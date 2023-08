Người mẫu Venezuela chết vì tai nạn, fan bàng hoàng nhớ ra cô nói về đám tang của mình 2 tháng trước

(VTC News) -

Ariana Viera (26 tuổi, người Venezuela, sống tại Florida, Mỹ) chết trong vụ tai nạn bi thảm ở Orlando ngày 13/7. Mặc dù nguyên nhân của vụ tai nạn chưa được công bố chính thức nhưng mẹ của Ariana - bà Ochoa - cho biết con gái bà đã quá mệt mỏi và ngủ gật sau tay lái.

Thời điểm xảy ra tai nạn, người mẫu Venezuela đang chuẩn bị tham gia một cuộc thi sắc đẹp ở thành phố New York. Cô cũng có kế hoạch đại diện cho quê hương tham dự cuộc thi Miss Latin America of the World 2023 tại Cộng hòa Dominica vào tháng 10 tới.

Ariana Viera hồng nhan bạc phận.

Bà Ochoa cho biết, Ariana đã được các nhân viên y tế tại hiện trường sơ cứu và cô chết trên đường đến bệnh viện. "Họ đã hồi sinh con gái tôi 2 lần. Ariana bị đau tim. Khi họ định đưa đến bệnh viện thì nó đã không qua khỏi, tôi quá đỗi đau lòng", bà nói với hãng tin địa phương Telemundo 31.

Những người yêu mến Ariana cũng đau buồn nhớ lại, dường như người đẹp đã tiên đoán về cái chết của mình khi nhắc đến đám tang của bản thân từ vài tháng trước. Cô từng đăng một video lên Instagram vào ngày 2/5 với chú thích: "Tự quay phim cho đám tang trong tương lai của mình vì luôn có tôi trong video, không ai khác làm điều đó".

Nữ hoàng sắc đẹp thiệt mạng trong tai nạn xe.

Rất nhiều bạn bè, người hâm mộ đã vào tài khoản mạng xã hội của Ariana để lại những bình luận tiếc thương cũng như bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ của họ về sự trùng hợp đau lòng này: "Dường như Chúa Thánh thần đã dự đoán tương lai của cô ấy. Thật đau lòng khi thấy điều này"; "Thật đáng kinh ngạc khi mọi thứ xảy ra như vậy"...

Nhiều người hâm mộ người đẹp này bày tỏ thương tiếc cô trên mạng xã hội.

Ngoài nghề người mẫu, Ariana Viera còn làm việc trong lĩnh vực bất động sản và điều hành một công ty cung cấp dịch vụ dọn dẹp nhà cửa trọn gói.

Bà Ochoa luôn ca ngợi con gái mình là người đẹp nhân ái, luôn giúp đỡ người khác. Trong một bài đăng trên Instagram, mẹ của Ariana cho biết cô chính là ánh sáng, niềm vui, khát vọng sống của bà. "Tôi chỉ xin Chúa ban sức mạnh để có thể tiếp tục sống với gia đình và các con tôi, tôi cầu xin sự bảo vệ cho chúng" - người mẹ viết, và nhắn gửi con gái xấu số: "Mẹ không biết cuộc sống sẽ tiếp tục thế nào nếu không có con. Mẹ chỉ ước mình có thể ôm con và hôn con... nghe thấy tiếng cười của con".

Nhật Thùy (Nguồn: Daily Mail)