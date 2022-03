Nguy cơ lũ trái mùa, lễ hội nổi tiếng ở Huế phải lùi thời gian tổ chức

(VTC News) -

Tối 29/3, đại diện Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, do điều kiện thời tiết ngày 2-3/4/2022 không thuận lợi cho các chương trình và hoạt động trên đường bộ lẫn đường sông nên ban tổ chức quyết định lùi thời gian diễn ra Lễ hội Điện Huệ Nam (Điện Hòn Chén) 2 ngày so với dự kiến ban đầu.

Lễ hội sẽ mở màn vào 7h ngày 4 - 5/4/2022. Các nội dung và quy mô chương trình không thay đổi.

Lễ hội truyền thống Điện Huệ Nam rất nổi tiếng ở Thừa Thiên - Huế.

Trước đó, Lễ hội Điện Huệ Nam được dự kiến tổ chức trong 2 ngày 2, 3/4 (ngày 2 và 3/3 Âm lịch). Tuy nhiên, theo thông tin từ Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Thừa Thiên - Huế, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh kết hợp nhiễu động gió Đông trên cao, từ ngày 1 đến 3/4, trên đất liền tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ có mưa vừa, mưa to trên diện rộng, có nơi mưa rất to và dông; mưa với cường độ lớn nhất tập trung từ đêm mùng 1 đến 2/4.

Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100 - 250 mm, có nơi trên 300 mm. Khu vực vùng biển có gió mạnh, biển động, khả năng xuất hiện một đợt lũ trái mùa. Cùng với lũ lụt, nhiều địa phương vùng xung yếu, miền núi, khu vực ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, đô thị có thể xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế nhận định, nếu xuất hiện lũ thì đây sẽ là một đợt lũ lụt trái mùa đến sớm nhất lần đầu tiên trong lịch sử tại địa phương này.

Lễ hội Điện Huệ Nam thường xuyên thu hút đông đảo du khách thập phương. Lễ hội năm nay được tổ chức với quy mô 20 Bằng, 10 Án, khoảng 2.000-4.000 người tham gia, được chia thành 2 phần chính là phần Lễ rước và Lễ chính.

Trong đó, phần Lễ rước gồm 2 đoạn: Đoạn 1 sẽ rước đường bộ từ Thánh đường 352 Chi Lăng đến Nghênh Lương Đình và thực hiện Lễ cáo yết cầu an; đoạn 2 sẽ rước đường sông từ bến Nghinh Lương Đình đến Điện Huệ Nam.

Ngay sau phần lễ rước sẽ là phần Lễ chính được diễn ra 2 ngày với nhiều hoạt động trang nghiêm và long trọng như lễ Cung nghinh Thánh Mẫu, Lễ phóng sanh, phóng đăng và cầu nguyện, Lễ Chánh tế, cầu nguyện quốc thái dân an.