Người trẻ nên đầu tư và tiết kiệm như thế nào để đạt được tự do tài chính? 

(VTC News) -

Tự do tài chính là gì?

Về cơ bản, tự do tài chính là việc bạn có thể vẽ nên cuộc sống mà mình mong muốn, theo ý thích của bản thân mà không cần phải phụ thuộc vào đồng tiền lương hàng tháng. Nếu xét về mặt tài chính, việc đạt được tự do tài chính là khi tổng số tiền thu nhập thụ động mà các bạn có sẽ lớn hơn chi tiêu thực tế.

Làm thế nào để đạt được tự do tài chính?

Tự do tài chính được xem là mục tiêu của nhiều người, nhưng tại sao vẫn có các bạn trẻ thất bại trong việc đạt mục tiêu của mình? Dưới đây là một số sai lầm mà người trẻ hay mắc phải.

Không phân bổ chi tiêu một cách hợp lý

Có nhiều phương pháp phân bổ chi tiêu hợp lý để người trẻ tối ưu tuy nhiên không có nhiều người tuân thủ theo các nguyên tắc này.

Hiện nay, hầu hết tiền lương hoặc thu nhập của người trẻ nhận được sẽ đổ vào những chi tiêu thỏa mãn bản thân thay vì đầu tư hay tiết kiệm. Bản chất của việc tự do tài chính đó là tổng thu nhập thụ động phải lớn hơn chi tiêu. Do đó, các bạn trẻ nên dành ít nhất 10% thu nhập nhận được để dành cho việc đầu tư, lấy vốn để thực hiện kế hoạch dài hạn và đạt mục tiêu tự do tài chính của mình.

Phân bổ tài chính hợp lý sẽ giúp bạn tiến tới tự do tài chính.

Không lập ra kế hoạch cụ thể trong dài hạn

Ngày nay, thay vì phải lập một kế hoạch tài chính dài hạn rõ ràng để phục vụ các mục tiêu thì không ít bạn trẻ thoải mái chi tiêu để thỏa mãn sở thích và nhu cầu của mình. Khi đã dùng hết số tiền lương của mình thì các bạn lại có xu hướng vay tiền để tiếp tục thỏa mãn nhu cầu của mình.

Việc không đưa ra cho mình một kế hoạch trong dài hạn về tài chính các bạn trẻ dễ rơi vào vòng lặp: Nhận lương -> Chi tiêu hết -> Vay mượn -> Trả nợ, từ đó rất khó để họ có thể tích lũy đủ vốn để đầu tư nhằm đạt mục tiêu tự do tài chính của mình.

Thiếu kiến thức và chiến lược để đầu tư

Người trẻ khá hấp tấp và gấp rút trong việc đầu tư khi trong tay không có kiến thức và kinh nghiệm. Việc này sẽ dễ dàng dẫn đến thua lỗ, mất tiền nhanh chóng. Tích lũy kiến thức để lập ra chiến lược đầu tư không phải là điều dễ dàng nhưng đây sẽ là chìa khóa để bạn có thể đầu tư thông minh và hiệu quả.

Tích lũy kiến thức là chìa khóa để đầu tư thông minh hơn.

Người trẻ nên đầu tư và tiết kiệm như thế nào để đạt được tự do tài chính?

Vậy thì làm thế nào để người trẻ có thể đầu tư và tiết kiệm một cách hiệu quả nhằm đạt được tự do tài chính? Dưới đây là vài lời khuyên để bạn trẻ có thể tham khảo và áp dụng:

Học cách tối đa hóa thu nhập

Để đạt được trạng thái tự do tài chính, một nguyên tắc cơ bản mà các bạn cần phải hiểu đó là tối đa hóa thu nhập và tối thiểu hóa chi tiêu. Việc này sẽ giúp cán cân chi tiêu của bạn đảm bảo hơn. Bạn có thể nâng cao thu nhập bằng cách làm thêm công việc thứ 2, đầu tư,...

Tận dụng dòng tiền nhàn rỗi

Để có thể đạt được tự do tài chính, người trẻ cần phải tích lũy đủ vốn để đạt được những mục tiêu đã đưa trong kế hoạch dài hạn của mình. Việc tích lũy vốn có thể thông qua các kênh đầu tư như: đầu tư chứng khoán, vàng, bất động sản,...

Bên cạnh việc tích lũy đủ vốn về tài chính thì người trẻ cần phải tích lũy vốn về kiến thức. Giả dụ, khi bạn đi gửi tiền tiết kiệm bạn cũng cần phải nghiên cứu xem nên gửi tiết kiệm ở ngân hàng nào để có thể mang lại hiệu quả sinh lời lớn nhất, lãi suất và rủi ro của từng ngân hàng sẽ như thế nào,...

Việc áp dụng những kiến thức về tài chính cũng như hiểu được khả năng sinh lời của các kênh sẽ giúp người trẻ có thể đầu tư và tiết kiệm hiệu quả hơn.

Đầu tư là cách để đạt tự do tài chính nhanh hơn.

Mục tiêu tự do tài chính không phải dễ mà đạt được. Điều này đòi hỏi người trẻ cần kỷ luật, nghiêm túc, có kế hoạch chi tiêu cũng như đầu tư hợp lý để thực hiện.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA Website: https://www.vnsc.vn/ Địa chỉ: Phòng 702, tầng 7, tòa nhà Capital Building, số 58 phố Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội Hotline: 024 777 789 96 Email: [email protected]