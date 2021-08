Nguy cơ đông máu sau nhiễm COVID-19 lớn hơn nhiều so với sau khi tiêm chủng

Theo một nghiên cứu lớn do Đại học Oxford dẫn đầu, nguy cơ hình thành cục máu đông nguy hiểm sau khi mắc COVID-19 cao hơn nhiều so với nguy cơ của vaccine AstraZeneca và Pfizer.

Cuộc phân tích sâu rộng đã sử dụng dữ liệu từ hơn 29 triệu người ở Anh để so sánh nguy cơ đông máu do vaccine và do nhiễm virus SARS-CoV-2.

Bà Julia Hippisley-Cox, giáo sư dịch tễ học lâm sàng và thực hành tổng quát tại Đại học Oxford, tác giả chính của nghiên cứu, nói: “Mọi người nên nhận thức được những nguy cơ gia tăng này sau khi tiêm chủng ngừa COVID-19 và tìm kiếm sự chăm sóc y tế kịp thời nếu xuất hiện các triệu chứng, nhưng cũng cần lưu ý rủi ro cao hơn đáng kể và trong thời gian dài hơn nếu bị nhiễm virus SARS-CoV-2”.

Các phát hiện dựa trên dữ liệu từ hồ sơ sức khỏe điện tử được thu thập từ ngày 1/12/2020 đến ngày 24/4/2021. Ngoài giảm tiểu cầu (một tình trạng đặc trưng bởi số lượng tiểu cầu thấp) và đông máu, các nhà nghiên cứu cũng xem xét một số nguy cơ khác, bao gồm huyết khối xoang tĩnh mạch não CVST (cục máu đông hình thành tại các xoang tĩnh mạch não) và đột quỵ do thiếu máu cục bộ (máu đông hoặc tắc nghẽn cắt đứt nguồn cung cấp máu cho não).

Nhìn chung, các nhà nghiên cứu nhận thấy nguy cơ tăng tiểu cầu, cục máu đông trong tĩnh mạch và các cục máu đông hiếm gặp khác sau khi tiêm liều đầu tiên của vaccine Oxford/AstraZeneca. Sau liều đầu tiên của vaccine Pfizer/BioNTech, nguy cơ đông máu trong động mạch và đột quỵ do thiếu máu cục bộ cao hơn.

Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy cứ 10 triệu người thì sẽ có thêm 934 trường hợp giảm tiểu cầu sau khi nhiễm COVID-19, trong khi có 107 trường hợp sau mũi tiêm vaccine AstraZeneca đầu tiên. Đối với đột quỵ do thiếu máu cục bộ, ước tính sẽ có hơn 1.699 trường hợp trong 10 triệu người sau khi bị nhiễm virus, trong khi chỉ có hơn 143 trường hợp sau mũi tiêm vaccine Pfizer đầu tiên.

Mọi người có thể phát triển các tình trạng này ngay cả khi không mắc COVID-19 hoặc tiêm chủng. Những rủi ro được mô tả trong nghiên cứu là những rủi ro bổ sung do vaccine hoặc nhiễm virus gây ra. Các nhà nghiên cứu đã cảnh báo điều này trên Tạp chí Y khoa Anh.

Giáo sư Carol Coupland, nhà nghiên cứu cấp cao tại Đại học Oxford và là giáo sư thống kê y tế về chăm sóc sức khỏe ban đầu tại Đại học Nottingham cho biết, nguy cơ đột quỵ khi tiêm vaccine Pfizer đã tăng lên trong 15 - 21 ngày sau liều đầu tiên. Trong trường hợp giảm tiểu cầu sau khi tiêm vaccine AstraZeneca, nguy cơ đó cao hơn trong 8 - 14 ngày. Trong khi đó, tình trạng này thường kéo dài trong suốt 28 ngày sau khi nhiễm COVID-19.

Như vậy, nguy cơ xảy ra các biến cố bất lợi sau khi tiêm liều đầu tiên của một trong hai loại vaccine này về cơ bản thấp hơn nhiều và không kéo dài như sau khi nhiễm virus SARS-CoV-2.