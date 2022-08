Người nổ súng cướp tiệm vàng ở Huế là cán bộ trại giam, có tâm lý bất thường

(VTC News) -

Ngày 1/8, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức lễ trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác phòng, chống tội phạm liên quan đến vụ nổ súng cướp tiệm vàng tại khu vực chợ Đông Ba, TP Huế.

Tại buổi lễ, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã báo cáo về việc bắt giữ đối tượng Ngô Văn Quốc (SN1984, trú tại thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) - đối tượng nổ súng cướp tiệm vàng ở chợ Đông Ba, trưa 31/7.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế khen thưởng đột xuất 4 tập thể và 9 các nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc nhanh chóng bắt giữ đối tượng nổ súng cướp tiệm vàng.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh, Ngô Văn Quốc là cán bộ công an làm việc tại trại giam Bình Điền (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế). Đối tượng này có dấu hiệu tâm lý bất thường dẫn đến hành vi mất kiểm soát. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương đánh giá cao thành tích của lực lượng tham gia phá án. Theo ông Nguyễn Văn Phương, đây được xem là vụ án rất nghiêm trọng nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong thời gian ngắn, đối tượng đã bị bắt giữ, bảo đảm an toàn cho người dân và lực lượng phá án. Điều này thể hiện được sự sẵn sàng, chuyên nghiệp, chiến đấu dũng cảm, mưu trí trong phòng chống tội phạm của lực lượng công an.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã khen thưởng đột xuất 4 tập thể và 9 cá nhân vì đã có có thành tích xuất sắc trong việc bắt giữ đối tượng Ngô Văn Quốc.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế báo cáo tại buổi lễ khen thưởng.

Như VTC News đưa tin, khoảng 12h30 ngày 31/7, một người đàn ông mặc đồ công an, sử dụng súng AK xông vào hai tiệm vàng Hoàng Đức và Thắng Lợi, bắn chỉ thiên uy hiếp chủ tiệm vàng và cướp vàng. Sau đó, nghi phạm vứt vàng ra phía vỉa hè rồi đi bộ đến khu vực cầu Gia Hội.

Lực lượng Công an TP Huế phong tỏa tuyến đường trước chợ Đông Ba để điều tra vụ việc, vây bắt nghi phạm.

Người dân ở đây cho hay, giữa trưa, họ nghe tiếng súng ở trước chợ Đông Ba. Ngay sau đó, một thanh niên mặc đồ công an mang theo súng AK chạy ra trước khu chợ, cầm theo nhiều túi.

Người này sau đó vứt các túi đựng vàng ra đường rồi đi bộ ra khu vực nhà lục giác dưới chân cầu Gia Hội trong công viên đường Trịnh Công Sơn. Trong lúc đi, đối tượng vẫn ôm súng AK và bắn chỉ thiên để thị uy.

Theo ghi nhận của PV VTC News, trước tiệm vàng Hoàng Đức có nhiều mảnh kính tủ vàng bị vỡ do vết đạn súng trường bắn. Trên nhiều cành cây cao trước chợ cũng còn rơi vãi nhiều dây vàng. Hiện trường còn rớt lại một chiếc bộ đàm, một hộp tiếp đạn súng AK, một mũ bảo hiểm, nhiều mảnh kính vỡ và nhiều sợi dây chuyền vàng nằm vương vãi trên các cây xanh trước chợ.

Sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng, Quốc ôm súng đi bộ ra khu vực nhà lục giác trong công viên Trịnh Công Sơn dưới chân cầu Gia Hội (TP Huế).

Nhận tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế trực tiếp chỉ đạo lực lượng chức năng của Công an tỉnh và Công an TP Huế có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng và ngăn không để người dân di chuyển vào hiện trường.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, các tuyến đường đi về phía cầu Gia Hội đều được công an phong toả. Người dân ở khu vực cầu Gia Hội cũng được yêu cầu di tản hoặc đóng cửa nhà để đảm bảo an toàn.

Đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và một số cán bộ công an khác, trực tiếp tiếp cận nghi phạm, trò chuyện và thuyết phục. Tuy nhiên, nghi phạm muốn gặp trực tiếp Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Đại tá Sơn đã gặp, động viên, thuyết phục thì nghi phạm đồng ý buông súng, đầu hàng.

Đến 14h cùng ngày, đối tượng đồng ý giao nộp vũ khí và được đưa về trụ sở công an để lấy lời khai. Danh tính nghi phạm được xác định là Ngô Văn Quốc (SN 1984, trú thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế).