, trưa 17/10, đại diện Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) TP.HCM đã thông tin về nguyên nhân ban đầu dẫn tới hỏa hoạn.

Quán bar District K (đường Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, quận 1) quy mô 1 trệt 1 lầu. Quán vi phạm an toàn PCCC từ tháng 5 đến nay và bị đình chỉ hoạt động.

Hiện trường vụ cháy.

"Trong quá trình sửa chữa xảy ra cháy, nhận định cháy hàn cắt kim loại, diện tích cháy khoảng 300m2/800m2, vụ cháy không thiệt hại về người", đại diện Cảnh sát PCCC TP.HCM thông tin.

Cơ quan chức năng mời đại diện cơ sở và thi công để điều tra, làm rõ sự việc.

Trước đó, ngày 6/10, Công an quận 1 đã củng cố hồ sơ xử lý Công ty TNHH nhà hàng cà phê District K (sở hữu quán bar District K) về hành vi bị tạm đình chỉ do không đảm bảo an toàn về PCCC nhưng vẫn cố tình đón khách vào phục vụ.

Quán bar District K là một trong số 11 cơ sở bị đình chỉ hoạt động sau đợt tổng kiểm tra về an toàn PCCC của Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn Công an TP.HCM. Tuy nhiên, quán đã không tuân thủ quyết định trên mà hàng đêm vẫn đón khách đến vui chơi tại địa điểm này.

Như VTC News đưa tin, khoảng 9h30 ngày 17/10, đám cháy bùng lên tại quán bar District K, đường Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM, cách cổng Bắc chợ Bến Thành khoảng 50m. Cơ quan chức năng điều động 13 xe cứu hỏa và hơn 80 cán bộ, chiến sĩ tham gia dập lửa.

Đến khoảng 11h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế nhưng khói đen vẫn bốc lên bên trong quán bar.

Lực lượng cứu hỏa đang tiếp tục xử lý hiện trường.

Video: Khói lửa bao trùm quán bar gần chợ Bến Thành