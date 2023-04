Người thân bé trai 2 tuổi ở TP.HCM từng chứng kiến bé bị cha đánh tàn bạo

(VTC News) -

Ngày 13/4, PV VTC News đến đường Thới Tam Thôn 16 (xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP.HCM), khi hỏi địa chỉ nhà trọ cháu K. (khoảng 2 tuổi) nghi bị cha mẹ bạo hành đang gây xôn xao dư luận thì ai cũng hay. Nhiều người sống tại khu trọ nói họ không thể tin cha mẹ của K. lại có thể bạo hành con ruột nghiêm trọng như thế.

Cô họ và hàng xóm kể lại thời điểm đón bé K. từ nhà trọ của cha mẹ

Cuộc giải cứu cháu bé

Chị P.T.N.H., 35 tuổi, cho biết, cha của bé K. tên là C., còn mẹ tên T. L., đều ngoài 20 tuổi. Anh C. và chị H. có mối quan hệ anh em họ hàng.

Chị H. không kìm được nước mắt khi kể về những vết thương trên cơ thể cháu K. (Ảnh: Hoàng Thọ)

Theo chị H., vì K. sinh ra có đôi mắt một mí không giống cha nên C. nghi ngờ không phải con mình. Sau đó, hai vợ chồng C. đưa bé K. vào trại trẻ mồ côi. Đối với đứa con thứ hai (6 tháng tuổi), vợ chồng C. lại rất cưng chiều.

Khi nghe trại trẻ mồ côi và các nhà hảo tâm hỗ trợ bé K. 70 triệu đồng, vợ chồng C. đón bé về nhà nuôi hơn một tháng qua. Suốt thời gian này, vợ chồng C. gần như không đi làm, chỉ đóng cửa ở trong phòng.

Nhiều vết thương trên cơ thể bé K.

Những lần trước, chị H. qua phòng trọ của vợ chồng C. thì thấy K. bị cha đánh đập tàn bạo.

"Bữa tôi lên thấy cha nó đánh rồi nhốt con ở trong nhà tắm. Sau đó bắt con quỳ xuống rồi nó lấy vòi nước xịt. Lần thứ hai đánh thằng nhỏ mặt mày bầm hết và lần thứ ba thì dùng vật gì đó đánh vào đầu cháu K.", chị H. nói.

Mặc dù chị H. đang một mình nuôi 6 con nhỏ nhưng khi thấy cháu K. bị cha đánh đập dã man nên ngỏ ý đưa cháu về nuôi, khi nào bé khoẻ mạnh thì bàn giao lại cho gia đình.

Phòng trọ của vợ chồng C. (Ảnh: Hoàng Thọ)

"Tôi mới bảo, nếu không nuôi được thì để tôi nuôi, khi nào bé khoẻ mạnh thì tôi giao lại. Lúc đầu thì nó không chịu, nhưng vợ nó thì chịu", chị H. kể.

Đến ngày 12/4, chị H. nhận được cuộc gọi của C. kêu chị lên bế K. về nuôi. C. nói đi xin tiền về chữa bệnh cho con vì tối qua bị phỏng nước sôi.

Lúc đầu, chị H. tưởng cha mẹ bé nói đùa nhưng sau đó C. yêu cầu chị đến gấp. Đến nơi, chị H. hoảng hốt khi thấy bé K. bị bỏng khắp người nên gặng hỏi lý do. Lúc này, mẹ bé nói cháu bất cẩn trong lúc uống sữa nên bị đổ lên người.

"Tôi nhìn xung quanh thì không thấy bình sữa nào hết. Tôi không biết cháu có bị tạt nước sôi không nữa”, chị H. cho hay.

Sau đó, chị cùng hàng xóm đưa bé về nhà mình rồi trình báo công an.

"Cha nó nhìn hiền lành nhưng không ngờ..."

Theo bà N.T.L. (53 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM), khi chị H. bế cháu K. về, cởi quần áo ra thấy trên cơ thể nhiều vết xây xát, phần ngực có nhiều dấu như thuốc lá châm vào.

Tay phải bé K. được nẹp bằng miếng vải quần jean và móc treo quần áo bẻ cong lại. (Ảnh người dân cung cấp)

"Nhìn nó tội lắm, hàng xóm mua cho nó lốc sữa, nó thấy sữa mừng lắm, cầm tay run rồi uống vội vàng. Một lúc nó uống hết 3 hộp sữa luôn. Thằng C. nhìn bề ngoài nó hiền lành lắm nhưng không ngờ... Cha đâu đánh con như vậy", bà L. bức xúc.

Theo bà L. hôm 12/4, hàng xóm góp tiền lại để đưa bé K. đi bệnh viện. Mọi người đang chờ thông tin từ bệnh viện về sức khoẻ của cháu và mong cháu mau khỏe lại.

Ông Lo - người quản lý dãy trọ cho hay, sáng 12/4, ông đi ghi số điện ở các phòng trọ, đến căn phòng vợ chồng C. thì thấy bé K. có nhiều vết thương.

Khi hỏi lý do, mẹ bé K. nói rằng bé vô tình bỏng nước sôi nên ông Lo khuyên mẹ bé đưa con đi bệnh viện sớm.

"Vợ chồng C. chuyển đến dãy nhà trọ hơn nửa năm rồi, phòng luôn đóng kín cửa, ít khi giao tiếp với xung quanh", ông Lo nói.

Cùng ngày, Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM thông tin, bệnh trạng bé còn nặng, các bác sĩ tiếp tục hồi sức tích cực và phối hợp điều trị nhiều chuyên khoa.

Trước đó, ngày 12/4, Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận bé trai 25 tháng tuổi, được Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, chuyển đến với chẩn đoán đa tổn thương, gãy tay, đã xây xát, bỏng da độ I - II, chấn thương đầu.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, bé rơi vào tình trạng suy hô hấp, huyết áp khó đo, trên người có nhiều vết thương.

Bé được thở máy, điều trị tích cực; bù dịch, bó bột cánh tay phải, vệ sinh chăm sóc vết thương, chụp CT sọ não ghi nhận xuất huyết vùng dưới màng cứng, tụ máu mô mềm da đầu 2 bên.

Hiện công an vẫn đang điều tra vụ việc.

Hoàng Thọ