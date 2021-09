Người sáng tác nhạc 'Ai là triệu phú' đột tử

Ngoài "Ai là triệu phú", trong suốt sự nghiệp của mình, Matthew Strachan có 12 album và vô số nhạc nền, nhạc phim, nhạc kịch khác. Ông nhận được 12 giải thưởng của Hiệp hội sáng tác và xuất bản âm nhạc Mỹ (The American Society of Composers, Authors and Publishers - ASCAP).