Người dùng một số máy in Canon có thể nhận tiền bồi thường

(VTC News) -

Theo đó, khi sử dụng máy in Canon Pixma MG6320 của mình, Leacraft đã rất ngạc nhiên khi thấy chiếc máy “tất cả trong một” từ chối quét hoặc fax tài liệu nếu máy in hết mực. Vì việc quét hoặc fax không cần đến mực in nên các chức năng của máy in sẽ tiếp tục hoạt động ngay cả khi không có mực trong máy.

Đơn kiện tập thể cho biết Leacraft sẽ không mua thiết bị hoặc sẽ không trả nhiều tiền cho Canon nếu anh ta biết rằng mình sẽ phải tiếp tục đổ mực trên thiết bị để quét tài liệu.

Không chỉ Leacraft mà nhiều khách hàng khác cũng đã liên hệ với Canon về vấn đề tương tự và các đại lý hỗ trợ mà họ được thông báo cho biết chủ sở hữu máy in của Canon phải lắp hộp mực và chứa mực để sử dụng các chức năng của máy in.

Đơn kiện cũng bao gồm các bức ảnh từ một hộp của Pixma MG2522 nói rằng máy in tất cả trong một của nó bao gồm ba chức năng riêng biệt: in, sao chép và quét. Không có cảnh báo nào cho thấy rằng mực là cần thiết cho tất cả các chức năng này.

Về cơ bản, Canon làm điều này để tăng lợi nhuận bằng cách bán hộp mực thay thế, do đó bị cáo buộc làm giàu bất chính. Vì mực in thường hết hạn sau 2 đến 3 năm, ngay cả khi ai đó in ít hoặc không bao giờ in trên các máy in đa chức năng này, họ sẽ buộc phải tiếp tục mua mực mới chỉ để có thể sử dụng tất cả các chức năng của máy.

Vụ kiện đã được nộp lên Tòa án Quận phía Đông của New York và yêu cầu ít nhất 5 triệu USD tiền trợ cấp, bao gồm lãi suất, lệ phí và chi phí kiện tụng.

Mặc dù quy trình này chỉ ảnh hưởng đến người dùng Mỹ nhưng các hiệp hội người tiêu dùng khác có thể đi theo con đường tương tự, có nghĩa nếu người dùng đã mua một máy in tất cả trong một của Canon và gặp sự cố tương tự, họ có thể được bồi thường trong tương lai.