Người phụ nữ bị thủng ruột sau ăn táo đỏ hầm tổ yến

Ngày 11/4, ThS.BS Tào Minh Châu, khoa Phẫu thuật Cấp cứu Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật nội soi cấp cứu thành công trường hợp cụ bà tên N.T.L. (67 tuổi, Hà Nội) thủng ruột do dị vật là hạt táo đỏ. Bà L. bị thủng ruột do ăn táo đỏ hầm yến nhưng lại không nhằn hạt. Trước khi vào viện, bà đau bụng, sốt, kết quả chiếu chụp cho thấy hình ảnh dị vật ở ruột non.

Sau khi nhập viện, bà L. được các bác sĩ chỉ định mổ cấp cứu kịp thời bằng phương pháp phẫu thuật nội soi ổ bụng, qua đó xác định vị trí tổn thương ở ruột non do bị dị vật có đầu nhọn đâm thủng thành ruột. Dị vật được lấy ra là hạt táo đỏ cứng chắc, nhọn 2 đầu dài 2cm đâm thủng hai thành của quai ruột tổn thương.

Sau mổ 1 ngày, người bệnh tỉnh táo, mạch và huyết áp ổn định, không sốt, bụng đau nhẹ ở vị trí vết mổ và đã có thể ăn nhẹ.

Bác sĩ Tào Minh Châu thăm khám lại cho người bệnh.

Theo bác sĩ Châu, táo đỏ là thức ăn bổ dưỡng tốt cho sức khỏe thường được sử dụng trong cộng đồng, tuy nhiên nếu không được sử dụng đúng cách sẽ gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Ở người bệnh này, phẫu thuật nội soi giúp đánh giá xác định tổn thương ổ bụng, xử lý tốt, tránh đường mổ mở dài. Sau phẫu thuật người bệnh sẽ đỡ đau hơn, giảm nguy cơ nhiễm trùng vết mổ, có thể vận động được sớm sau mổ do đó sớm hồi phục hơn so với phương pháp mổ mở thông thường. Đồng thời, tránh được các biến chứng tắc ruột, dính ruột sau mổ như khi mổ mở.

Các chuyên gia cho biết, dị vật đường tiêu hóa là một trong những cấp cứu khá phổ biến, thông thường do hóc xương động vật như gà, lợn, cá hoặc do vô tình hay cố ý nuốt những dị vật như: tăm tre, que tre, kim băng, dao lam...

Các dị vật đường tiêu hóa có thể gây những biến chứng rất nguy hiểm và đòi hỏi phải được xử lý ngay, nếu để muộn có thể thấy một số biến chứng nặng nề như áp-xe thủng trung thất do thủng thực quản hoặc viêm phúc mạc do thủng dạ dày hoặc ruột. Đôi khi các dị vật đâm thủng thực quản gây áp xe trung thất ngay vùng quai động mạch chủ gây thủng rò động mạch chủ vào thực quản gây xuất huyết tiêu hoá rất nặng.

