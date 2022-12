Nguy hiểm nếu trẻ mặc áo phao ngồi vào ghế an toàn trên ô tô

(VTC News) -

Ghế an toàn là trang bị cơ bản không thể thiếu cho trẻ khi ngồi trên ô tô. Theo khuyến cáo của Cảnh sát giao thông đường cao tốc Hàng Châu, Trung Quốc, khi ô tô xảy ra va chạm, nếu không có ghế an toàn cho trẻ em, tỷ lệ tử vong của các bé trong các vụ tai nạn giao thông cao gấp 8 lần so với trường hợp có ghế an toàn, tỷ lệ thương tích cao gấp 3 lần.

Chiếc ghế an toàn là giúp bảo vệ bé nếu có va chạm giao thông.

Tuy nhiên, vào mùa đông, để giữ ấm cho con, nhiều phụ huynh mặc áo khoác cho trẻ rồi mới đặt vào ghế an toàn và điều này làm giảm khả năng bảo vệ của ghế. Để làm rõ nguy cơ này, Tập đoàn Phát thanh Truyền hình Mỹ (NBC) từng tổ chức thực hiện một thử nghiệm. Theo đó, khi xảy ra va chạm trong lúc ô tô chạy với tốc độ 48 km/h, búp bê giả mặc áo khoác lông vũ bay ra khỏi ghế an toàn, trong khi búp bê mặc quần áo bó sát chỉ bị rung nhẹ. Do đó, ghế an toàn đóng vai trò bảo vệ rất tốt.

Các chuyên gia giải thích, do tính mềm mại, đàn hồi cao của áo khoác lông vũ nên khi xảy ra va chạm, không khí bên trong sẽ thoát ra ngay lập tức, làm tăng đột ngột khoảng cách giữa cơ thể bé và dây an toàn, khiến trẻ có thể bị trượt khỏi ghế và văng ra ngoài, có thể dẫn đến tử vong. Không chỉ áo khoác lông vũ, tình trạng trên cũng có thể xảy ra với các loại áo khoác có chất liệu mềm, trơn mịn khác.

Vì thế, cha mẹ nên cho trẻ mặc đồ bó sát khi ngồi ghế an toàn trên ô tô. Nếu sợ bé lạnh, nên bật điều hòa trước, đợi xe ấm lên rồi mới cho trẻ lên. Nhớ nhớ cởi bỏ áo phao, áo khoác lông vũ rồi mới cho trẻ ngồi vào ghế an toàn và thắt dây. Nhớ kiểm tra xem dây an toàn có được kéo đúng vị trí để đóng vai trò bảo vệ hay không. Nếu vẫn sợ trẻ sợ lạnh, bạn có thể đắp thêm chăn cho trẻ.